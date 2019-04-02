Футбол

Сергей Песьяков признан лучшим игроком «Ростова» в мартеРИА Новости 07:59

Болельщики "Ростова" признали голкипера Сергея Песьякова лучшим игроком команды по итогам марта, сообщается на сайте футбольного клуба из Ростова-на-Дону. Песьяков в марте сыграл четыре матча в чемпионате России, в двух из которых он отстоял "на ноль".
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Песьяков — лучший игрок «Ростова» в марте

Матч ТВ08:26

Песьяков – лучший игрок марта в «Ростове» по версии болельщиков

Спорт-Экспресс08:25

Песьяков стал лучшим игроком «Ростова» в марте (фото)

Советский спорт07:07

Песьяков признан лучшим игроком «Ростова» в марте

Sport24.ru07:47

Болельщики «Ростова» признали Песьякова лучшим игроком марта

Soccer.ru07:10

Сергей Песьяков признан лучшим игроком «Ростова» в марте

РИА Новости07:59

Болельщики «Ростова» признали Песьякова лучшим в марте

Чемпионат06:53
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Происшествия

Мосгорсуд 10 апреля проверит законность ареста Абызова

Мосгорсуд 10 апреля проверит законность заключения под стражу по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 10:28
Экономика

ЦБ предлагает запретить МФО выдавать займы под залог жилья

Центробанк предлагает повысить ответственность для нелегальных кредиторов и «черных» коллекторов, а также запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете федерации на заседании Межрегионального банковского совета.
Обновлено в 08:50
Происшествия

В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв

Обновлено в 07:27
Происшествия

Названы три основные версии заражения суворовцев эхинококком

У 54 курсантов зафиксированы признаки заболевания «эхинококкоз». Депутат Алексей Куриный добился от военной прокуратуры ответа.
Обновлено в 05:42
Общество

В Москве наградили лучших участников олимпиады «Я – профессионал»

106 золотых медалей вручили на торжественной церемонии награждения олимпиады «Я — профессионал», которая прошла во вторник, 2 апреля, в московском Центре международной торговли.
Обновлено в 11:27
Экономика

Нытве присвоили статус территории социально-экономического развития

Нытва получила статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
Обновлено в 10:36
Политика

Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 10:15
Происшествия

В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой

Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 05:17
Авто

Volkswagen показала тизер нового электрического кроссовера

На автосалоне в Шанхае (Китай), который пройдет в период с 16 по 24 апреля 2019 года, компания Volkswagen покажет концептуальный электрический кроссовер ID.
Обновлено в 11:22
Происшествия

Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве

Обновлено в 07:17
Общество

Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды

Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Политика

Собчак прекратила финансирование Партии перемен

Обновлено в 07:55
Здоровье

Поставки антисептического спрея «Септолете-плюс» в Россию прекращены

Компания «КРКА-РУС» прекратила поставки в Россию антисептического спрея «Септолете-плюс», которого применяют при инфекциях полости рта и глотки, об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Перепой: Лена Миро прокомментировала обморок Ольги Бузовой

Обновлено в 03:28
Финансы

Фонд национального благосостояния за март сократился на 1,5%

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2019 года снизился на 1,5%, достигнув 3,828 трлн рублей на 1 апреля, что эквивалентно $59,138 млрд, сообщается в пресс-релизе Минфина РФ.
Обновлено в 09:04
Политика

Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году

Многодетные семьи уже в нынешнем году смогут воспользоваться новыми налоговыми льготами на имущество и землю.
Обновлено в 05:29
Музыка

Шведские музыканты призывают бойкотировать «Евровидение» в Израиле

Музыканты говорят, что Израиль «использует конкурс, чтобы скрыть свои преступления против палестинского народа».
Обновлено в 11:55
Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Авто

В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana

В мартовском бюллетене «Промышленные образцы» Федеральной службы интеллектуальной собственности опубликованы изображения кросс-купе Renault Arkana для России.
Обновлено вчера в 10:36
ЖКХ

В Крыму отменили социальную норму при расчете за электричество

"Установить, что при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма потребления электрической энергии на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется", – говорится в документе.
Обновлено в 08:04
Происшествия

В Астрахани восьмилетний мальчик сбежал в «кругосветное путешествие»

Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.
Обновлено в 11:48
Экономика

МВФ не предвидит рецессию мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) не предвидит рецессию мировой экономики в ближайшее время, темпы ее роста в конце нынешнего года и в следующем году несколько ускорятся, но будут неустойчивы.
Обновлено в 10:13
Экономика

Строители из России и Китая сомкнули железнодорожный мост через Амур

Строители железнодорожного моста через реку Амур сомкнули российскую и китайскую части сооружения, тем самым завершив ключевой этап работ, говорится в сообщении РФПИ, который финансирует проект через Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и CIC).
Обновлено в 08:45
Авто

Дизельный Volkswagen Tiguan снова вернулся в Россию

Российские автосалоны Volkswagen снова начали прием заказов на дизельную модификацию популярного кроссовера Tiguan.
Обновлено в 08:08
Политика

Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Политика

Украина начала укреплять границу с Россией и копать рвы

Обновлено в 11:34
Политика

КС Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область

Конституционный суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.
Обновлено в 11:33
Наука

Автопилот Tesla взломали с помощью наклеек на дороге

Специалисты смогли найти в автомобилях Tesla серьёзную уязвимость.
Обновлено в 05:27
Политика

Фарион назвала Зеленского «оно» и потребовала посадить его в тюрьму

Экс-депутат Верховной Рады от «Свободы» Ирина Фарион призвала посадить в тюрьму победителя первого тура президентских выборов Владимира Зеленского за то, что во время прямого включения из предвыборного штаба он общался со своими соратниками на русском языке.
Обновлено в 11:38
Политика

Глеб Павловский раскрыл истинное отношение Кремля к Зеленскому

"Кандидатура Зеленского может устраивать Москву отчасти, поскольку с точки зрения Кремля он — слабый кандидат", - считает Павловский.
Обновлено в 09:55
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Российский футболист, вратарь "Спартака". В настоящее время играет на правах аренды за "Анжи".
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