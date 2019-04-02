Футбол
Сергей Песьяков признан лучшим игроком «Ростова» в мартеРИА Новости 07:59
Болельщики "Ростова" признали голкипера Сергея Песьякова лучшим игроком команды по итогам марта, сообщается на сайте футбольного клуба из Ростова-на-Дону. Песьяков в марте сыграл четыре матча в чемпионате России, в двух из которых он отстоял "на ноль".
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Экономика
Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами
Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.
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Власти Венесуэлы решили продолжить судебный процесс против Гуаидо
Национальное учредительное собрание Венесуэлы утвердило продолжение судебного процесса против лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
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Армия и оружие
США отменили поставки Турции по F-35 из-за российских С-400
Источники проинформировали о том, что американская сторона приостановила связанные с F-35 поставки в Турцию из-за решения приобрести российские ПВО С-400.
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Авто
В Интернете появились первые изображения новой Lada 4х4
Аналогичные изменения настигнут и корму, где узнаваемые задние фонари станут отсылкой к первому поколению «Нивы» образца 1992 года.
Обновлено вчера в 09:33
Футбол
СМИ: «Сан-Паулу» отказался арендовать Рошу за €1 миллион
Бразильский футбольный клуб "Сан-Паулу" отказался брать в аренду нападающего московского "Спартака" Педро Рошу за 1 миллион евро, сообщает Globoesporte.
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Минздрав опроверг получившее распространение мнение о том, что вакцинация может явиться причиной аутизма у детей.
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На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык
Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире телешоу заявила, что кандидата Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму за использование русского языка.
Обновлено в 20:41
Политика
НАТО пообещало защитить украинские суда в Керченском проливе
Американский постпред при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс собирается обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив.
Обновлено в 20:58
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
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Политика
Президент Алжира объявил об отставке
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил во вторник об уходе с поста. Об этом сообщило агентство Algerie presse service.
Обновлено в 15:24
Футбол
Глава Немецкого футбольного союза Гриндель покинул пост
Президент Немецкого футбольного союза(DFB) Райнхард Гриндель ушел в отставку, сообщается на сайте DFB.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие
На Украине пройдут испытания новых ракетных комплексов
Обновлено в 14:14
Общество
Пенсионный фонд ликвидировал бумажные СНИЛС
Россияне больше не будут получать в бумажном виде страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, в котором содержится страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 19:33
Экономика
ФАС предложила отменить комиссию при снятии наличных в банкоматах
Возможно, в будущем больше не придется бегать в поисках нужного банкомата, а в случае неудачи, отчаявшись, снимать деньги с комиссией.
Обновлено в 06:38
Политика
Отбывающему наказание в США россиянину Селезневу отказали в апелляции
Отбывающему 27-летний срок заключения в американской тюрьме гражданину РФ Роману Селезневу отказали в апелляции, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на адвоката Селезнева Игоря Литвака.
Обновлено в 20:04
Шоу-бизнес
Милонов ответил Панину на слова о «злобных россиянах»
Обновлено в 11:26
Кино
Умер актер и режиссер Вадим Гемс
2 апреля на 69-м году жизни скончался советский, российский актер и режиссер Вадим Гемс.
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Общество
Названы самые «аварийные» имена водителей в России
Обновлено в 17:13
Общество
Уволенная за слова о молодежи чиновница нашла новую работу
Обновлено в 13:38
Наука
Китайцы обманули автопилот Tesla с помощью наклеек на асфальте
Ещё специалисты Tencent Keen Security Lab обманули камеры автомобиля, показывая странное изображение (посмотрите ролик), – система думала, что пошёл дождь и включала дворники.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено в 16:30
Происшествия
Пожар произошел в детском лагере под Хабаровском
Обновлено в 20:52
Кино
Стартовали съемки фильма о жизни Юлии Началовой
Стартовали съемки полнометражного художественного фильма, посвященного жизни и смерти российской певицы Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле
МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.
Обновлено в 14:53
Футбол
Серия А. Голы Бонуччи и Кена принесли «Ювентусу» победу над «Кальяри»
«Ювентус» в матче 30-го тура чемпионата Италии обыграл «Кальяри» со счетом 2:0. Голы на счету защитника Леонардо Бонуччи и нападающего Мойзе Кена.
Обновлено в 16:52
Происшествия
Нападение на племянницу Скрипаля попало на видео
Обновлено в 04:30
Технологии
«Группа Тинькофф» создала суперкомпьютер
Суперкомпьютер – это объединение вычислительных серверов, связанных высокоскоростной сетью, объясняет ведущий специалист по суперкомпьютерам Lenovo в России Андрей Сысоев.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огонь с вертолета
Обновлено в 19:51