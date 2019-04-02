Футбол

Сергей Песьяков признан лучшим игроком «Ростова» в мартеРИА Новости 07:59

Болельщики "Ростова" признали голкипера Сергея Песьякова лучшим игроком команды по итогам марта, сообщается на сайте футбольного клуба из Ростова-на-Дону. Песьяков в марте сыграл четыре матча в чемпионате России, в двух из которых он отстоял "на ноль".
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Болельщики «Ростова» признали Песьякова лучшим игроком марта

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Песьяков — лучший игрок «Ростова» в марте

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Сергей Песьяков признан лучшим игроком «Ростова» в марте

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Песьяков признан лучшим игроком «Ростова» в марте

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Болельщики «Ростова» признали Песьякова лучшим в марте

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