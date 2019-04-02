Футбол

Сергей Песьяков признан лучшим игроком «Ростова» в мартеРИА Новости 07:59

Болельщики "Ростова" признали голкипера Сергея Песьякова лучшим игроком команды по итогам марта, сообщается на сайте футбольного клуба из Ростова-на-Дону. Песьяков в марте сыграл четыре матча в чемпионате России, в двух из которых он отстоял "на ноль".
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Песьяков — лучший игрок «Ростова» в марте

Матч ТВ08:26

Песьяков – лучший игрок марта в «Ростове» по версии болельщиков

Спорт-Экспресс08:25

Болельщики «Ростова» признали Песьякова лучшим в марте

Чемпионат06:53

Песьяков признан лучшим игроком «Ростова» в марте

Sport24.ru07:47

Болельщики «Ростова» признали Песьякова лучшим игроком марта

Soccer.ru07:10

Песьяков стал лучшим игроком «Ростова» в марте (фото)

Советский спорт07:07

Сергей Песьяков признан лучшим игроком «Ростова» в марте

РИА Новости07:59
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