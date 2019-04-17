Политика
Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерацииКоммерсантъ 00:52
Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.
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