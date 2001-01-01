Футбол
Сергей Прядкин: «РПЛ зарабатывает около 30 миллионов долларов в год»Матч ТВ 15:41
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о том, когда в России появится VAR и новые лица среди владельцев клубов.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:06, Ашберн
Политика
В Раде выступили против предложенной Зеленским даты инаугурации
В субботу Зеленский провел встречу со спикером Верховной Рады Украины (ВРУ) Андреем Парубием и руководителями парламентских фракций, на которой сообщил, что хотел бы провести процесс приведения его к присяге и вступления в должность главы государства, иначе говоря - инаугурацию, 19 мая.
Обновлено в 13:25
Футбол
Виллаш-Боаш на русском языке поздравил «Зенит» с чемпионством
Обновлено в 15:58
Музыка
Небензя спел в ООН песни военных лет
Обновлено в 14:37
Армия и оружие
Вторая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве
Ранее сообщалось, что в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы.
Обновлено в 16:20
Общество
Как во Франции прошла 25-я акция «жёлтых жилетов»
Обновлено в 16:31
Футбол
Ахмат — Зенит 1:1
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
Жанна Фриске перед смертью пыталась скрыть беременность
В какой-то момент скрывать беременность уже стало невозможно – в этот момент сбылись худшие опасения Жанны.
Обновлено в 10:09
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.
Обновлено вчера в 10:12
Шоу-бизнес
Улетевшая в отпуск Кристина Асмус пришла в восторг от сюрприза мужа
Дело в Гарике Харламове – супруг звезды «Интернов» не смог отправиться на отдых вместе с женой и дочкой, зато устроил любимой приятный сюрприз.
Обновлено в 15:38
Игры
Blizzard намерена масштабно расширять вселенную Overwatch
Обновлено в 09:39
Наука
В Китае разработали новый катализатор для получения метанола
Обновлено в 05:41
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Футбол
Панов: не буду поздравлять «Зенит» с чемпионством
Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, ставший после завершения карьеры футболиста болельщиком московского «Спартака», прокомментировал чемпионство команды из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:56
Происшествия
Погоня за пьяным водителем закончилась аварией под Петербургом
Под Санкт-Петербургом полицейские устроили погоню за автонарушителем и поплатились аварией.
Обновлено в 16:22
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Израиль в ответ на ракеты поразил 120 военных целей в секторе Газа
Израильские военные в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства в субботу поразили 120 военных целей радикалов в секторе Газа.
Обновлено в 12:52
Авто
Уникальный спорткар Lexus LFA Nurburgring Edition выставлен на продажу
Компания Hammerle выставила на продажу один из 50 уникальных спорткаров Lexus LFA Nurburgring Edition.
Обновлено в 13:33
Происшествия
На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль
"Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.
Обновлено в 09:45
Хоккей
Сборная Чехии обыграла Швецию в матче Евротура
Добавим, что в заключительном матче чешского этапа Евротура сборная Швеции сыграет против Финляндии, а Чехия сыграет с командой России.
Обновлено в 15:34
Происшествия
В Венесуэле разбился военный вертолет
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
У Елены Темниковой начались проблемы со здоровьем после детокса
В какой-то момент кожа лица Темниковой резко ухудшилась, после долгих походов к косметологам и врачам выяснилось, что у девушки серьезные проблемы с щитовидной железой.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне
По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес
Алла Пугачева судьбу финалистов детского «Голоса» увидела во сне
Как поделился позже в YouTube-программе TalkLike серебряный призер «Голоса» Максим Ержан, Нино Чеснер Пугачева предсказала карьеру актрисой, Насте Ивановой – дальнейшие успехи в музыке, а сам Максим на музыкальной сцене получит мировую славу.
Обновлено в 14:01
Здоровье
Россияне умирают из-за неправильного питания
Примерно 63% смертей в РФ происходят из-за болезней, связанных с плохим питанием.
Обновлено в 11:03
Авто
Обновлены Renault Master и Renault Trafic
Компания Renault обновила свои модели Master и Traffic не только внешне, но и в техническом плане.
Обновлено в 09:48
Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Победитель второго тура выборов на пост президента Украины Владимир Зеленский заявил, что совместно со своей командой готовит ответные меры в связи с введением упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей Донбасса.
Обновлено в 12:22
Происшествия
Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет
Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.
Обновлено в 15:05
Авто
Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Космос
Ракета Falcon 9 с кораблём Dragon стартовала к МКС
Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблём Dragon американской компании SpaceX стартовала с мыса Канаверал во Флориде к Международной космической станции.
Обновлено в 02:55