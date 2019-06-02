Сергей Песьяков: «На Карибы не хочется, я горд быть в сборной»Спорт-Экспресс 06:50

Вратарь сборной России Сергей Песьяков прокомментировал свой вызов в национальную команду и оценил субботний финал Лиги чемпионов.

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