Музыка
Сергей Лазарев попал в финал «Евровидения»Газета Кемерова 16 мая в 17:20
Российский певец Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение — 2019». Он проходит в эти дни в Тель-Авиве. Российский певец во втором полуфинале вошёл в десятку исполнителей, прошедших в финальную часть песенного конкурса.
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Конта обыграла Бертенс и вышла в финал турнира в Риме
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