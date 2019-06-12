Футбол
Сергей Оборин возглавил «Факел»Soccer.ru 09:01
"Факел" объявил о назначении Сергея Оборина на пост главного тренера команды. На этой должности он сменил Сергея Булатова. 62-летний специалист рассказал о своей задаче.
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Происшествия
Москалькова оценила задержание Голунова как непрофессиональное
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала факт применения силы во время задержания журналиста издания "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:41
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»
Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Обновлено вчера в 16:51
Футбол
Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру
Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве
На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
Украинская армия находится на расстоянии 100 метров от Донецка
Вооруженные силы Украины закрепились на новых позициях в поселке Марьинка под Донецком так, что до границы города осталась незначительная дистанция от 100 до 250 метров.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Москве массово минируют парки и станции метро
Представитель экстренных служб проинформировал о проверке, которая проводится после поступления сообщений о минировании 12 станций метро и 11 парков.
Обновлено в 08:47
Энергетика
Кабмин Украины изменил формулу образования цены на газ
Правительство Украины разработало новую формулу расчета цены газа, который Нафтогаз продает населению и энергетическим компаниям.
Обновлено в 03:31
Общество
Из квартиры Алибасова пропал кот
Обновлено в 09:30
Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Хоккей
Парэйко: игроков «Сент-Луиса» ждёт самый главный матч в карьере
Защитник клуба «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
Звезду киберспорта нашли мертвой в ванной
Звезда киберспорта Лилия Новикова, известная под псевдонимом Лия, найдена мертвой в ванной своей квартиры в Москве.
Обновлено в 09:46
Политика
В Судане произошла новая попытка госпереворота
В Судане вновь произошла попытка военного переворота, передает "Аль-Арабия".
Обновлено в 08:51
Политика
Часть кандидатов из списка «Слуги народа» отказались баллотироваться в Раду
Два кандидата из списка партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» приняли решение отказаться от участия во внеочередных выборах в украинский парламент.
Обновлено в 08:42
Политика
Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.
Обновлено в 03:56
Политика
Волгоградские единороссы выдвинули Бочарова кандидатом в губернаторы
В ходе тайного голосования партийцы выдвинули действующего главу региона Андрея Бочарова кандидатом в губернаторы.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Соблазнительная Елена Корикова показала фигуру в бикини
Корикова не может похвастаться безупречными модельными, но как для своих лет все равно выглядит замечательно, и придраться к ее фигуре просто невозможно.
Обновлено в 06:38
Политика
Луценко прокомментировал просьбу Зеленского уволить его
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал просьбу президента страны Владимира Зеленского уволить его.
Обновлено в 09:45
Игры
Opera выпустила игровой браузер для геймеров
Opera представила браузер GX, созданный для геймеров, сообщает 11 июня портал cyber.sports.ru.
Обновлено вчера в 15:20
Гаджеты
Xiaomi Mi 9T и фитнес-браслет Mi Band 4 представлены в Европе
Компания Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi 9T, который является продолжением серии Mi 9, куда входят Xiaomi Mi 9 и Mi 9 SE.
Обновлено в 09:46
Финансы
Минск готов разместить в 2019 году на рынке РФ облигаций на 10 млрд российских рублей
Минфин Белоруссии намерен разместить на российком рынке м суверенных облигаций на 10 млрд российских рублей в текущем году.
Обновлено в 08:11
Политика
Борис Джонсон вступил в борьбу за пост премьера Великобритании
Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон дал старт избирательной кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства, сообщает The Guardian.
Обновлено в 08:41
Политика
Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле
Обновлено в 08:28
Общество
В Киеве бизнесмена оштрафовали из-за православного календаря из РФ
В Киеве бизнесмена Сергея Кикенина оштрафовали за популяризацию Дня Победы и "российской" Божией Матери.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева объявила о твердом намерении худеть
Два года назад телеведущая и актриса Лариса Гузеева была глубоко потрясена тем, как выглядит на фото папарацци.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Московский торговый центр эвакуировали из-за возгорания
Обновлено в 08:44
Политика
Умер российский посол в Сенегале
"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Вратарь сборной РФ по футболу Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту Внуково с представителем авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы
Герцогиня Сассекская появилась на знаменном марше, посвященном официальному дню рождения королевы Елизаветы II, впервые после рождения сына.
Обновлено вчера в 12:39
Футбол
«Реал» представил Йовича на стадионе
На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала», сербского нападающего Луки Йовича.
Обновлено в 09:18