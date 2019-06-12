Футбол

Сергей Оборин возглавил «Факел»Soccer.ru 09:01

"Факел" объявил о назначении Сергея Оборина на пост главного тренера команды. На этой должности он сменил Сергея Булатова. 62-летний специалист рассказал о своей задаче.
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Оборин назначен главным тренером футбольного клуба «Факел»

ТАСС08:07

Сергей Оборин возглавил воронежский «Факел»

РИА Новости07:31

Главным тренером воронежского «Факела» стал Сергей Оборин

Свик-ТВ04:25

Оборин стал главным тренером «Факела»

Спорт-Экспресс06:53

Оборин возглавил «Факел». Он не работал главным тренером с 2008 года

Sport24.ru06:42

«Факел» объявил о назначении Оборина

Матч ТВ06:56

«Факел» объявил о назначении Оборина

Sportbox.RU06:56
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
Происшествия

Москалькова оценила задержание Голунова как непрофессиональное

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала факт применения силы во время задержания журналиста издания "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:41
Общество

Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»

Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Обновлено вчера в 16:51
Футбол

Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру

Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве

На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие

Украинская армия находится на расстоянии 100 метров от Донецка

Вооруженные силы Украины закрепились на новых позициях в поселке Марьинка под Донецком так, что до границы города осталась незначительная дистанция от 100 до 250 метров.
Обновлено в 09:17
Происшествия

В Москве массово минируют парки и станции метро

Представитель экстренных служб проинформировал о проверке, которая проводится после поступления сообщений о минировании 12 станций метро и 11 парков.
Обновлено в 08:47
Энергетика

Кабмин Украины изменил формулу образования цены на газ

Правительство Украины разработало новую формулу расчета цены газа, который Нафтогаз продает населению и энергетическим компаниям.
Обновлено в 03:31
Общество

Из квартиры Алибасова пропал кот

Обновлено в 09:30
Политика

Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Хоккей

Парэйко: игроков «Сент-Луиса» ждёт самый главный матч в карьере

Защитник клуба «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

Звезду киберспорта нашли мертвой в ванной

Звезда киберспорта Лилия Новикова, известная под псевдонимом Лия, найдена мертвой в ванной своей квартиры в Москве.
Обновлено в 09:46
Политика

В Судане произошла новая попытка госпереворота

В Судане вновь произошла попытка военного переворота, передает "Аль-Арабия".
Обновлено в 08:51
Политика

Часть кандидатов из списка «Слуги народа» отказались баллотироваться в Раду

Два кандидата из списка партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» приняли решение отказаться от участия во внеочередных выборах в украинский парламент.
Обновлено в 08:42
Политика

Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус

Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.
Обновлено в 03:56
Политика

Волгоградские единороссы выдвинули Бочарова кандидатом в губернаторы

В ходе тайного голосования партийцы выдвинули действующего главу региона Андрея Бочарова кандидатом в губернаторы.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес

Соблазнительная Елена Корикова показала фигуру в бикини

Корикова не может похвастаться безупречными модельными, но как для своих лет все равно выглядит замечательно, и придраться к ее фигуре просто невозможно.
Обновлено в 06:38
Политика

Луценко прокомментировал просьбу Зеленского уволить его

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал просьбу президента страны Владимира Зеленского уволить его.
Обновлено в 09:45
Игры

Opera выпустила игровой браузер для геймеров

Opera представила браузер GX, созданный для геймеров, сообщает 11 июня портал cyber.sports.ru.
Обновлено вчера в 15:20
Гаджеты

Xiaomi Mi 9T и фитнес-браслет Mi Band 4 представлены в Европе

Компания Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi 9T, который является продолжением серии Mi 9, куда входят Xiaomi Mi 9 и Mi 9 SE.
Обновлено в 09:46
Финансы

Минск готов разместить в 2019 году на рынке РФ облигаций на 10 млрд российских рублей

Минфин Белоруссии намерен разместить на российком рынке м суверенных облигаций на 10 млрд российских рублей в текущем году.
Обновлено в 08:11
Политика

Борис Джонсон вступил в борьбу за пост премьера Великобритании

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон дал старт избирательной кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства, сообщает The Guardian.
Обновлено в 08:41
Политика

Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле

Обновлено в 08:28
Общество

В Киеве бизнесмена оштрафовали из-за православного календаря из РФ

В Киеве бизнесмена Сергея Кикенина оштрафовали за популяризацию Дня Победы и "российской" Божией Матери.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева объявила о твердом намерении худеть

Два года назад телеведущая и актриса Лариса Гузеева была глубоко потрясена тем, как выглядит на фото папарацци.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Московский торговый центр эвакуировали из-за возгорания

Обновлено в 08:44
Политика

Умер российский посол в Сенегале

"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Вратарь сборной РФ по футболу Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту Внуково с представителем авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы

Герцогиня Сассекская появилась на знаменном марше, посвященном официальному дню рождения королевы Елизаветы II, впервые после рождения сына.
Обновлено вчера в 12:39
Футбол

«Реал» представил Йовича на стадионе

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала», сербского нападающего Луки Йовича.
Обновлено в 09:18
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Сергей Григорьевич Оборин
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь. Мастер спорта. После завершения игровой карьеры стал футбольным тренером.
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Факел
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Воронежа. Основан в 1947 году, получил нынешнее название в 1977 году. Выступал в Высшей лиге СССР в 1961 и 1985, в Высшей лиге России в 1992, 1997 и 2000-2001 годах.
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