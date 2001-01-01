Футбол
Сергей Прядкин: «РПЛ зарабатывает около 30 миллионов долларов в год»Матч ТВ вчера в 15:41
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о том, когда в России появится VAR и новые лица среди владельцев клубов.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:14, Ашберн
Происшествия
В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции
В Киевской области в ночь на 5 мая застрелили начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Опубликованы фото с ракетных испытаний Северной Кореи
Северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала 16 фотографий с места проведения ракетных стрельб. Снимки доступны на сайте издания.
Обновлено в 05:08
Политика
Гуайдо признал провал попытки свержения Мадуро
Обновлено в 04:57
Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Политика
Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России
Обновлено вчера в 21:11
Религия
У мусульман всего мира начинается священный месяц Рамадан
Обновлено в 03:30
Политика
Зеленский прокомментировал вопрос роспуска Рады
Во время общения с представителями СМИ после встречи с главами фракций Верховной рады Украины новоизбранный глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что еще рано говорить о роспуске парламента, для этого пока нет полномочий.
Обновлено вчера в 10:25
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Обновлено вчера в 19:22
Происшествия
В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Происшествия
Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве
Обновлено в 03:40
Единоборства
Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом
Утром 5 мая по московскому Альварес единогласным решением судей победил Джейкобса и с данного момента является чемпионом мира в среднем весе сразу по трем версиям.
Обновлено в 04:43
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Верховный суд опубликовал статистику по взяткам
Сумма большей части взяток, за получение которых россиян осудили в 2018 году, не превышает 10 тысяч рублей, следует из опубликованной Судебным департаментом при Верховном суде РФ статистики по делам коррупционной направленности.
Обновлено в 03:47
Авто
Renault Duster возглавил топ-5 лучших бюджетных авто для дачников
Обратившись к экспертам, «Автоновости дня» составили ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей для поездок на дачу.
Обновлено вчера в 01:30
Общество
В Челябинске ребёнку выписали лекарство на бланке Минздрава СССР
Отмечается, что рецепт на получение лекарства был выписан врачом детской поликлиники для годовалой девочки.
Обновлено в 02:54
Единоборства
Боксер Бетербиев защитил титул чемпиона мира по версии IBF
Как писал "Кавказский узел", 11 ноября 2017 года уроженец Хасавюрта Артур Бетербиев победил немца Энрико Келлинга и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе.
Обновлено в 04:52
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП на Кубани
В столкновении двух легковушек в Краснодарском крае погибли четыре человека, в том числе маленький ребенок.
Обновлено в 04:00
Общество
Кабмин упростил оформление билетов на поезд для младенцев
Согласно постановлению правительства, теперь оформление билета на поезд дальнего следования для детей в возрасте до одного месяца допускается на основании данных о медицинском свидетельстве о рождении, выданном в установленном порядке организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими медицинскую деятельность.
Обновлено в 03:52
Единоборства
Серроне победил Яквинту на турнире UFC в Оттаве
В канадской Оттаве состоялся турнир UFC Fight Night 151. Главным событием вечера стал поединок легковесов Эла Яквинты и Дональда Серроне.
Обновлено в 02:14
Футбол
Клопп прокомментировал травму Салаха
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние нападающего команды Мохамеда Салаха после его столкновения с голкипером "Ньюкасла" Мартином Дубравкой в матче 37-го тура АПЛ (3:2). Как слышал я, Салах получил бедром голкипера по голове.
Обновлено вчера в 19:55
Хоккей
Василевский сыграет в воротах сборной России в матче с Чехией
Василевский защищал ворота сборной России в матче против Швеции (4:6) и был признан лучшим игроком команды.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Татьяна Навка похвасталась фигурой в бикини
Ранее Навка рассказывала, что даже на отдыхе не дает себе расслабиться и всегда ищет возможность выполнить физические упражнения.
Обновлено 02 мая в 07:14
Финансы
Рубль испытает «шок» после майских праздников, считают эксперты
Рубль заметно подешевеет после майских праздников, считают аналитики.
Обновлено вчера в 17:05
Футбол
Семак рассказал об эмоциях от победы «Зенита»
Петербургский «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России по футболу. О своих эмоциях от победы рассказал главный тренер клуба Сергей Семак.
Обновлено в 02:47
Религия
7 мая православные христиане отметят Радоницу
В связи с празднованием Радоницы (Родительского дня) 7 мая в Норильске будет увеличено количество автобусов по маршруту №15 «Ритуальный зал – улица Набережная Урванцева».
Обновлено вчера в 03:30
Шоу-бизнес
Попавшая в аварию певица МакSим позвала священника
23 апреля стало известно, что Абросимова попала в аварию по пути в аэропорт. ДТП произошло за границей, причиной стало пробитое колесо.
Обновлено вчера в 23:30
Теннис
Медведев потренировался с вернувшимся на грунт Федерером
Российский теннисист Даниил Медведев провел тренировку со швейцарцем Роджером Федерером. Напомним, швейцарец не выступал на грунте три года.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Автоугонщик устроил смертельное ДТП под Рязанью
Обновлено в 04:36