Футбол

Матвеев: до счёта 3:0 и удаления матч с «Сочи» складывался непростоЧемпионат 16:03

Краснодар — Сочи
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Иван Игнатьев
15′
25′
Эльмир Набиуллин
Ари
32′
Иван Игнатьев
42′
53′
Ибрагим Цаллагов
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
62′
62′
Евгений Песегов
Алексей Померко
Иван Игнатьев
Кристоффер Ольссон
67′
Ари
Маркус Берг
72′
77′
Эльмир Набиуллин
Магомед Сулейманов
80′
81′
Дмитрий Полоз
Душан Лагатор
Руслан Камболов
86′
86′
Ибрагим Цаллагов
Ян Казаев
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев подвёл итоги матча 3-го тура РПЛ с "Сочи" (3:0).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тренер «Краснодара»: «Надеемся, что Кабелла сможет помочь в матче «Зенитом»

Матч ТВ14:30

Тренер «Краснодара» Матвеев: «Радует, что мы улучшаем качество игры. Это самое главное»

Sports.ru14:37

Матвеев: Кабелля в хорошей форме, он готовится к матчу с «Зенитом»

РИА Новости15:33

Матвеев: до счёта 3:0 и удаления матч с «Сочи» складывался непросто

Чемпионат16:03

Тренер «Краснодара»: «Надеемся, что Кабелла сможет помочь в матче «Зенитом»

Sportbox.RU14:30

Матвеев: «До счёта 3:0 и удаления всё было очень непросто»

Евро-футбол.ру14:22

Сергей Матвеев: «В матче с „Сочи“ не было подоплеки»

Спорт-Экспресс14:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:15, Вашингтон
Шоу-бизнес

Галкин выложил фото с Пугачевой

Обновлено вчера в 16:42
Происшествия

Митингующие забыли о кандидатах и переходили на английский

Обновлено в 10:38
Армия и оружие

Редкоземельные металлы как повод будущей войны

Из 137 тысяч тонн годового производства 130 тысяч рынку предлагает Китай, потребляя для собственных нужд 84 тыс. из них.
Обновлено в 15:47
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие

Идлибские боевики убили ребенка в Алеппо

Квартал Аль-Хамдания в сирийском городе Алеппо в очередной раз оказался под обстрелом со стороны террористических группировок, которые действуют в идлибской зоне деэскалации.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Полиция сообщила о 3,5 тыс. участников митинга в Москве

«В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:09
Политика

Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников

Обновлено в 12:06
Политика

Макрон встретится с Путиным 19 августа

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведёт встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 19 августа в резиденции форт Брегансон.
Обновлено в 13:22
Технологии

Не бутилированная вода, но тоже неплохо. Себестоимость используемого Volvo лидара — 22 доллара

С учетом стоимости остальных компонентов, сборки и тестирования, лидар обходится в 22,61 доллара.
Обновлено в 07:49
Политика

Украинцы разозлились из-за фото Зеленского с пляжа

Ранее сообщалось, что Зеленский выложил фото с пляжа в компании полуголых мужчин.
Обновлено в 11:35
Футбол

«Фратрия» назвала поражение «Спартака» от «Тамбова» позором

Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес

Внук Федосеевой-Шукшиной рассказал, почему он не общается с бабушкой

Лидия Федосеева-Шукшина известна своим трудным характером, который не дает ей наладить отношения не только с внуком, но и дочерьми.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие

Разработчик рассказал об испытаниях новейшего «летающего радара» А-100

На А-100 установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование, позволяющие быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

Обновлено в 15:13
Происшествия

Почти 90 жителей затопленного села в Приамурье отказались от эвакуации

Почти 90 жителей затопленного дождевым паводком села Норск Селемджинского района отказались эвакуироваться и живут вместе с поросятами, собаками и домашней птицей на чердаках домов и на крыше местной школы, вместе с ними находятся спасатели, сообщается на сайте правительства Приамурья.
Обновлено в 12:21
Финансы

Центральный Банк снизил ключевую ставку

Центральный банк последовательно, но очень осторожно снижает эту ставку.
Обновлено вчера в 08:28
Кино

Американский режиссер Майкл Бэй встретился в Киеве с Кличко

Американский кинорежиссер и продюсер Майкл Бэй встретился с мэром Киева Виталием Кличко, специально прилетев для этого в украинскую столицу.
Обновлено в 15:32
Космос

Космический корабль Dragon пристыковался к МКС

Сегодня космический корабль Dragon компании SpaceX успешно состыковался с МКС. NASA ведёт прямую трансляцию этого события.
Обновлено в 13:40
Общество

Ученые объяснили жару в Европе и холод в России

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе наблюдается рекордная жара, а в России наступает аномальный холод.
Обновлено в 15:17
Происшествия

Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что видел необоснованные задержания на акции около мэрии Москвы.
Обновлено в 10:51
Футбол

Триппьер — о причине ухода из «Тоттенхэма»: «Кое-что случилось за кулисами»

Английский защитник Киран Триппьер объяснил, почему решился на переход из «Тоттенхэма» в «Атлетико» летом 2019 года.
Обновлено в 15:33
Происшествия

У берегов Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло вблизи японского острова Хонсю, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 15:00
Происшествия

Главу минфина Астраханской области арестовали на два месяца

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал главу министерства финансов Астраханской области Виталия Шведова на два месяца по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.
Обновлено в 13:02
Игры

Авторы Fallout 76 рассказали о планах по поддержке игры до конца сентября

В рамках QuakeCon 2019 создатели Fallout 76 провели тематическую панель, рассказав о ближайших планах по поддержке проекта, которые они планируют реализовать до конца сентября.
Обновлено в 14:39
Политика

Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Футбол

«Аякс» обыграл ПСВ в матче за Суперкубок Нидерландов по футболу

Амстердамский «Аякс» одержал победу над ПСВ из Эйндховена в матче за Суперкубок Нидерландов по футболу.
Обновлено в 14:12
Общество

Фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек

Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек.
Обновлено в 08:27
Политика

Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией

По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.
Обновлено в 04:49
Авто

Родстер Pagani Huayra BC может дебютировать в августе

Мало что известно о родстере, но купе Huayra BC было представлено в 2016 году и оснащалось двухцилиндровым 6,0-литровым двигателем V12 мощностью 789 л.с. и 811 Нм крутящего момента.
Обновлено в 06:23
Происшествия

В СК допросили главреда «Дождя»

Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета по Москве допросили в субботу главного редактора «Дождя» Александры Перепеловой, сообщает сайт телеканала.
Обновлено в 16:10
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное