Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала Евровидения-2019RT на русском вчера в 18:31
Российский певец Сергей Лазарев выступит в первой части финала международного песенного конкурса «Евровидение-2019», которая пройдёт в субботу, 18 мая. Об этом этом свидетельствуют результаты жеребьёвки.
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Состоялось выступление Лазарева во втором полуфинале «Евровидения-2019»
Политическая Экспертизавчера в 17:21
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Армия и оружие
СМИ: экипаж самолета ВВС Канады прекратил взлет из-за ослепления лазером
Экипаж военно-транспортного самолета канадских ВВС CC-130 Hercules был вынужден прекратить взлет, так как пилоты были ослеплены лазером.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Еще восьмерых участников акций протеста в Екатеринбурге арестовали
Суд арестовал еще восемь человек, участвовавших в акциях протеста в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 15:38
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Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Культура
Group-IB нашла уязвимость в системе голосования на шоу «Голос. Дети»
Глава Group-IB Илья Сачков считает систему, выбранную Первым каналом, непригодной для голосования.
Обновлено вчера в 14:19
Экономика
Большая часть российских семей не имеют сбережений
Средний объем сбережений россиян составляет 140-210 тысяч рублей. При этом половина семей имеет накоплений менее 56 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 04:10
Футбол
Роберто Карлос заявил, что готов помочь «Анжи»
Бывший защитник "Анжи" Роберто Карлос выразил готовность оказать помощь клубу.
Обновлено вчера в 17:59
Наука
В Японии показали поезд, развивающий скорость до 400 километров в час
В Японии специалисты начали проводить тесты поезда, развивающий скорость до 400 километров в час, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 15 мая в 11:16
Музыка
Букмекеры определили место Лазарева в турнирной таблице «Евровидения»
Букмекеры составили неофициальную турнирную таблицу финала «Евровидения-2019». Увы, Сергея Лазарева в победителях нет.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия
Суд заочно арестовал двух фигурантов дела о грязной нефти
Самарский районный суд заочно арестовал фигурантов дела о загрязнении трубопровода «Дружба» Романа Трушева и Романа Ружечко.
Обновлено 15 мая в 06:59
Армия и оружие
Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Идлибе
По данным центра, жители населенного пункта Серакаб сообщили, что террористы свозят в районе химические вещества и обломки российских авиационных фугасных бомб.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Посольство России заявило об ответных мерах на новые санкции США
Россия примет ответные меры в связи с новыми санкциями США, введенными на основании акта Магнитского.
Обновлено в 00:30
Музыка
Определены все финалисты Евровидения-2019
Обновлено вчера в 17:44
Технологии
Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет
Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено вчера в 12:46
Экономика
Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ
В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Общество
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
В пресс-службе мэрии Рязани опровергли отсутствие игровой площадки в парке, на которое Владимиру Путину пожаловалась местная журналистка, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:08
Экономика
Оператор заявил о возможном переносе запуска «Северного потока-2»
Сроки завершения строительства газопровода «Северный поток-2» могут быть перенесены. Об этом заявили в компании-операторе Nord Stream 2.
Обновлено в 02:33
Общество
Служебная проверка ждет главу Минобра Забайкалья
В Забайкальском крае начата служебная проверка в отношении министра образования региона Андрея Томских.
Обновлено в 01:27
Интернет
Павел Дуров: «диктаторы любят WhatsApp»
Основатель Telegram и ВКонтакте Павел Дуров 15 мая в своем блоге рассказал о проблемах приватности мессенджера WhatsApp, назвав его мессенджером для авторитарных правительств.
Обновлено вчера в 04:21
Экономика
Минприроды намеревается изменить схему расчета платы за вывоз мусора
Минприроды РФ планирует уже к июню создать основу для перевода оплаты вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) с расчета по нормативу на расчет по факту.
Обновлено вчера в 08:59
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Политика
Помпео назвал три точки сближения России и США
Говоря о сотрудничестве с Россией, Помпео назвал три сферы, где Вашингтон и Москва уже успешно взаимодействуют.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Автомобиль наехал на мачту городского освещения на юге Москвы
На Нагатинской набережной в Москве автомобиль врезался в мачту городского освещения, сообщил в пятницу РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Истребитель F-16 врезался в склад в США
Истребитель F-16 потерпел крушение под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC7.
Обновлено в 00:42
Политика
В Минэнерго России удивлены предложениями Украины
Яновский счел «интересными» и вызывающими недоумение предложения Украины о фиксации объемов за определенный период времени.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес
Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес в Архангельской области, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Узкое место: Эшли Симпсон сделала очередную пластику носа
Еще в прошлом, 2018-м году нос Симпсон выглядел несколько иначе.
Обновлено вчера в 12:12
Общество
Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка
Узнайте, как владельцы питомника заботятся о здоровье щенков, какие прививки и когда делают.
Обновлено вчера в 20:29
Экономика
Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП
Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Летевший из Ларнаки в Самару самолет вынужденно сел в Краснодаре
Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс № 5840 Ларнака — Самара, вынужденно сел в аэропорту Краснодара в ночь на 17 мая.
Обновлено в 02:10
Политика
Дмитрий Гордон заявил о завершении сотрудничества с каналом «112 Украина» из-за Медведчука
Журналист Дмитрий Гордон в эфире «112 Украина» заявил, что намерен прекратить сотрудничество с телеканалом.
Обновлено в 02:09