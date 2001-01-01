Футбол
Сергей Паршивлюк: «Первые 30 минут „Ростов“ играл в непонятно что»
Сергей Паршивлюк: «Первые 30 минут „Ростов“ играл в непонятно что»Матч ТВ15:47
Иван Игнатьев
|17′
Кристиан Куэва
|31′
|41′
Дмитрий Скопинцев
|45′+1′
Алексей Ионов
Александр Зуев
Юрий Газинский
Артем Голубев
|46′
|56′
Александр Зуев
|57′
Жан Майер
|63′
Жан Майер
Александр Гацкан
Виктор Классон
Маурисио Перейра
|71′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
|71′
|79′
Видар Орн Кьяртанссон
Элдор Шомуродов
|89′
Александр Гацкан
Краснодар
|Вратарь
1
|Защитник
3
4
6
|Полузащитник
20
77
89
|Нападающий
85
Ростов
|Вратарь
30
|Защитник
3
4
5
15
77
|Полузащитник
7
17
|Нападающий
Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк после ничьей с «Краснодаром» (2:2) в рамках первой игры ¼ финала Кубка России отметил, что у желто-синих взыграло самолюбие после пропущенных мячей, а также заявил, что его команда в этой игре показала максимум.
Матч ТВ15:47
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 21:49, Ашберн
Футбол
Защитник «Арсенала» прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед»
Обновлено в 21:08
Футбол
Спартак — Урал 1:1
В матче первого четвертьфинала Кубка России по футболу «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (1:1). Голы забили Софьян Ханни (48-я минута) — Владимир Ильин (67).
Обновлено в 17:54
Футбол
Игрок «Сент-Этьена» получил удар в висок и был госпитализирован
Сербский защитник "Сент-Этьена" Невен Суботич был доставлен в больницу после того, как столкнулся с вратарем своей команды Стефаном Рюффье в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу с "Бордо", сообщает Франс Пресс.
Обновлено в 20:27
Футбол
«Барселона» на классе прошла «Леонесу»
"Барселона" без Месси провела ответный матч против скромной "Леонесы" в рамках 1/16 Кубка Испании.
Обновлено в 18:41
Футбол
ПСЖ потерял очки в матче со «Страсбургом»
В прошлом туре парижане на выезде сыграли вничью с «Бордо» (2:2), прервав победную серию из 14 матчей со старта этого сезона Лиги 1. «ПСЖ» с 44 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров.
Обновлено в 17:36
Футбол
Фанат «Ливерпуля» сделал татуировку в честь победы над «Эвертоном»
Обновлено в 19:57
Футбол
Маркизио: не жалею об уходе из «Ювентуса»
Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио, ранее выступавший за «Ювентус», признался, что не жалеет об уходе из итальянской команды.
Обновлено в 21:23
Футбол
Вратарь «Краснодара» Крицюк посочувствовал находящемуся в СИЗО Мамаеву
Как сообщает RT, голкипер футбольного клуба "Краснодар" Станислав Крицюк в беседе с журналистами признался, что сожалеет о том, что произошло с одноклубником Павлом Мамаевым, находящимся в СИЗО "Бутырка".
Обновлено в 15:59
Футбол
«Арсенал» согласился отпустить Уэлбека
Английская пресса сообщает, что нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек, скорее всего, покинет лондонский клуб летом.
Обновлено в 20:46
Футбол
Ташаев: шокирован тем, что Кокорина и Мамаева не выпустили из СИЗО
Обновлено в 15:52
Футбол
Маурицио Сарри: «Я должен понять, почему команда вдруг стала другой»
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение команды от «Вулверхэмптона» (1:2) в 15-м туре АПЛ.
Обновлено в 21:38
Футбол
Рианчо оценил перспективы Лунина в «Реале»
Бывший тренер киевского «Динамо» и московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился своим мнением об игре вратаря «Леганеса» Андрея Лунина, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу».
Обновлено в 19:20
Футбол
«Сассуоло» обыграл «Катанию» в Кубке Италии
В матче 1/16 финала Кубка Италии "Сассуоло" выиграл у "Катании" (2:1). В 1/8 финала команда сыграет с "Наполи".
Обновлено в 17:32
Футбол
Пеле: в Европе про Мбаппе говорят больше, чем про Неймара
Легендарный футболист сборной Бразилии Пеле поделился мнением о нападающих «Пари Сен-Жермен» Неймаре и Килиане Мбаппе.
Обновлено в 19:03
Футбол
18-летний защитник «Галатасарая» попал в сферу интересов «МЮ»
Как сообщается, к 18-летнему футболисту проявляет интерес «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 21:08