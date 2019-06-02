Футбол

Сергей Песьяков: «На Карибы не хочется, я горд быть в сборной»Спорт-Экспресс 06:50

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Вратарь сборной России Сергей Песьяков прокомментировал свой вызов в национальную команду и оценил субботний финал Лиги чемпионов.
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Песьяков: шансы сыграть за сборную в предстоящих матчах у меня минимальные

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Песьяков назвал минимальными свои шансы сыграть со сборными Сан-Марино и Кипра

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