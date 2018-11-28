Общество
Законопроект, повышающий штрафы за отказ в заключении страхования по ОСАГО, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября. Сейчас для страховщиков штраф составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.
REGNUMвчера в 05:48
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В ГД внесен проект о штрафах для юрлиц до 1 млн руб. за необоснованный отказ в заключении договора ОСАГО
Агентство Москвавчера в 06:46
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Транспорт
Правительство разрешило автомобилистам не использовать знак «Шипы»
«Знак «Шипы» потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами (конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и др.)», — говорится в сообщении на сайте правительства РФ.
Обновлено в 12:44
Транспорт
Собянин: владельцы канатной дороги усилят защиту от киберугроз
Владельцы канатной дороги на Воробьевых горах в ближайшее время обещают установить дополнительную защиту от киберугроз и запустить ее, сообщил на своей странице в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 12:35
Общество
Главная новогодняя елка России приедет в Кремль из Подмосковья
Обновлено в 12:19
Общество
Рисунки со школьной выставки «Толерантный мир» отдали на экспертизу
Полиция Екатеринбурга изъяла для проверки 17 детских рисунков, посвященных теме толерантности, сообщает городское управление МВД.
Обновлено в 12:02
Здоровье
Минздрав ответил на данные ВОЗ о скорости распространения ВИЧ в России
Ранее ВОЗ опубликовала доклад, в котором говорилось, что по итогам 2017 года Россия заняла первое место по числу новых случаев заражения ВИЧ среди стран Европы — 104 тыс. новых случаев из 160 тыс. случаев всего в европейском регионе.
Обновлено в 11:49
Общество
Суд оштрафовал Митрохина за участие в акции против застройки в Кунцево
"Решение суда - 150 тысяч штрафа", - сказал С.Митрохин "Интерфаксу".
Обновлено в 11:40
Общество
Раскрыта связь между запретами рэп-концертов и терактом в Архангельске
Источники раскрыли связь между отменой концертов молодых исполнителей в России и бойней в Керчи и терактом в Архангельске.
Обновлено в 12:34
Общество
Суд отказался передать Кержакову ребенка на время процедуры развода
Санкт-Петербургский городской суд отказал экс-нападающему сборной России Александру Кержакову в жалобе на решение суда о том, что сын должен проживать во время бракоразводного процесса с бывшей супругой Миланой Кержаковой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:59
Погода
В Новороссийске из-за урагана приостановлена работа порта
Новороссийский порт приостановил работу из-за надвигающегося урагана. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе гавани.
Обновлено в 11:23
Транспорт
Собянин открыл новую эстакаду на севере Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую разворотную эстакаду на Северо-Восточной хорде в районе ее пересечения с Северо-Западной хордой на севере Москвы.
Обновлено в 11:20
Общество
Смоленский губернатор отчитал мэра и посоветовал уйти в отставку
Губернатор Смоленской области Алексей Островский призвал 44-летнего мэра Смоленска Владимира Соваренко уйти в отставку из-за большого количества жалоб от жителей.
Обновлено в 11:58
Общество
Нурмагомедов объяснил отказ пожать руку Канделаки
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов объяснил свой отказ пожать руку генеральному продюсеру "Матч ТВ" Тине Канделаки на международном форуме в Москве, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:12
Транспорт
Движение вблизи Кремля ограничат утром 30 ноября
Ранее сообщалось, что утром 30 ноября Федеральная служба охраны (ФСО) проведет основной этап плановых ежегодных тактико-специальных учений в районе Кремля и на прилегающей территории с участием авиатехники.
Обновлено в 12:30
Общество
В восьми московских парках появились почтовые ящики Деда Мороза
Обновлено в 12:33
Общество
Премьер Малайзии не смог подтвердить данные о свадьбе короля в Москве
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что не может подтвердить сообщения о том, что король Мухаммад V недавно в Москве женился на победительнице конкурса "Мисс Москва — 2015" россиянке Оксане Воеводиной, сообщает газета Straits Times.
Обновлено в 11:42