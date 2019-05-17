Музыка

Сергей Лазарев попал в финал «Евровидения»Газета Кемерова 16 мая в 17:20

Российский певец Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение — 2019». Он проходит в эти дни в Тель-Авиве. Российский певец во втором полуфинале вошёл в десятку исполнителей, прошедших в финальную часть песенного конкурса.
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Дина Гарипова пожелала Лазареву удачи в финале «Евровидения»: «Вся страна гордится им!»

БИЗНЕС Online10:20

Сергей Лазарев выступит в финале «Евровидения»

Национальная служба новостейвчера в 17:10

Сергей Лазарев вышел в финал конкурса «Евровидение-2019»

РЕН ТВ16 мая в 17:07

Грачевский оценил шансы Лазарева в финале Евровидения-2019

RT на русскомвчера в 08:55

Стало известно, под каким номером Лазарев выступит в финале «Евровидения»

URA.Ruвчера в 05:41

Киркоров прокомментировал выход Лазарева в финал Евровидения

РИА Новостивчера в 06:03

Сергей Лазарев представит Россию в финале «Евровидения» в Тель-Авиве

ТАССвчера в 17:01
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Политика

Крымские народы были депортированы 75 лет назад

18 мая первый эшелон крымских татар, греков, немцев, болгар и других народов был отправлен в Среднюю Азию.
Обновлено вчера в 17:32
Политика

Порошенко призвал предоставить автономию крымским татарам

Петр Порошенко призвал предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию в составе Украины.
Обновлено в 11:36
Происшествия

У керченского стрелка был помощник — Бастрыкин

18-летнему Владиславу Рослякову, который устроил бойню в Керченском политехническом колледже, явно кто-то помогал, по крайней мере, попасть в здание через запасной вход.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Происшествия

В Росавиации выяснили детали катастрофы SSJ100

Обновлено вчера в 12:16
Авто

Названы 5 доступных подержанных автомобилей с надежной подвеской

Эксперты портала «Автоновости дня» изучили рынок поддержанных машин и назвали 5 самых надежных моделей. Лидером рейтинга стал Renault Logan.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие

США не собираются отпускать беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии

Обновлено вчера в 13:48
Происшествия

В Верхней Пышме на 12-летнего мальчика рухнула бетонная плита забора

Сегодня, 18 мая, в Верхней Пышме на улице Машиностроителей на 12-летнего мальчика упала бетонная плита забора.
Обновлено в 12:42
Авто

Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым

Эксперты составили правила, благодаря которым автовладельцы смогут, как можно дольше сохранить машине первоначальный блеск, сообщает Speedme.ru.
Обновлено в 06:35
Общество

Студент из Екатеринбурга сообщил об отчислении из вуза за участие в протестах против строительства храма

Савельев рассказал, что в беседе с ним заместитель декана его вуза Юрий Могильников признал, что решение об отчислении принято из-за участия в акциях протеста в сквере в центре Екатеринбурга, - сообщает портал TJournal.
Обновлено в 13:38
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Общество

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Политика

Кличко рассказал о вкладе Ярослава Мудрого «в консолидацию Европы»

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Ярослав Мудрый внес существенный вклад "в консолидацию стран Европы".
Обновлено в 13:32
Политика

Суд в Ереване освободил бывшего президента Кочаряна из-под стражи

Суд общей юрисдикции Еревана освободил из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна под поручительство.
Обновлено в 08:18
Музыка

Кончита Вурст оценила песню Лазарева Scream

Обновлено в 12:43
Происшествия

Сожителя оставившей ребенка в московской поликлинике женщины задержали

Обновлено в 11:20
Общество

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Хоккей

Воробьёв заявил, что игроки сборной не пили пиво между матчами

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв опроверг информацию о том, что игроки команды пили пиво после матча с Чехией.
Обновлено вчера в 13:24
Общество

В Нидерландах избрано новое бюро совета российских соотечественников

В ходе встречи был избран новый состав бюро организации, а также определены цели и задачи на ближайшее будущее.
Обновлено в 10:57
Теннис

Конта обыграла Бертенс и вышла в финал турнира в Риме

Обновлено в 09:16
Музыка

Жюри Белоруссии отстранили от участия в «Евровидении»

Членов жюри Евровидения от Белоруссии отстранили за нарушение правил.
Обновлено в 13:33
Музыка

Лазарев опубликовал обнаженное фото перед финалом «Евровидения»

Российский певец Сергей Лазарев опубликовал откровенную фотографию на своей странице в соцсети Instagram.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Расшифрованы черные ящики сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку черных ящиков пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся после приземления в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:50
Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве

На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.
Обновлено в 07:58
Кино

Актер из «Игры престолов» Иван Реон прилетел в Петербург

В Санкт-Петербург прилетел британский актер Иван Реон, исполнивший в сериале «Игра Престолов» роль одного из самых жестоких персонажей Рамси Болтона.
Обновлено в 03:39
Политика

Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной рады

Обновлено в 11:48
Происшествия

Три вокзала в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на Киевском и Курском вокзалах, они оба работают штатно", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 12:51
Происшествия

Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ

Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено в 12:14
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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