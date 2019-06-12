Футбол

Сергей Оборин возглавил «Факел»Soccer.ru 09:01

"Факел" объявил о назначении Сергея Оборина на пост главного тренера команды. На этой должности он сменил Сергея Булатова. 62-летний специалист рассказал о своей задаче.
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Оборин назначен главным тренером футбольного клуба «Факел»

ТАСС08:07

Сергей Оборин возглавил воронежский «Факел»

РИА Новости07:31

«Факел» объявил о назначении Оборина

Матч ТВ06:56

Оборин стал главным тренером «Факела»

Спорт-Экспресс06:53

Оборин возглавил «Факел». Он не работал главным тренером с 2008 года

Sport24.ru06:42

«Факел» объявил о назначении Оборина

Sportbox.RU06:56

Главным тренером воронежского «Факела» стал Сергей Оборин

Свик-ТВ04:25
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Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

Обновлено вчера в 04:21
Происшествия

Все сообщения об угрозах взрывов в Москве оказались ложными

Обновлено в 08:39
Происшествия

Вратарь сборной России Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту

Обновлено в 10:58
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Общество

Из квартиры Алибасова пропал кот

Обновлено в 09:30
Авто

Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде

Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Происшествия

МВД прекратило уголовное преследование Голунова – Колокольцев

Глава министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о том, что полиция прекратила уголовное преследование журналиста Meduza Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия

Алексею Навальному грозит до 30 суток административного ареста

Обновлено в 08:03
Единоборства

Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

После общения с журналистами российский и американский бойцы встретились лицом к лицу, проведя первую дуэль взглядов перед боем.
Обновлено в 11:17
Наука

Ученые: Люди остаются верны типажу бывшего романтического партнера

Выбирая партнера для романтических отношений, люди учитывают накопленный опыт и отдают предпочтение тем, кто своими чертами характера напоминает им бывших.
Обновлено в 03:33
Энергетика

Венесуэльцы сутками стоят в очередях за бензином

У некоторых венесуэльцев нет другого выхода, кроме как пропускать работу, пытаясь купить бензин, хотя ждать в очереди порой приходится неделю.
Обновлено в 08:00
Политика

Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение.
Обновлено в 09:44
Политика

Рябков не обсуждал с Томпсон встречу Путина и Трампа в Осаке

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на встрече с замгоссекретаря США Андреа Томпсонс возможность переговоров российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке не обсуждалась.
Обновлено в 09:46
Происшествия

МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей

Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Общество

Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров

Обновлено в 09:08
Происшествия

В Самарской области у станции «Курумоч» загорелся лес

Сегодня, 12 июня, около 17.30 в Волжском районе вспыхнул лес.
Обновлено в 10:07
Политика

Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Гаджеты

Россия предложила Huawei перейти на ОС «Аврора»

Идея состоит в том, чтобы заменить Android на российскую версию финской ОС Sailfish под названием «Аврора».
Обновлено 10 июня в 14:42
Экономика

Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю

«Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.
Обновлено вчера в 07:16
Технологии

Россиян могут начать штрафовать за иностранный спутниковый интернет

Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Сунже на видео спасатели нашли тело 19-летнего парня

Как стало известно «Регион online», в воде утонул 19-летний парень. О происшествии спасателям сообщили по телефону дежурной части очевидцы.
Обновлено в 10:40
Политика

Зеленский дал пост гражданину Литвы

Отмечается, что Айварас Абромавичус является гражданином Литвы. Информация была опубликована на официальном сайте президента.
Обновлено в 09:32
Здоровье

Названы «безобидные» привычки, которые могут вызвать рак

Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Москве найдена мертвой 26-летняя киберспортсменка

Жительница Москвы Лилия Новикова, известная среди любителей киберспорта и онлайн-игр под именем Лия, найдена мертвой.
Обновлено в 10:24
Происшествия

Москалькова раскритиковала полицию за применение силы

Как считает уполномоченный по правам человека, силовое воздействие со стороны полиции по отношению к задержанным говорит о нехватке профессионализма, и ситуация с Голуновым это продемонстрировала.
Обновлено в 08:48
Политика

Путину рассказали о ходе раскопок в Московском Кремле

Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о ходе археологических раскопок в Кремле.
Обновлено в 09:58
Здоровье

Москвичей предупредили об опасности поедания мороженого в жару

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Znak.com нашел понятых из дела Голунова

Издание Znak.com сообщило, что журналистам удалось установить личности и адреса проживания либо регистрации двух граждан, которые привлекались в качестве понятых при обыске у журналиста Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 09:14
Финансы

ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков

Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 11:11
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Футболист
Советский и российский футболист, вратарь. Мастер спорта. После завершения игровой карьеры стал футбольным тренером.
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Факел
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Воронежа. Основан в 1947 году, получил нынешнее название в 1977 году. Выступал в Высшей лиге СССР в 1961 и 1985, в Высшей лиге России в 1992, 1997 и 2000-2001 годах.
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