Футбол

Сергей Прядкин: «РПЛ зарабатывает около 30 миллионов долларов в год»Матч ТВ вчера в 15:41

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о том, когда в России появится VAR и новые лица среди владельцев клубов.
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Сергей Прядкин — о ФОНБЕТ КУБКЕ МАТЧ ПРЕМЬЕР: «Такие турниры нужны»

Sportbox.RUвчера в 15:48

Сергей Прядкин — о ФОНБЕТ КУБКЕ МАТЧ ПРЕМЬЕР: «Такие турниры нужны»

Матч ТВвчера в 15:48
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Происшествия

Оренбуржцы застряли в аэропорту Дубая из-за неисправности самолёта

Оренбуржцы, которые провели более суток в аэропорту Дубая только недавно сели, летели на свой страх и риск на том же самолете, что ломался несколько раз на взлёте в Эмиратах (по неофициальной информации).
Обновлено вчера в 03:21
Армия и оружие

Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне

По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
Обновлено вчера в 15:03
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Обновлено вчера в 19:22
Шоу-бизнес

Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу

Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено вчера в 04:58
Армия и оружие

Мадуро призвал военных готовиться к вторжению США

Обновлено вчера в 23:40
Футбол

«Зенит» досрочно оформил чемпионство

Питерский "Зенит" впервые с 2015 года стал чемпионом России. "Сине-бело-голубые" выиграли "золото" за три тура до конца сезона.
Обновлено вчера в 14:00
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

РФ рассматривает варианты выхода из конвенции по правам человека

Россия рассматривает все варианты развития событий в вопросе выхода из Европейской конвенции по правам человека, заявил постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский.
Обновлено в 03:41
Единоборства

Головкин назвал бой Альвареса и Джейкобса скучным

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал ход объединительного боя за три чемпионских пояса между мексиканцем Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Священника пригласили к певице МакSим в больницу

Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, пригласила в больницу, где проходит лечение после автомобильной аварии, священника.
Обновлено вчера в 20:10
Единоборства

Серроне вызвал на бой бывшего чемпиона UFC Макгрегора

Американский боец смешанного стиля Дональд Серроне вызвал на поединок бывшего обладателя поясов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие

Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта

Украинские военные из неонацистского полка «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Политика

Бывший главком НАТО предложил запретить россиянам въезд в США

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис предложил усилить санкционный режим в отношении России.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

Похудевшая после болезни Лариса Долина впервые появилась на публике

Случилось как раз наоборот - погоревав несколько месяцев и пропав из виду, она впервые появилась на публике - заметно похудевшая и помолодевшая.
Обновлено в 01:58
Экономика

Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику

Российская экономика не испытает большого стресса от замедления деловой активности и снижения темпов промышленного производства из-за длинных майских выходных, а возможные негативные проявления будут компенсированы в последующие месяцы года, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 02:10
Общество

Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию

Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.
Обновлено в 01:59
Футбол

Клопп рассказал о травме Салаха после матча с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о травме нападающего команды Мохаммеда Салаха, которую он получил во время матча 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкаслом» (3:2).
Обновлено вчера в 19:56
Армия и оружие

Ракетные испытания в КНДР координировал Ким Чен Ын

Запуск ракет из КНДР 4 мая координировал лично северокорейский лидер Ким Чен Ын. Об этом 5 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 17:45
Политика

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России

Обновлено вчера в 21:11
Здоровье

Россияне умирают из-за неправильного питания

Примерно 63% смертей в РФ происходят из-за болезней, связанных с плохим питанием.
Обновлено вчера в 11:03
Кино

Джордж Мартин рассказал о создании спин-оффов «Игры престолов»

Обновлено в 03:14
Происшествия

Бойцовская собака набросилась на детей в Кемерове

В Кемерове крупная собака искусала детей.
Обновлено в 01:12
Происшествия

В Москве из квартиры сбежала рысь

Обновлено в 02:30
Происшествия

Застрелили замначальника отделения полиции в Киеве

В киевском кафе в ночь на 5 мая застрелили замначальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 03:26
Авто

Эксперты назвали топ-5 летних лайфхаков для водителей

Эксперты предупреждают, что в летнюю жару зимние покрышки начинают вести себя очень нестабильно, увеличивается тормозной путь, авто начинает «плыть» на поворотах, да и сама резина изнашивается очень интенсивно.
Обновлено в 01:00
Единоборства

Алексахин победил американца Вебба на турнире RCC 6 в Челябинске

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Николай Алексахин одержал победу над американцем Джонавином Веббом на турнире RCC 6.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия

В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы

Обновлено в 00:09
Футбол

40-летний Писарро обновил рекорд самого возрастного гола в Бундеслиге

Автором второго гола хозяев стал Клаудио Писарро. Это позволило ему обновить рекорд самого возрастного гола в Бундеслиге.
Обновлено вчера в 22:55
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл переедут в Калифорнию

Принц Гарри и Меган Маркл намерены переехать в Калифонию после рождения ребенка. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на The Sun.
Обновлено в 01:43
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Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональный футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза.
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