Футбол
Сергей Паршивлюк стал футболистом московского «Динамо»РИА Новости 09:26
Бывший капитан московского "Спартака" Сергей Паршивлюк подписал контракт с "Динамо", сообщается на официальном сайте столичного футбольного клуба. Как отмечается, соглашение между 30-летним защитником и "бело-голубыми" заключено сроком на два года с возможностью продления еще на сезон.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:48, Вашингтон
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