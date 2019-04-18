Сергей Паршивлюк: «Никогда не скажу ничего плохого о „Спартаке“»Спорт-Экспресс вчера в 17:10

Никогда в жизни не скажу о "Спартаке" ничего плохого.

Сергей Паршивлюк: «Никогда не скажу ничего плохого о „Спартаке“»

Политика Греческий парламент потребовал от Германии репараций за оккупацию Ципрас заявил, что греческое правительство направит письменное обращение правительству ФРГ с требованием выплатить компенсации за причиненный ущерб во время оккупации и за военные преступления нацистской Германии.

Армия и оружие NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.

Здоровье Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Политика Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.

Политика После Москвы США предложили карабахскую встречу провести в Вашингтоне Соединенные Штаты Америки выступили с предложением организовать новую встречу глав МИД Армении и Азербайджана по карабахскому урегулированию в Вашингтоне.

Путешествия Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.

Общество Минкультуры не планировало собирать бюджетные средства на Нотр-Дам Министерство культуры РФ направит лучших реставраторов во Францию для помощи в восстановлении Нотр-Дама, если Франция обратится с такой просьбой, однако ведомство не планировало собирать бюджетные средства на восстановление пострадавшего от пожара парижского собора.

Происшествия Гайсин рассказал, как дралась компания Кокорина и Мамаева Гайсин 8 октября 2018 года пришёл в кафе «Кофемания» на встречу с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и пострадал в результате конфликта со спортсменами.

Космос 69738 фотографий кометы Чурюмова — Герасименко выложили в открытый доступ Почти 70 тысяч снимков кометы 67P/Чурюмова — Герасименко, сделанных камерой OSIRIS на борту миссии «Розетта», выложены в открытый доступ на отдельном сайте, сообщает Институт исследований Солнечной системы Общества Макса Планка.

Футбол Акинфеев стал редактором первого в России учебника по футболу Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал редактором первого в истории России учебника по футболу для детей, сообщает пресс-служба «армейцев».

Происшествия ФСБ нашла хищения в НИИ Минобороны по защите от биологического оружия 48-й ЦНИИ — головной разработчик средств защиты от биологического оружия в России, расположен в закрытом городке Сергиев Посад-6, или Вакцина, как его называют жители Сергиево-Посадского района.

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Экономика Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».

Происшествия В России ужесточили наказание для водителей за оставление места аварии Государственная Дума РФ приняла законы, которые ужесточают наказание водителей за оставление места дорожно-транспортного происшествия, если авария повлекла за собой тяжкие последствия или смерть.

Футбол «Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ На четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте Стерлинг забил третий мяч «Тоттенхэму», и этот гол мог вывести «Сити» в полуфинал, однако арбитр встречи после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот из-за положения вне игры у нападающего.

Шоу-бизнес Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.

Общество Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.

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Происшествия Почти 30 человек погибли в аварии с автобусом на Мадейре По меньше мере, 28 человек погибли при крушении туристического автобуса в среду в курортном районе Канису на юго-востоке португальского острова Мадейра, сообщила BBC News.