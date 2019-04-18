Футбол
Сергей Паршивлюк: «Никогда не скажу ничего плохого о „Спартаке“»Спорт-Экспресс вчера в 17:10
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Политика
Греческий парламент потребовал от Германии репараций за оккупацию
Ципрас заявил, что греческое правительство направит письменное обращение правительству ФРГ с требованием выплатить компенсации за причиненный ущерб во время оккупации и за военные преступления нацистской Германии.
Обновлено вчера в 21:14
Армия и оружие
NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией
ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено вчера в 21:35
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Обновлено вчера в 04:33
Политика
После Москвы США предложили карабахскую встречу провести в Вашингтоне
Соединенные Штаты Америки выступили с предложением организовать новую встречу глав МИД Армении и Азербайджана по карабахскому урегулированию в Вашингтоне.
Обновлено в 02:15
Общество
Продюсер Андрей Разин подал иск к ФК «Зенит»
Обновлено в 01:35
Путешествия
Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Культура
Сергей Светлаков объяснил причины своего ухода с ТНТ
Обновлено вчера в 14:02
Общество
Минкультуры не планировало собирать бюджетные средства на Нотр-Дам
Министерство культуры РФ направит лучших реставраторов во Францию для помощи в восстановлении Нотр-Дама, если Франция обратится с такой просьбой, однако ведомство не планировало собирать бюджетные средства на восстановление пострадавшего от пожара парижского собора.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Гайсин рассказал, как дралась компания Кокорина и Мамаева
Гайсин 8 октября 2018 года пришёл в кафе «Кофемания» на встречу с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и пострадал в результате конфликта со спортсменами.
Обновлено вчера в 11:11
Космос
69738 фотографий кометы Чурюмова — Герасименко выложили в открытый доступ
Почти 70 тысяч снимков кометы 67P/Чурюмова — Герасименко, сделанных камерой OSIRIS на борту миссии «Розетта», выложены в открытый доступ на отдельном сайте, сообщает Институт исследований Солнечной системы Общества Макса Планка.
Обновлено вчера в 11:34
Экономика
«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей
Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Футбол
Акинфеев стал редактором первого в России учебника по футболу
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал редактором первого в истории России учебника по футболу для детей, сообщает пресс-служба «армейцев».
Обновлено вчера в 11:06
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
ФСБ нашла хищения в НИИ Минобороны по защите от биологического оружия
48-й ЦНИИ — головной разработчик средств защиты от биологического оружия в России, расположен в закрытом городке Сергиев Посад-6, или Вакцина, как его называют жители Сергиево-Посадского района.
Обновлено вчера в 23:15
Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше $72 за баррель
По состоянию на 8:05 мск июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,26 до $71,98, причем ранее в среду они поднимались в цене до $72,08 за баррель, максимума с ноября прошлого года.
Обновлено вчера в 02:28
Наука
Ученые выяснили, что женщины лучше скрывают измену
Обновлено вчера в 10:56
Экономика
Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу
В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Происшествия
В России ужесточили наказание для водителей за оставление места аварии
Государственная Дума РФ приняла законы, которые ужесточают наказание водителей за оставление места дорожно-транспортного происшествия, если авария повлекла за собой тяжкие последствия или смерть.
Обновлено в 02:15
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ
На четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте Стерлинг забил третий мяч «Тоттенхэму», и этот гол мог вывести «Сити» в полуфинал, однако арбитр встречи после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот из-за положения вне игры у нападающего.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Президент Эстонии встретится с Владимиром Путиным
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками
Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Во Флориде акула напала на школьницу в ее день рождения
Обновлено в 02:21
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено вчера в 07:48
Общество
Роскачество назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с самолета в Барнауле
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия
Почти 30 человек погибли в аварии с автобусом на Мадейре
По меньше мере, 28 человек погибли при крушении туристического автобуса в среду в курортном районе Канису на юго-востоке португальского острова Мадейра, сообщила BBC News.
Обновлено вчера в 15:53
Общество
В Омске женщину обязали заплатить налог на подарки от мэрии в роддоме
Жительницу Омска Санию Абдуллину, родившую ребенка в первые минуты нового года, обязали заплатить налоги на подаренные от мэрии города букет и сертификат на детские товары.
Обновлено вчера в 09:30