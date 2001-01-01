Сергей Прядкин: «РПЛ зарабатывает около 30 миллионов долларов в год»Матч ТВ вчера в 15:41

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о том, когда в России появится VAR и новые лица среди владельцев клубов.

Сергей Прядкин: «РПЛ зарабатывает около 30 миллионов долларов в год»

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