Футбол
Сергей Прядкин: «Расширение лиги может быть только после 2022 года»Спорт-Экспресс 11:25
Президент РПЛ Сергей Прядкин, директор по маркетингу лиги Евгений Савин и президент БК "Лига Ставок" Юрий Красовский ответили на главные вопросы перед началом сезона-2019/20.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 18:35, Вашингтон
Политика
Порошенко увидел угрозу Украине в русской речи президента
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что государственный язык является фактором национальной безопасности, пока действующий глава государства Владимир Зеленский разговаривает по-русски, стране угрожает опасность.
Обновлено в 15:39
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
Обновлено в 15:57
Политика
Стала известна реакция матери журналиста «Рустави 2» на его выходку
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Наука
Ученые нашли способ предотвратить глобальное потепление
Ученые провели исследования, в ходе которых установили, что лесной покров нужно высаживать дополнительно, так как глобальное потепление, в первую очередь, вызвано масштабным накоплением в атмосфере углерода.
Обновлено в 16:46
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет
Обновлено в 10:27
Транспорт
Турбоперекрестки с подсказками могут появиться в России
В России разработали новый стандарт, который предполагает введение новых правил кругового движения и установку квадратных светофоров.
Обновлено в 18:29
Хоккей
Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею
Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею. На этом посту он сменит Илью Воробьева, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:08
Авто
ГАЗ начал выпуск автомобилей с ЭПТС
Горьковский автозавод первым среди российских автопроизводителей начал серийный выпуск коммерческих автомобилей с электронными паспортами транспортных средств.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы
Обновлено в 15:59
Наука
В Швеции нашли два погребальных корабля викингов
Находка привлекла большое внимание ученых, так как до этого в Швеции находили не более десяти погребальных кораблей.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
Обновлено в 17:57
Футбол
Кикнадзе: «Локомотив» не готов повторить Гилерме предложение другого клуба из Москвы
Обновлено в 16:58
Политика
Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:22
Общество
Госдума упростила получение инвалидности
Госдума во вторник, 9 июля приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, упрощающий гражданам получение группы инвалидности.
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес
Папарацци засняли Анджелину Джоли в нижнем белье на балконе в Париже
Папарацци засняли знаменитость в одном из парижских отелей.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Авто
Hyundai готовит загадочную модель
Фото: Motor1 Судя по небольшому расстоянию от задней двери до фонаря, загадочная новинка может оказаться городским хэтчбеком Hyundai i10 третьего поколения (соплатформенник известного в России Kia Picanto).
Обновлено в 04:33
Интернет
Найдена уязвимость веб-камер компьютеров Apple
Джонатан Лейтшу, который занимается компьютерной безопасностью, нашел уязвимое место в работе веб-камер компьютеров Apple при использовании приложения Zoom.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Сирии семеро детей погибли при взрыве мины
Обновлено в 18:03
Общество
Роструд объяснил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В любом случае не предоставлять отпуск в течение двух лет подряд запрещено, как и не предоставлять его несовершеннолетним работникам и тем, кто занят на вредной или опасной работе, отмечает издание.
Обновлено вчера в 22:11
Интернет
Расширение для Google Chrome позволяет смотреть Netflix на работе
Mschf Internet Studios представила необычное разрешение Netflix Hangouts для браузера Google Chrome.
Обновлено в 11:03
Спорт
В пятый медальный день Универсиады сборная РФ завоевала 5 медалей
Обновлено вчера в 16:43
ЖКХ
В Петербурге устранили подтопления после ливней
Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 12:08
Здоровье
СК проверит сообщение СМИ о лишении инвалидности девушки в Подмосковье
Следователи проверят информацию СМИ о лишении в Подмосковье статуса инвалидности девушки с неизлечимой хронической болезнью после её совершеннолетия, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Мечты сбываются: Рита Дакота начала ремонт в новой квартире
Дакота активно ведет свой микроблог в соцсети: рассказывает о гастролях, публикует фото дочери, делится новыми песнями.
Обновлено в 11:00
Авто
Названы самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей
Эксперты агентства «Автостат» назвали самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей.
Обновлено в 15:30
Космос
Космическая компания Ричарда Брэнсона выйдет на биржу
Обновлено в 03:29
Политика
Президент Грузии обратилась к российским властям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43