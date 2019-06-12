Футбол
Сергей Оборин возглавил «Факел»Soccer.ru 09:01
"Факел" объявил о назначении Сергея Оборина на пост главного тренера команды. На этой должности он сменил Сергея Булатова. 62-летний специалист рассказал о своей задаче.
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Политика
Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Вратарь ФК «Зенит» Лунев принес извинения за инцидент во Внуково
Вратарь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев извинился за создание конфликтной ситуации в аэропорту Внуково.
Обновлено в 17:24
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Голунова освободили от ответственности и сняли обвинения
Журналист Иван Голунов, задержанный по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, освобожден от ответственности в связи с недоказанностью вины.
Обновлено вчера в 10:08
Футбол
Началась продажа билетов на Евро-2020
Пресс-служба УЕФА объявила о старте продаж билетов на Евро-2020. Прием заявок продлится с 12 июня до 12 июля 2019 года.
Обновлено в 08:19
Происшествия
МВД: более 200 человек задержаны на несогласованной акции в Москве
В ГУ МВД по Москве сообщили, что в ходе несанкционированной акции в центре города 12 июня были задержаны более 200 человек.
Обновлено в 07:37
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Музыка
Лазарев представил русскоязычную версию песни Scream
Лазарев в среду, 12 июня, поздравил соотечественников с праздником Дня России, а также добавил, что в честь этого на Красной площади пройдет концерт, на сцене которого будет впервые представлена русскоязычная версия песни Scream.
Обновлено в 16:51
Спорт
Медведева и Туктамышева приняли участие в кулинарном шоу в Японии
Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева приняли участие в кулинарной программе. Мероприятие состоялось в рамках шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Обвинившая Неймара в изнасиловании девушка раскритиковала полицию
Бразильская модель Наджила Триндаде, которая обвинила нападающего сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймара в изнасиловании, раскритиковала полицию, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:02
Общество
Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров
Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено в 09:08
Экономика
Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей
Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.
Обновлено в 17:01
Футбол
Черчесов объяснил отсутствие в составе сборной лучшего бомбардира РПЛ
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ), нападающий ЦСКА Федор Чалов не выходит на поле в матчах национальной команды.
Обновлено в 16:55
Общество
Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России
Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России в городах страны, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 16:36
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Происшествия
В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей
Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Общество
Der Spiegel (Германия): когда Крис Томас упал в обморок ... от голода (Der Spiegel)
После финансового кризиса резко возросло число пунктов раздачи бесплатных продуктов. Без них семья Криса Томаса выжить не смогла бы.
Обновлено в 18:05
Авто
Продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross стартовали в России
Дилеры LADA в России запустили продажи нового "внедорожного" универсала LADA Granta Cross.
Обновлено в 04:44
Космос
Ракета Falcon 9 с канадскими спутниками стартовала в Калифорнии
Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала в штате Калифорния.
Обновлено в 12:53
Гаджеты
Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций США
Компании Huawei пришлось перенести запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, пишет The Information.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог
Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено в 17:37
Политика
Хакеры взломали Twitter Дмитрия Медведева
В августе 2014 года в Twitter-аккаунте Дмитрия Медведева появились сообщения о его отставке, а также с критикой в адрес коллег по правительству.
Обновлено в 10:32
Политика
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Общество
Письма Альберта Эйнштейна выставили на торги
В Нью-Йорке на торги выставили письма Альберта Эйнштейна, передает RT.
Обновлено в 13:31
Общество
В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса
С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 14:36
Происшествия
В Санкт-Петербурге жителей дома эвакуировали из-за трещин в здании
Вечером в среду, 12 июня, в Санкт-Петербурге спасатели эвакуировали жителей многоквартирного дома, расположенного на улице Выборгской, из-за трещин, появившихся в жилом здании.
Обновлено в 18:30
Политика
Пушков отреагировал на заявление Климкина про Россию и ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина в отношении возвращения России в ПАСЕ.
Обновлено в 17:46
Общество
Николай Дроздов уходит из программы «В мире животных»
Обновлено вчера в 14:34