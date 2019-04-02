Футбол
Сергей Песьяков признан лучшим игроком «Ростова» в мартеРИА Новости 07:59
Болельщики "Ростова" признали голкипера Сергея Песьякова лучшим игроком команды по итогам марта, сообщается на сайте футбольного клуба из Ростова-на-Дону. Песьяков в марте сыграл четыре матча в чемпионате России, в двух из которых он отстоял "на ноль".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:14, Ашберн
Происшествия
В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар
Спасатели тушат пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, его удалось локализовать на площади около 20 гектаров, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии Петербурга
Ранее источник в силовых кругах заявил, что двое пострадавших при взрыве в Военно-космической академии им. Можайского находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 12:56
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Президент Алжира подал в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика официально подал в отставку.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
Небензя рассказал об условиях для дальнейшего ядерного разоружения
Для дальнейших шагов в сфере ядерного разоружения в мире надо решить проблемы развертывания ПРО США и одностороннего санкционного давления в обход Совбеза ООН, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Обновлено в 14:52
Общество
В январе в России смертность почти в 1,4 раза превысила рождаемость
Естественный прирост населения зафиксирован лишь в 15 регионах страны Смертность почти в 1,4 раза превысила уровень рождаемости в России в январе текущего года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Туристы в Исландии увидели, как зарождается цунами
Рождение настоящего цунами удалось увидеть группе исландских туристов.
Обновлено в 10:34
Хоккей
Никита Кучеров первым за 13 сезонов в НХЛ набрал 125 очков за сезон
25-летнему хоккеисту осталось набрать три очка, чтобы побить российский рекорд по количеству баллов в регулярном сезоне НХЛ, принадлежащий Александру Могильному.
Обновлено в 01:04
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»
Обновлено в 12:43
Экономика
«Алроса» может разместить евробонды на $500 млн
"Алроса" может разместить пятилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Обновлено в 10:15
Кино
Семья Юлии Началовой выступила против съемки фильма о певице
Анна Исаева, представитель скончавшейся 16 марта певицы Юлии Началовой, сообщила, что семья не давала прав на использование контента и имени Началовой для съемок художественного фильма.
Обновлено в 04:40
Футбол
«Витесс» сыграл вничью с «АЗ», отыгравшись с 0:2
«Витесс» на своем поле сыграл вничью с «АЗ» в 28-м туре чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 14:22
Музыка
Лазарев рассказал, под каким номером выступит на «Евровидении»
Обновлено в 12:04
Политика
Путин отправил в отставку прокурора КЧР
Президент России Владимир Путин отправил в отставку прокурора Карачаево-Черкесской Республики Александра Терещенко, сообщили в Генеральной прокуратуре России.
Обновлено в 06:24
Экономика
Сбербанк получил 40% активов крупнейшего хорватского ритейлера Agrokor
Банк с 1 апреля 2019 года получил 40% чистых активов Fortenova Group TopCo B.V. в результате реструктуризации долгов холдинга Agrokor — крупнейшей компании Хорватии, которая занимается производством и розничной торговлей продуктами питания.
Обновлено в 11:36
Гаджеты
Названа стоимость новых Huawei P30, P30 Pro и Р30 Lite для России
Стоит отметить, что все покупатели P30 и P30 Pro в подарок получат часы Huawei Watch GT.
Обновлено в 14:43
Происшествия
Росгвардия уволит сотрудника, повредившего автомобили в Зеленограде
Ранее стало известно, что в Зеленограде полицейские задержали военнослужащего части 7576, которого подозревают в повреждении нескольких машин и краже печенья из местных магазинов, его вина подтверждается данными с камер видеонаблюдения.
Обновлено в 14:21
Экономика
Банк «Санкт-Петербург» скорректировал условия потребкредитов
Банк "Санкт-Петербург" изменил условия по потребительским кредитам.
Обновлено в 13:21
Политика
Глава Курска Николай Овчаров подал в отставку
Вместо рассмотрения вопросов о присвоении звания Почетного гражданина Курска депутатам пришлось рассматривать вопрос о досрочном сложении полномочий главы города Николая Овчарова.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Светлана Иванова отказалась от предложения клиники пластической хирургии привести себя в форму
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
США опять проигнорировали переговоры в Сирии по лагерю «Рукбан»
По информации штабов, 2 апреля на пункте пропуска «Джлеб» проведено второе координационное совещание по выработке мероприятий, направленных на ликвидацию лагеря «Рукбан».
Обновлено в 11:24
Футбол
«Сан-Паулу» отказался арендовать Рошу за € 1 млн
«Сан-Паулу» отказался от аренды бразильского нападающего «Спартака» Педро Роши за € 1 млн.
Обновлено в 14:50
Экономика
Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 06:40
Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06