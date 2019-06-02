Футбол
Сергей Песьяков: «На Карибы не хочется, я горд быть в сборной»Спорт-Экспресс 06:50
Вратарь сборной России Сергей Песьяков прокомментировал свой вызов в национальную команду и оценил субботний финал Лиги чемпионов.
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Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Под Краснодаром пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
На железнодорожном перегоне под Краснодаром 1 июня пассажирский поезд Адлер — Нижневартовск сбил находящийся на путях грузовик Инцидент произошел около 15 часов на перегоне Шеджий — Энем-2, на территории Адыгеи.
Обновлено вчера в 09:54
Политика
МИД РФ ответил на претензии Киева, заявленные в суде ООН
На Смоленской площади напомнили, что 3−7 июня в Гааге состоятся слушания по делу «Украина против Российской Федерации», которое инициировано Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965).
Обновлено в 08:04
Происшествия
Полиция Читы разыскивает авторов надписи о Владимире Путине
Полиция Читы разыскивает авторов надписи о Владимире Путине. Похожую надпись в Кремле ранее назвали абсолютно оскорбительной.
Обновлено в 08:00
Авто
Какие новые модели автомобилей появятся в России летом
Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:47
Единоборства
Руис одержал победу над Джошуа в бою за звание чемпиона мира по боксу
Мексиканский боксёр Энди Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжёлом весе на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:34
Кино
Гей‐сцены вырезали из российской версии фильма про Элтона Джона
Россиянам представят неполную версию фильма об Элтоне Джоне. Из биографической ленты «Рокетмен» вырезали несколько сцен.
Обновлено 31 мая в 06:36
Армия и оружие
Израильские военные показали видео ракетного удара по Сирии
Израильская Армия обороны опубликовала на своей официальной странице в Twitter видеозапись, на которой, по информации военных, запечатлен ракетный удар Израиля по Сирии.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали девять человек
Девять человек пострадали в результате ДТП с автобусом на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Обновлено в 08:21
Политика
Геращенко покинул Украину с огромной раной на шее
Обновлено в 06:15
Политика
Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму
Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине
Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 21:22
Наука
Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа
Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Похороны Рейеса состоятся завтра
Сообщается, что похороны испанского футболиста Хосе Антонио Рейеса, который вчера погиб в ДТП, состоятся завтра в его родном городе Утрера.
Обновлено в 05:44
Общество
Власти Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника
"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода", — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:16
Общество
Юлия Френсис-Савиновских готовится к смене пола в Испании
Обновлено в 05:16
Футбол
Фабрегас объяснил, почему он завидует Головину
Французский полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал о своих впечатлениях от игровых возможностей своего российского одноклубника Александра Головина.
Обновлено в 08:01
Здоровье
Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром
Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
Обновлено в 00:46
Политика
В Харькове националисты повалили бюст маршала Жукова
В Харькове представители радикальных националистических организаций осквернили памятник маршалу Георгию Жукову и повалили бюст полководца на землю.
Обновлено в 08:25
Здоровье
Диетологи частично развенчали миф о вреде молока для взрослых
Диетологи частично опровергли миф касательно вреда молока для людей старше 35 лет.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за Brexit
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sunday Times, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit.
Обновлено в 02:43
Происшествия
На «Бизон-трек-шоу» под Ростовом трактор въехал в журналистов
Напомним, гонки на тракторах «Бизон-трек-шоу» проходят в Ростовской области в 17-й раз. Механизаторы соревнуются в Мясниковском районе.
Обновлено в 06:07
Политика
Лужков предложил решение водной проблемы Крыма
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.
Обновлено в 07:45
Авто
Сотрудники УАЗ вспомнили о военной модели «Белозор»
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
В США встревожены огневой мощью нового МиГ-35
В посвященной российскому истребителю МиГ-35 статье в издании The National Interest американские эксперты оказались встревожены огромной огневой мощью нового самолета.
Обновлено вчера в 03:19
Наука
Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом
Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
Обновлено в 06:16