Политика

Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерацииКоммерсантъ 00:52

Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.
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Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации

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Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга.
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