Футбол
Сергей Песьяков признан лучшим игроком «Ростова» в мартеРИА Новости 07:59
Болельщики "Ростова" признали голкипера Сергея Песьякова лучшим игроком команды по итогам марта, сообщается на сайте футбольного клуба из Ростова-на-Дону. Песьяков в марте сыграл четыре матча в чемпионате России, в двух из которых он отстоял "на ноль".
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Происшествия
Мосгорсуд 10 апреля проверит законность ареста Абызова
Мосгорсуд 10 апреля проверит законность заключения под стражу по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 10:28
Экономика
ЦБ предлагает запретить МФО выдавать займы под залог жилья
Центробанк предлагает повысить ответственность для нелегальных кредиторов и «черных» коллекторов, а также запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете федерации на заседании Межрегионального банковского совета.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв
Обновлено в 07:27
Происшествия
Названы три основные версии заражения суворовцев эхинококком
У 54 курсантов зафиксированы признаки заболевания «эхинококкоз». Депутат Алексей Куриный добился от военной прокуратуры ответа.
Обновлено в 05:42
Общество
В Москве наградили лучших участников олимпиады «Я – профессионал»
106 золотых медалей вручили на торжественной церемонии награждения олимпиады «Я — профессионал», которая прошла во вторник, 2 апреля, в московском Центре международной торговли.
Обновлено в 11:27
Экономика
Нытве присвоили статус территории социально-экономического развития
Нытва получила статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
Обновлено в 10:36
Политика
Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой
Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 05:17
Авто
Volkswagen показала тизер нового электрического кроссовера
На автосалоне в Шанхае (Китай), который пройдет в период с 16 по 24 апреля 2019 года, компания Volkswagen покажет концептуальный электрический кроссовер ID.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве
Обновлено в 07:17
Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Политика
Собчак прекратила финансирование Партии перемен
Обновлено в 07:55
Здоровье
Поставки антисептического спрея «Септолете-плюс» в Россию прекращены
Компания «КРКА-РУС» прекратила поставки в Россию антисептического спрея «Септолете-плюс», которого применяют при инфекциях полости рта и глотки, об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Перепой: Лена Миро прокомментировала обморок Ольги Бузовой
Обновлено в 03:28
Финансы
Фонд национального благосостояния за март сократился на 1,5%
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2019 года снизился на 1,5%, достигнув 3,828 трлн рублей на 1 апреля, что эквивалентно $59,138 млрд, сообщается в пресс-релизе Минфина РФ.
Обновлено в 09:04
Политика
Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году
Многодетные семьи уже в нынешнем году смогут воспользоваться новыми налоговыми льготами на имущество и землю.
Обновлено в 05:29
Музыка
Шведские музыканты призывают бойкотировать «Евровидение» в Израиле
Музыканты говорят, что Израиль «использует конкурс, чтобы скрыть свои преступления против палестинского народа».
Обновлено в 11:55
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Авто
В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana
В мартовском бюллетене «Промышленные образцы» Федеральной службы интеллектуальной собственности опубликованы изображения кросс-купе Renault Arkana для России.
Обновлено вчера в 10:36
ЖКХ
В Крыму отменили социальную норму при расчете за электричество
"Установить, что при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма потребления электрической энергии на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется", – говорится в документе.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Астрахани восьмилетний мальчик сбежал в «кругосветное путешествие»
Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.
Обновлено в 11:48
Экономика
МВФ не предвидит рецессию мировой экономики
Международный валютный фонд (МВФ) не предвидит рецессию мировой экономики в ближайшее время, темпы ее роста в конце нынешнего года и в следующем году несколько ускорятся, но будут неустойчивы.
Обновлено в 10:13
Экономика
Строители из России и Китая сомкнули железнодорожный мост через Амур
Строители железнодорожного моста через реку Амур сомкнули российскую и китайскую части сооружения, тем самым завершив ключевой этап работ, говорится в сообщении РФПИ, который финансирует проект через Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и CIC).
Обновлено в 08:45
Авто
Дизельный Volkswagen Tiguan снова вернулся в Россию
Российские автосалоны Volkswagen снова начали прием заказов на дизельную модификацию популярного кроссовера Tiguan.
Обновлено в 08:08
Политика
Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко
"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Политика
Украина начала укреплять границу с Россией и копать рвы
Обновлено в 11:34
Политика
КС Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область
Конституционный суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.
Обновлено в 11:33
Наука
Автопилот Tesla взломали с помощью наклеек на дороге
Специалисты смогли найти в автомобилях Tesla серьёзную уязвимость.
Обновлено в 05:27
Политика
Фарион назвала Зеленского «оно» и потребовала посадить его в тюрьму
Экс-депутат Верховной Рады от «Свободы» Ирина Фарион призвала посадить в тюрьму победителя первого тура президентских выборов Владимира Зеленского за то, что во время прямого включения из предвыборного штаба он общался со своими соратниками на русском языке.
Обновлено в 11:38
Политика
Глеб Павловский раскрыл истинное отношение Кремля к Зеленскому
"Кандидатура Зеленского может устраивать Москву отчасти, поскольку с точки зрения Кремля он — слабый кандидат", - считает Павловский.
Обновлено в 09:55