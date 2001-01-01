Футбол
Сергей Матвеев: «До счета 3:0 и удаления было все непросто»Спорт-Экспресс 14:15
Иван Игнатьев
|15′
|25′
Эльмир Набиуллин
Ари
|32′
Иван Игнатьев
|42′
|53′
Ибрагим Цаллагов
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
|62′
|62′
Евгений Песегов
Алексей Померко
Иван Игнатьев
Кристоффер Ольссон
|67′
Ари
Маркус Берг
|72′
|77′
Эльмир Набиуллин
Магомед Сулейманов
|80′
|81′
Дмитрий Полоз
Душан Лагатор
Руслан Камболов
|86′
|86′
Ибрагим Цаллагов
Ян Казаев
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
33
Берг
77
Камболов
52
Вильена
10
Вандерсон
14
Ольссон
93
Сулейманов
12
Заболотный
13
Кудряшов
26
Калугин
45
Миладинович
20
Юрганов
24
Набиуллин
18
Бурмистров
55
Казаев
5
Померко
17
Мостовой
94
Лагатор
Сочи
Расстановка 5‑4‑1
До счета 3:0 и удаления было все непросто. При счете 2:0 "Сочи" создавали проблемы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Происшествия
Более тысячи человек задержали на акции в Москве
Обновлено в 14:37
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье
Легкомоторный самолет разбился в районе Серпухова Московской области. Об этом 27 июля сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено в 07:36
Политика
Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.
Обновлено в 11:26
Политика
Рябков назвал темы предстоящей встречи по Ирану в Вене
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что главными темами встречи совместной комиссии по Ирану в Вене будут механизм INSTEX и ситуация вокруг реактора в Араке.
Обновлено в 13:47
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Политика
Ринат Ахметов пригрел на своей груди Савика Шустера
Телеведущий Савик Шустер вернётся на украинское ТВ с программой «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина», который принадлежит олигарху Ринату Ахметову.
Обновлено в 13:32
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Политика
Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети
В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.
Обновлено в 11:21
Футбол
«Барселона» обыграла «Виссел Кобе»
Напомним, что за "Виссел Кобе" выступают три экс-игрока "Барсы" - Андрес Иньеста, Давид Вилья и Томас Фермален.
Обновлено в 06:59
Наука
Создана система опреснения воды на солнечной энергии
Группа ученых из Университета Мельбурна создала уникальную новую систему опреснения воды, которая нагревает и очищает воду, используя для этого солнечную энергию.
Обновлено 25 июля в 12:03
Происшествия
КамАЗ рухнул с обрыва в Грузии, есть жертвы
В Грузии грузовик упал с 400-метрового обрыва.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Макрон назвал дату и место встречи с Путиным в августе
Президент Франции Эмманюэль Макрон готовится принять российского лидера Владимира Путина в форте Брегансон 19 августа.
Обновлено в 14:17
Кино
Создатели «Игры Престолов» перестают работать с HBO
Новый контракт Бениоффа и Уайсса может достигнуть 200 миллионов долларов.
Обновлено в 06:17
Интернет
Найден способ узнать номер телефона iPhone с помощью AirDrop
Команда исследователей компьютерной безопасности hexway сообщила о найденном способе получать номера телефонов владельцев iPhone без их ведома.
Обновлено в 10:29
Игры
Игроки обходят микротранзакции в Wolfenstein: Youngblood с помощью читов
ПК-игроки в Wolfenstein: Youngblood нашли способ обхода микротранзакций с помощью читов.
Обновлено в 09:09
Общество
Яшин анонсировал новый митинг в Москве 3 августа
Бывший кандидат в депутаты Мосгордумы, которому было отказано в регистрации, Илья Яшин заявил новый большой митинг в столице 3 августа, накануне апелляций в Центризбиркоме.
Обновлено в 14:20
Музыка
Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу
Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено вчера в 04:17
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Украинские интернет-пользователи раскритиковали главу государства Владимира Зеленского, опубликовавшего фотографию с пляжа в Одессе в компании руководителя офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Протестующие в Москве перекрыли движение на участке Садового кольца
Участники несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму перекрыли участок Садового кольца возле Цветного бульвара, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:49
Футбол
Дубль Игнатьева помог «Краснодару» разгромить «Сочи» в РПЛ
Обновлено в 13:51
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Петиция с просьбой вернуть поезда в Крым появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:16
Футбол
Хусаинов: судья правильно засчитал гол «Тамбова» в ворота «Спартака»
Судейская бригада под руководством Михаила Вилкова приняла правильное решение, засчитав мяч "Тамбова" в ворота "Спартака" в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 10:53
Политика
Трамп пригрозил Франции пошлинами на вино из-за «глупости Макрона»
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о 3-процентном налоге на доходы технологических гигантов, который, в частности, распространяется на американские Facebook и Amazon.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Армия Хафтара потеряла истребитель-бомбардировщик Су-22
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено в 12:09
Футбол
Шоукросс получил страшную травму в матче с «Лестером»
Защитник "Сток Сити" Райан Шоукросс, знакомый поклонникам Премьер-Лиги, получил перелом лодыжки в товарищеском матче против "Лестера".
Обновлено в 14:08
Футбол
Кононов извинился за поражение «Спартака» от «Тамбова»
Обновлено в 13:24
Политика
Посол Украины в Хорватии предлагает для Донбасса «хорватский сценарий»
Посол Украины в Хорватии, и, одновременно в Боснии и Герцеговине Александр Левченко заявил в интервью политологу Юрию Романенко, что для урегулирования ситуации в Донбассе «более правильным» для Украины будет привлечение иностранных «миротворцев».
Обновлено вчера в 06:21