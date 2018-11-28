Общество

Госдуме предложили повысить штрафы за отказ в страховании по ОСАГО
REGNUM
вчера в 05:48

Законопроект, повышающий штрафы за отказ в заключении страхования по ОСАГО, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября. Сейчас для страховщиков штраф составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.
REGNUMвчера в 05:48

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Штрафы за необоснованный отказ в заключении договоров ОСАГО могут возрасти

Гарант05:10

В Госдуме предложили ввести ряд ужесточений для страховщиков

Юга.ру05:03

В ГД внесен проект о штрафах для юрлиц до 1 млн руб. за необоснованный отказ в заключении договора ОСАГО

Агентство Москвавчера в 06:46

Ответственность страховщиков ОСАГО предлагают ужесточить

Парламентская газетавчера в 06:21

Госдуме предложили повысить штрафы за отказ в страховании по ОСАГО

REGNUMвчера в 05:48

В ГД предлагают увеличить штраф за необоснованный отказ в заключении договора ОСАГО

РАПСИвчера в 07:14

Сергей Миронов предлагает повысить ответственность страховщиков ОСАГО

Глас Народавчера в 06:09
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Транспорт

Правительство разрешило автомобилистам не использовать знак «Шипы»

«Знак «Шипы» потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами (конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и др.)», — говорится в сообщении на сайте правительства РФ.
Обновлено в 12:44
Транспорт

Собянин: владельцы канатной дороги усилят защиту от киберугроз

Владельцы канатной дороги на Воробьевых горах в ближайшее время обещают установить дополнительную защиту от киберугроз и запустить ее, сообщил на своей странице в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 12:35
Общество

Главная новогодняя елка России приедет в Кремль из Подмосковья

Обновлено в 12:19
Общество

Рисунки со школьной выставки «Толерантный мир» отдали на экспертизу

Полиция Екатеринбурга изъяла для проверки 17 детских рисунков, посвященных теме толерантности, сообщает городское управление МВД.
Обновлено в 12:02
Здоровье

Минздрав ответил на данные ВОЗ о скорости распространения ВИЧ в России

Ранее ВОЗ опубликовала доклад, в котором говорилось, что по итогам 2017 года Россия заняла первое место по числу новых случаев заражения ВИЧ среди стран Европы — 104 тыс. новых случаев из 160 тыс. случаев всего в европейском регионе.
Обновлено в 11:49
Общество

Суд оштрафовал Митрохина за участие в акции против застройки в Кунцево

"Решение суда - 150 тысяч штрафа", - сказал С.Митрохин "Интерфаксу".
Обновлено в 11:40
Общество

Раскрыта связь между запретами рэп-концертов и терактом в Архангельске

Источники раскрыли связь между отменой концертов молодых исполнителей в России и бойней в Керчи и терактом в Архангельске.
Обновлено в 12:34
Общество

Суд отказался передать Кержакову ребенка на время процедуры развода

Санкт-Петербургский городской суд отказал экс-нападающему сборной России Александру Кержакову в жалобе на решение суда о том, что сын должен проживать во время бракоразводного процесса с бывшей супругой Миланой Кержаковой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:59
Погода

В Новороссийске из-за урагана приостановлена работа порта

Новороссийский порт приостановил работу из-за надвигающегося урагана. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе гавани.
Обновлено в 11:23
Транспорт

Собянин открыл новую эстакаду на севере Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую разворотную эстакаду на Северо-Восточной хорде в районе ее пересечения с Северо-Западной хордой на севере Москвы.
Обновлено в 11:20
Общество

Смоленский губернатор отчитал мэра и посоветовал уйти в отставку

Губернатор Смоленской области Алексей Островский призвал 44-летнего мэра Смоленска Владимира Соваренко уйти в отставку из-за большого количества жалоб от жителей.
Обновлено в 11:58
Общество

Нурмагомедов объяснил отказ пожать руку Канделаки

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов объяснил свой отказ пожать руку генеральному продюсеру "Матч ТВ" Тине Канделаки на международном форуме в Москве, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:12
Транспорт

Движение вблизи Кремля ограничат утром 30 ноября

Ранее сообщалось, что утром 30 ноября Федеральная служба охраны (ФСО) проведет основной этап плановых ежегодных тактико-специальных учений в районе Кремля и на прилегающей территории с участием авиатехники.
Обновлено в 12:30
Общество

В восьми московских парках появились почтовые ящики Деда Мороза

Обновлено в 12:33
Общество

Премьер Малайзии не смог подтвердить данные о свадьбе короля в Москве

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что не может подтвердить сообщения о том, что король Мухаммад V недавно в Москве женился на победительнице конкурса "Мисс Москва — 2015" россиянке Оксане Воеводиной, сообщает газета Straits Times.
Обновлено в 11:42
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