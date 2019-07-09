Футбол

Сергей Прядкин: «Расширение лиги может быть только после 2022 года»Спорт-Экспресс 11:25

Президент РПЛ Сергей Прядкин, директор по маркетингу лиги Евгений Савин и президент БК "Лига Ставок" Юрий Красовский ответили на главные вопросы перед началом сезона-2019/20.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

РПЛ готова к старту. VAR с первого тура, расширение лиги - не раньше 2022 года

ТАСС14:35

Сергей Прядкин: «Расширение лиги может быть только после 2022 года»

Спорт-Экспресс11:25

Президент РПЛ: «До 2022 года расширить лигу практически невозможно»

Матч ТВ06:13

Прядкин рассказал, когда будет рассмотрен вопрос о расширении РПЛ

Евро-футбол.ру06:25

«Трансфер Сутормина — „Санта-Барбара“. Но все в рамках закона». 10 важных вопросов о нашем футболе

Sport24.ru08:20

Президент РПЛ: «До 2022 года расширить лигу практически невозможно»

Sportbox.RU06:13

Прядкин: вопрос о расширении РПЛ можно рассматривать только после 2022 года

Чемпионат06:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 18:35, Вашингтон
Политика

Порошенко увидел угрозу Украине в русской речи президента

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что государственный язык является фактором национальной безопасности, пока действующий глава государства Владимир Зеленский разговаривает по-русски, стране угрожает опасность.
Обновлено в 15:39
Политика

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
Обновлено в 15:57
Политика

Стала известна реакция матери журналиста «Рустави 2» на его выходку

Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Наука

Ученые нашли способ предотвратить глобальное потепление

Ученые провели исследования, в ходе которых установили, что лесной покров нужно высаживать дополнительно, так как глобальное потепление, в первую очередь, вызвано масштабным накоплением в атмосфере углерода.
Обновлено в 16:46
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет

Обновлено в 10:27
Транспорт

Турбоперекрестки с подсказками могут появиться в России

В России разработали новый стандарт, который предполагает введение новых правил кругового движения и установку квадратных светофоров.
Обновлено в 18:29
Хоккей

Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею

Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею. На этом посту он сменит Илью Воробьева, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:08
Авто

ГАЗ начал выпуск автомобилей с ЭПТС

Горьковский автозавод первым среди российских автопроизводителей начал серийный выпуск коммерческих автомобилей с электронными паспортами транспортных средств.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы

Обновлено в 15:59
Наука

В Швеции нашли два погребальных корабля викингов

Находка привлекла большое внимание ученых, так как до этого в Швеции находили не более десяти погребальных кораблей.
Обновлено вчера в 08:46
Политика

Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву

Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
Обновлено в 17:57
Футбол

Кикнадзе: «Локомотив» не готов повторить Гилерме предложение другого клуба из Москвы

Обновлено в 16:58
Политика

Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:22
Общество

Госдума упростила получение инвалидности

Госдума во вторник, 9 июля приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, упрощающий гражданам получение группы инвалидности.
Обновлено в 10:09
Происшествия

В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле

Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес

Папарацци засняли Анджелину Джоли в нижнем белье на балконе в Париже

Папарацци засняли знаменитость в одном из парижских отелей.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Авто

Hyundai готовит загадочную модель

Фото: Motor1 Судя по небольшому расстоянию от задней двери до фонаря, загадочная новинка может оказаться городским хэтчбеком Hyundai i10 третьего поколения (соплатформенник известного в России Kia Picanto).
Обновлено в 04:33
Интернет

Найдена уязвимость веб-камер компьютеров Apple

Джонатан Лейтшу, который занимается компьютерной безопасностью, нашел уязвимое место в работе веб-камер компьютеров Apple при использовании приложения Zoom.
Обновлено в 05:18
Происшествия

В Сирии семеро детей погибли при взрыве мины

Обновлено в 18:03
Общество

Роструд объяснил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске

В любом случае не предоставлять отпуск в течение двух лет подряд запрещено, как и не предоставлять его несовершеннолетним работникам и тем, кто занят на вредной или опасной работе, отмечает издание.
Обновлено вчера в 22:11
Интернет

Расширение для Google Chrome позволяет смотреть Netflix на работе

Mschf Internet Studios представила необычное разрешение Netflix Hangouts для браузера Google Chrome.
Обновлено в 11:03
Спорт

В пятый медальный день Универсиады сборная РФ завоевала 5 медалей

Обновлено вчера в 16:43
ЖКХ

В Петербурге устранили подтопления после ливней

Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 12:08
Здоровье

СК проверит сообщение СМИ о лишении инвалидности девушки в Подмосковье

Следователи проверят информацию СМИ о лишении в Подмосковье статуса инвалидности девушки с неизлечимой хронической болезнью после её совершеннолетия, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес

Мечты сбываются: Рита Дакота начала ремонт в новой квартире

Дакота активно ведет свой микроблог в соцсети: рассказывает о гастролях, публикует фото дочери, делится новыми песнями.
Обновлено в 11:00
Авто

Названы самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей

Эксперты агентства «Автостат» назвали самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей.
Обновлено в 15:30
Космос

Космическая компания Ричарда Брэнсона выйдет на биржу

Обновлено в 03:29
Политика

Президент Грузии обратилась к российским властям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное