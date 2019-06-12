Футбол
Сергей Оборин возглавил воронежский «Факел»Обозреватель Врн 01:40
Новым главным тренером воронежского «Факела» назначен 62-летний специалист Сергей Оборин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:21, Ашберн
Происшествия
На шествии в поддержку Ивана Голунова начались задержания
12 июня в центре Москвы проходит акция в поддержку журналиста Ивана Голунова, обвинявшегося в распространении наркотиков.
Обновлено в 06:08
Политика
Кадыров прокомментировал снос указателя на границе с Чечней
Претензий друг к другу нет В свою очередь, Васильев отметил, что вопрос границы между Дагестаном и Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обоих регионов.
Обновлено в 08:06
Футбол
Мбаппе забил 100-й гол в карьере в 20 лет. Быстрее Месси и Роналду
Мбаппе забил 100-й гол в карьере быстрее, чем это сделали Лионель Месси и Криштиану Роналду. Лео и Криш добрались до этой отметки в 22 года.
Обновлено вчера в 17:58
Культура
В Воронежской филармонии представили «Наступление ночи»
Обновлено в 06:37
Происшествия
Чеченского бойца Халидова арестовали в Польше
Польский боец российского происхождения Мамед Халидов арестован по подозрению в легализации краденных автомобилей.
Обновлено в 07:57
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 июня
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в День России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Применение полицейскими силы сочли признаком непрофессионализма
Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала применение силы признаком непрофессионализма полицейских.
Обновлено в 07:48
Политика
Захарова ответила Болтону на заявление о слухах про разногласия в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, что Россия, Китай и некоторые другие страны распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Американский генерал заявил, что ВСУ «остановили русских»
В своём интервью американский генерал заявил, что США и НАТО будут «всегда выступать против незаконной аннексии Крыма».
Обновлено в 05:21
Здоровье
Сын Алибасова раскрыл цель иска к производителю «Крота»
Сын продюсера Бари Алибасова рассказал «Звезде», какую цель поставили перед собой родственники потерпевшего, подавая иск в суд на производителя чистящего средства для труб «Крот».
Обновлено вчера в 19:56
Гаджеты
Представлен смартфон Xiaomi Mi 9T. Объявлены цены и дата выхода в Европе
Xiaomi Mi 9T поступит в продажу в Европе по цене 299 и 399 евро в зависимости от объема памяти уже 17 июня.
Обновлено в 08:06
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев в среду во Дворце независимости в столице Казахстана принес присягу народу страны и официально вступил в должность главы государства, сообщает корреспондент ТАСС из пресс-центра, где идет трансляция мероприятия.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Сотрудники полиции применяют силу против участников несанкционированной акции в защиту журналиста Ивана Голунова
Обновлено в 07:30
Наука
Ученые выяснили, сколько шагов в день должны делать пожилые женщины
Если же женщина делает около 2,7 тысяч шагов в день, то вероятность смерти увеличивается.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
В Саудовской Аравии обстреляли аэропорт, 26 пострадавших
Аэропорт города Абха в Саудовской Аравии подвергся ракетному обстрелу. В результате пострадали 26 человек, передает Al Arabiya.
Обновлено в 06:30
Кино
Квентин Тарантино назвал любимый фильм Marvel
Тарантино признался, что из последних фильмов студии Marvel ему больше всего понравился «Тор: Рагнарек» новозеландского режиссера Тайки Вайтити.
Обновлено вчера в 09:35
Экономика
Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить
Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Путин призвал работать с полной отдачей для благополучия россиян
Президент России Владимир Путин заявил, что повышение качества жизни россиян – общая задача, и призвал работать с полной отдачей для достижения этой цели, сообщает «МИР 24».
Обновлено в 07:44
Политика
Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ
Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте
Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено
С журналиста Ивана Голунова сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
В ВКС могут появиться истребительницы
Обновлено в 07:13
Происшествия
В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков
Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:29
Политика
В Гонконге произошли столкновения полиции и демонстрантов
В Гонконге начались столкновения полиции и демонстрантов, которые выступают против поправок к закону об экстрадиции.
Обновлено в 04:31
Футбол
Стартовала продажа билетов на матчи ЧЕ-2020 по футболу
Продажа билетов на матчи чемпионата Европы-2020 стартовала на официальном портале турнира. Приём заявок продлится до 12 июля.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено вчера в 12:19
Кино
Чип и Дейл вернулись: Disney анонсировал новые выпуски
Обновлено вчера в 18:58