Футбол
Сергей Песьяков: «На Карибы не хочется, я горд быть в сборной»Спорт-Экспресс 06:50
Вратарь сборной России Сергей Песьяков прокомментировал свой вызов в национальную команду и оценил субботний финал Лиги чемпионов.
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Наука
Ученые: Найдены самые древние паразиты человека
Обновлено в 04:05
Происшествия
Сход селя унес жизни двух человек в Китае
Обновлено в 04:43
Происшествия
Четыре ребенка погибли в пожаре в Свердловской области
Четыре несовершеннолетних стали жертвами пожара в квартире жилого дома города Богданович Свердловской области.
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Армия и оружие
Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии
Обновлено в 03:03
Единоборства
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Джошуа потерял четыре чемпионских пояса и потерпел первое поражение в карьере.
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Здоровье
Онищенко раскритиковал заявление о пользе укусов клещей
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве
Обновлено вчера в 03:01
Политика
Лидер социал-демократов Германии Андреа Налес уходит в отставку
Председатель Социал-демократической партии Германии Андреа Налес объявила о своей отставке с поста лидера партии и главы фракции в бундестаге.
Обновлено в 04:16
Здоровье
Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром
Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
Обновлено в 00:46
Происшествия
В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход
В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Под Киевом задержали выстреливших в пятилетнего ребенка полицейских
В Переяслав-Хмельницком Киевской области задержаны двое подозреваемых в тяжелом ранении пятилетнего мальчика, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей
Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено в 01:09
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП.
Обновлено в 04:15
Спорт
Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
Обновлено в 05:35
Общество
Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года
По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
В Госдуме предложили уволить Сердюкова
Депутаты обратили внимание на критику деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны России с 2007 по 2017 году и предложили отстранить его от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занял с 8 мая 2019 года.
Обновлено 31 мая в 00:18
Политика
Познер попал в базу «Миротворца»
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
В США встревожены огневой мощью нового МиГ-35
В посвященной российскому истребителю МиГ-35 статье в издании The National Interest американские эксперты оказались встревожены огромной огневой мощью нового самолета.
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия
На ВДНХ загорелся павильон «Рыболовство»
В Москве на ВДНХ в воскресенье загорелся павильон "Рыболовство". Как сообщает "Интерфакс", при пожаре на цокольном этаже никто не пострадал.
Обновлено в 05:35
Политика
Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова — Риббентропа
Фонд «Историческая память» впервые опубликовал советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 01:54
Футбол
«Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов
Футболисты «Ливерпуля» стали победителями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, переиграв в финале лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 17:17
Шоу-бизнес
Жена Плющенко Рудковская не сдержала обещания
Супруга известного российского фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская забыла о своем обещании, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:45
Гаджеты
Apple может представить умные очки уже на следующей неделе
Обновлено в 05:49
Авто
Американцы сделали «Урал» в русском стиле
Обновлено в 05:15
Происшествия
ФСИН проверит видео с банкетом для заключенных в орловской колонии
Как пояснила РБК пресс-служба УФСИНа по Орловской области, проверка проводится с 30 мая по факту распространения в СМИ кадров, на которых осужденные празднуют Пасху в колонии.
Обновлено в 06:11
Футбол
Томь — Уфа 1:0 (1-й тайм)
Обновлено в 03:07
Авто
Почему в России отказываются от дизельных автомобилей
Напомним, кстати, что если в европейских странах автомобили на тяжелом топлива раньше занимали более половины всех продаж, то у нас такие дизельные машины никогда особым спросом не пользовались.
Обновлено вчера в 06:05