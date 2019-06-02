Футбол

Сергей Песьяков: «На Карибы не хочется, я горд быть в сборной»Спорт-Экспресс 06:50

Вратарь сборной России Сергей Песьяков прокомментировал свой вызов в национальную команду и оценил субботний финал Лиги чемпионов.
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Сергей Песьяков: Шансы сыграть в ближайших матчах сборной России у меня минимальные

Советский спорт06:58

Песьяков назвал минимальными свои шансы сыграть со сборными Сан-Марино и Кипра

ТАСС06:10

Песьяков: «У меня минимальные шансы сыграть в предстоящих матчах сборной России»

Sport24.ru06:37

Песьяков: шансы сыграть за сборную в предстоящих матчах у меня минимальные

Чемпионат06:21

Сергей Песьяков: «Шансы сыграть с Сан-Марино и Кипром у меня минимальные»

Матч ТВ06:19

Сергей Песьяков: «Шансы сыграть с Сан-Марино и Кипром у меня минимальные»

Sportbox.RU06:19

Сергей Песьяков: «На Карибы не хочется, я горд быть в сборной»

Спорт-Экспресс06:50
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Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

Под Краснодаром пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

На железнодорожном перегоне под Краснодаром 1 июня пассажирский поезд Адлер — Нижневартовск сбил находящийся на путях грузовик Инцидент произошел около 15 часов на перегоне Шеджий — Энем-2, на территории Адыгеи.
Обновлено вчера в 09:54
Политика

МИД РФ ответил на претензии Киева, заявленные в суде ООН

На Смоленской площади напомнили, что 3−7 июня в Гааге состоятся слушания по делу «Украина против Российской Федерации», которое инициировано Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965).
Обновлено в 08:04
Происшествия

Полиция Читы разыскивает авторов надписи о Владимире Путине

Полиция Читы разыскивает авторов надписи о Владимире Путине. Похожую надпись в Кремле ранее назвали абсолютно оскорбительной.
Обновлено в 08:00
Авто

Какие новые модели автомобилей появятся в России летом

Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:47
Единоборства

Руис одержал победу над Джошуа в бою за звание чемпиона мира по боксу

Мексиканский боксёр Энди Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжёлом весе на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:34
Кино

Гей‐сцены вырезали из российской версии фильма про Элтона Джона

Россиянам представят неполную версию фильма об Элтоне Джоне. Из биографической ленты «Рокетмен» вырезали несколько сцен.
Обновлено 31 мая в 06:36
Армия и оружие

Израильские военные показали видео ракетного удара по Сирии

Израильская Армия обороны опубликовала на своей официальной странице в Twitter видеозапись, на которой, по информации военных, запечатлен ракетный удар Израиля по Сирии.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали девять человек

Девять человек пострадали в результате ДТП с автобусом на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Пострадавшим при взрыве в Дзержинске выплатят по 150 тысяч рублей

Обновлено в 07:58
Политика

Геращенко покинул Украину с огромной раной на шее

Обновлено в 06:15
Политика

Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму

Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине

Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 21:22
Наука

Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа

Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Похороны Рейеса состоятся завтра

Сообщается, что похороны испанского футболиста Хосе Антонио Рейеса, который вчера погиб в ДТП, состоятся завтра в его родном городе Утрера.
Обновлено в 05:44
Происшествия

В США аллигатор забрался в дом женщины и уничтожил винный погреб

Обновлено в 05:50
Общество

Власти Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника

"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода", — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:16
Общество

Юлия Френсис-Савиновских готовится к смене пола в Испании

Обновлено в 05:16
Футбол

Фабрегас объяснил, почему он завидует Головину

Французский полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал о своих впечатлениях от игровых возможностей своего российского одноклубника Александра Головина.
Обновлено в 08:01
Здоровье

Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром

Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
Обновлено в 00:46
Политика

В Харькове националисты повалили бюст маршала Жукова

В Харькове представители радикальных националистических организаций осквернили памятник маршалу Георгию Жукову и повалили бюст полководца на землю.
Обновлено в 08:25
Здоровье

Диетологи частично развенчали миф о вреде молока для взрослых

Диетологи частично опровергли миф касательно вреда молока для людей старше 35 лет.
Обновлено вчера в 15:33
Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Политика

Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за Brexit

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sunday Times, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit.
Обновлено в 02:43
Происшествия

На «Бизон-трек-шоу» под Ростовом трактор въехал в журналистов

Напомним, гонки на тракторах «Бизон-трек-шоу» проходят в Ростовской области в 17-й раз. Механизаторы соревнуются в Мясниковском районе.
Обновлено в 06:07
Политика

Лужков предложил решение водной проблемы Крыма

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.
Обновлено в 07:45
Авто

Сотрудники УАЗ вспомнили о военной модели «Белозор»

Обновлено в 06:11
Армия и оружие

В США встревожены огневой мощью нового МиГ-35

В посвященной российскому истребителю МиГ-35 статье в издании The National Interest американские эксперты оказались встревожены огромной огневой мощью нового самолета.
Обновлено вчера в 03:19
Наука

Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом

Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
Обновлено в 06:16
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