Футбол

Сергей Паршивлюк: «Никогда не скажу ничего плохого о „Спартаке“»Спорт-Экспресс вчера в 17:10

Никогда в жизни не скажу о "Спартаке" ничего плохого.
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Экс-игрок «Спартака» вспомнил о болезненном уходе из клуба

Газета.Ru00:01

Сергей Паршивлюк: «Нам точно не будет легко в матче с „Оренбургом“»

Спорт-Экспрессвчера в 22:50
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Политика

Греческий парламент потребовал от Германии репараций за оккупацию

Ципрас заявил, что греческое правительство направит письменное обращение правительству ФРГ с требованием выплатить компенсации за причиненный ущерб во время оккупации и за военные преступления нацистской Германии.
Обновлено вчера в 21:14
Армия и оружие

NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией

ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено вчера в 21:35
Здоровье

Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком

Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Обновлено вчера в 04:33
Политика

После Москвы США предложили карабахскую встречу провести в Вашингтоне

Соединенные Штаты Америки выступили с предложением организовать новую встречу глав МИД Армении и Азербайджана по карабахскому урегулированию в Вашингтоне.
Обновлено в 02:15
Общество

Продюсер Андрей Разин подал иск к ФК «Зенит»

Обновлено в 01:35
Путешествия

Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Культура

Сергей Светлаков объяснил причины своего ухода с ТНТ

Обновлено вчера в 14:02
Общество

Минкультуры не планировало собирать бюджетные средства на Нотр-Дам

Министерство культуры РФ направит лучших реставраторов во Францию для помощи в восстановлении Нотр-Дама, если Франция обратится с такой просьбой, однако ведомство не планировало собирать бюджетные средства на восстановление пострадавшего от пожара парижского собора.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Гайсин рассказал, как дралась компания Кокорина и Мамаева

Гайсин 8 октября 2018 года пришёл в кафе «Кофемания» на встречу с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и пострадал в результате конфликта со спортсменами.
Обновлено вчера в 11:11
Космос

69738 фотографий кометы Чурюмова — Герасименко выложили в открытый доступ

Почти 70 тысяч снимков кометы 67P/Чурюмова — Герасименко, сделанных камерой OSIRIS на борту миссии «Розетта», выложены в открытый доступ на отдельном сайте, сообщает Институт исследований Солнечной системы Общества Макса Планка.
Обновлено вчера в 11:34
Экономика

«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей

Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Футбол

Акинфеев стал редактором первого в России учебника по футболу

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал редактором первого в истории России учебника по футболу для детей, сообщает пресс-служба «армейцев».
Обновлено вчера в 11:06
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

ФСБ нашла хищения в НИИ Минобороны по защите от биологического оружия

48-й ЦНИИ — головной разработчик средств защиты от биологического оружия в России, расположен в закрытом городке Сергиев Посад-6, или Вакцина, как его называют жители Сергиево-Посадского района.
Обновлено вчера в 23:15
Энергетика

Стоимость нефти Brent поднялась выше $72 за баррель

По состоянию на 8:05 мск июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,26 до $71,98, причем ранее в среду они поднимались в цене до $72,08 за баррель, максимума с ноября прошлого года.
Обновлено вчера в 02:28
Наука

Ученые выяснили, что женщины лучше скрывают измену

Обновлено вчера в 10:56
Экономика

Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу

В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Происшествия

В России ужесточили наказание для водителей за оставление места аварии

Государственная Дума РФ приняла законы, которые ужесточают наказание водителей за оставление места дорожно-транспортного происшествия, если авария повлекла за собой тяжкие последствия или смерть.
Обновлено в 02:15
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ

На четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте Стерлинг забил третий мяч «Тоттенхэму», и этот гол мог вывести «Сити» в полуфинал, однако арбитр встречи после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот из-за положения вне игры у нападающего.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Президент Эстонии встретится с Владимиром Путиным

Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками

Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

Во Флориде акула напала на школьницу в ее день рождения

Обновлено в 02:21
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено вчера в 07:48
Общество

Роскачество назвало лучшие марки кефира

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Панкратова-Черного сняли с самолета в Барнауле

Обновлено вчера в 06:38
Происшествия

Почти 30 человек погибли в аварии с автобусом на Мадейре

По меньше мере, 28 человек погибли при крушении туристического автобуса в среду в курортном районе Канису на юго-востоке португальского острова Мадейра, сообщила BBC News.
Обновлено вчера в 15:53
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни

Обновлено в 01:49
Общество

В Омске женщину обязали заплатить налог на подарки от мэрии в роддоме

Жительницу Омска Санию Абдуллину, родившую ребенка в первые минуты нового года, обязали заплатить налоги на подаренные от мэрии города букет и сертификат на детские товары.
Обновлено вчера в 09:30
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Российский футболист, защитник клуба «Ростов».
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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