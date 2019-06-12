Футбол

Сергей Оборин возглавил «Факел»Soccer.ru 09:01

"Факел" объявил о назначении Сергея Оборина на пост главного тренера команды. На этой должности он сменил Сергея Булатова. 62-летний специалист рассказал о своей задаче.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Оборин назначен главным тренером футбольного клуба «Факел»

ТАСС08:07

Сергей Оборин возглавил воронежский «Факел»

РИА Новости07:31

«Факел» объявил о назначении Оборина

Матч ТВ06:56

Оборин стал главным тренером «Факела»

Спорт-Экспресс06:53

Оборин возглавил «Факел». Он не работал главным тренером с 2008 года

Sport24.ru06:42

«Факел» объявил о назначении Оборина

Sportbox.RU06:56

Главным тренером воронежского «Факела» стал Сергей Оборин

Свик-ТВ04:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 19:03, Ашберн
Общество

В День России в Кремле вручили госпремии ученым и деятелям искусства

Обновлено в 16:49
Политика

Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Вратарь ФК «Зенит» Лунев принес извинения за инцидент во Внуково

Вратарь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев извинился за создание конфликтной ситуации в аэропорту Внуково.
Обновлено в 17:24
Политика

В Киеве предложили новый способ закупки российского газа

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Происшествия

Голунова освободили от ответственности и сняли обвинения

Журналист Иван Голунов, задержанный по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, освобожден от ответственности в связи с недоказанностью вины.
Обновлено вчера в 10:08
Футбол

Началась продажа билетов на Евро-2020

Пресс-служба УЕФА объявила о старте продаж билетов на Евро-2020. Прием заявок продлится с 12 июня до 12 июля 2019 года.
Обновлено в 08:19
Происшествия

МВД: более 200 человек задержаны на несогласованной акции в Москве

В ГУ МВД по Москве сообщили, что в ходе несанкционированной акции в центре города 12 июня были задержаны более 200 человек.
Обновлено в 07:37
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Музыка

Лазарев представил русскоязычную версию песни Scream

Лазарев в среду, 12 июня, поздравил соотечественников с праздником Дня России, а также добавил, что в честь этого на Красной площади пройдет концерт, на сцене которого будет впервые представлена русскоязычная версия песни Scream.
Обновлено в 16:51
Спорт

Медведева и Туктамышева приняли участие в кулинарном шоу в Японии

Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева приняли участие в кулинарной программе. Мероприятие состоялось в рамках шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 16:59
Происшествия

Обвинившая Неймара в изнасиловании девушка раскритиковала полицию

Бразильская модель Наджила Триндаде, которая обвинила нападающего сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймара в изнасиловании, раскритиковала полицию, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:02
Общество

Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров

Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено в 09:08
Экономика

Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей

Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.
Обновлено в 17:01
Футбол

Черчесов объяснил отсутствие в составе сборной лучшего бомбардира РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ), нападающий ЦСКА Федор Чалов не выходит на поле в матчах национальной команды.
Обновлено в 16:55
Общество

Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России

Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России в городах страны, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 16:36
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

Обновлено в 09:10
Происшествия

В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей

Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Общество

Der Spiegel (Германия): когда Крис Томас упал в обморок ... от голода (Der Spiegel)

После финансового кризиса резко возросло число пунктов раздачи бесплатных продуктов. Без них семья Криса Томаса выжить не смогла бы.
Обновлено в 18:05
Авто

Продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross стартовали в России

Дилеры LADA в России запустили продажи нового "внедорожного" универсала LADA Granta Cross.
Обновлено в 04:44
Космос

Ракета Falcon 9 с канадскими спутниками стартовала в Калифорнии

Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала в штате Калифорния.
Обновлено в 12:53
Гаджеты

Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций США

Компании Huawei пришлось перенести запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, пишет The Information.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог

Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено в 17:37
Политика

Хакеры взломали Twitter Дмитрия Медведева

В августе 2014 года в Twitter-аккаунте Дмитрия Медведева появились сообщения о его отставке, а также с критикой в адрес коллег по правительству.
Обновлено в 10:32
Политика

Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Общество

Письма Альберта Эйнштейна выставили на торги

В Нью-Йорке на торги выставили письма Альберта Эйнштейна, передает RT.
Обновлено в 13:31
Общество

В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса

С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 14:36
Происшествия

В Санкт-Петербурге жителей дома эвакуировали из-за трещин в здании

Вечером в среду, 12 июня, в Санкт-Петербурге спасатели эвакуировали жителей многоквартирного дома, расположенного на улице Выборгской, из-за трещин, появившихся в жилом здании.
Обновлено в 18:30
Политика

Пушков отреагировал на заявление Климкина про Россию и ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина в отношении возвращения России в ПАСЕ.
Обновлено в 17:46
Общество

Николай Дроздов уходит из программы «В мире животных»

Обновлено вчера в 14:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Григорьевич Оборин
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь. Мастер спорта. После завершения игровой карьеры стал футбольным тренером.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное