Футбол

Сергей Прядкин: «РПЛ зарабатывает около 30 миллионов долларов в год»Матч ТВ вчера в 15:41

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о том, когда в России появится VAR и новые лица среди владельцев клубов.
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Сергей Прядкин: «РПЛ зарабатывает около 30 миллионов долларов в год»

Sportbox.RUвчера в 15:41

Сергей Прядкин: «РПЛ зарабатывает около 30 миллионов долларов в год»

Матч ТВвчера в 15:41
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:14, Ашберн
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В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области в ночь на 5 мая застрелили начальника Барышевского отделения полиции.
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Опубликованы фото с ракетных испытаний Северной Кореи

Северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала 16 фотографий с места проведения ракетных стрельб. Снимки доступны на сайте издания.
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Гуайдо признал провал попытки свержения Мадуро

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Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
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Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России

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У мусульман всего мира начинается священный месяц Рамадан

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Политика

Зеленский прокомментировал вопрос роспуска Рады

Во время общения с представителями СМИ после встречи с главами фракций Верховной рады Украины новоизбранный глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что еще рано говорить о роспуске парламента, для этого пока нет полномочий.
Обновлено вчера в 10:25
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Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

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Происшествия

В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Происшествия

Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве

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Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом

Утром 5 мая по московскому Альварес единогласным решением судей победил Джейкобса и с данного момента является чемпионом мира в среднем весе сразу по трем версиям.
Обновлено в 04:43
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В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Верховный суд опубликовал статистику по взяткам

Сумма большей части взяток, за получение которых россиян осудили в 2018 году, не превышает 10 тысяч рублей, следует из опубликованной Судебным департаментом при Верховном суде РФ статистики по делам коррупционной направленности.
Обновлено в 03:47
Авто

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Обратившись к экспертам, «Автоновости дня» составили ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей для поездок на дачу.
Обновлено вчера в 01:30
Общество

В Челябинске ребёнку выписали лекарство на бланке Минздрава СССР

Отмечается, что рецепт на получение лекарства был выписан врачом детской поликлиники для годовалой девочки.
Обновлено в 02:54
Единоборства

Боксер Бетербиев защитил титул чемпиона мира по версии IBF

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября 2017 года уроженец Хасавюрта Артур Бетербиев победил немца Энрико Келлинга и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе.
Обновлено в 04:52
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП на Кубани

В столкновении двух легковушек в Краснодарском крае погибли четыре человека, в том числе маленький ребенок.
Обновлено в 04:00
Общество

Кабмин упростил оформление билетов на поезд для младенцев

Согласно постановлению правительства, теперь оформление билета на поезд дальнего следования для детей в возрасте до одного месяца допускается на основании данных о медицинском свидетельстве о рождении, выданном в установленном порядке организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими медицинскую деятельность.
Обновлено в 03:52
Единоборства

Серроне победил Яквинту на турнире UFC в Оттаве

В канадской Оттаве состоялся турнир UFC Fight Night 151. Главным событием вечера стал поединок легковесов Эла Яквинты и Дональда Серроне.
Обновлено в 02:14
Футбол

Клопп прокомментировал травму Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние нападающего команды Мохамеда Салаха после его столкновения с голкипером "Ньюкасла" Мартином Дубравкой в матче 37-го тура АПЛ (3:2). Как слышал я, Салах получил бедром голкипера по голове.
Обновлено вчера в 19:55
Хоккей

Василевский сыграет в воротах сборной России в матче с Чехией

Василевский защищал ворота сборной России в матче против Швеции (4:6) и был признан лучшим игроком команды.
Обновлено в 04:16
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В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы

Обновлено в 00:09
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Татьяна Навка похвасталась фигурой в бикини

Ранее Навка рассказывала, что даже на отдыхе не дает себе расслабиться и всегда ищет возможность выполнить физические упражнения.
Обновлено 02 мая в 07:14
Финансы

Рубль испытает «шок» после майских праздников, считают эксперты

Рубль заметно подешевеет после майских праздников, считают аналитики.
Обновлено вчера в 17:05
Футбол

Семак рассказал об эмоциях от победы «Зенита»

Петербургский «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России по футболу. О своих эмоциях от победы рассказал главный тренер клуба Сергей Семак.
Обновлено в 02:47
Религия

7 мая православные христиане отметят Радоницу

В связи с празднованием Радоницы (Родительского дня) 7 мая в Норильске будет увеличено количество автобусов по маршруту №15 «Ритуальный зал – улица Набережная Урванцева».
Обновлено вчера в 03:30
Шоу-бизнес

Попавшая в аварию певица МакSим позвала священника

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Обновлено вчера в 23:30
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Российский теннисист Даниил Медведев провел тренировку со швейцарцем Роджером Федерером. Напомним, швейцарец не выступал на грунте три года.
Обновлено в 05:04
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Автоугонщик устроил смертельное ДТП под Рязанью

Обновлено в 04:36
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