Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала Евровидения-2019RT на русском вчера в 18:31

Российский певец Сергей Лазарев выступит в первой части финала международного песенного конкурса «Евровидение-2019», которая пройдёт в субботу, 18 мая. Об этом этом свидетельствуют результаты жеребьёвки.
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Лазарев в финале Евровидения выступит пятым

ТВ Центр01:24

Сергей Лазарев прошёл в финал Евровидения

RT на русском01:24

Сергей Лазарев выступит в финале «Евровидения» под номером пять

ТАССвчера в 20:02

На «Евровидении» назвали порядковый номер выступления Лазарева в финале

РБКвчера в 22:05

Назван номер, под которым Лазарев выступит в финале Евровидения

РИА Новостивчера в 21:23

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Газета.Ru01:10

Состоялось выступление Лазарева во втором полуфинале «Евровидения-2019»

Политическая Экспертизавчера в 17:21
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Армия и оружие

СМИ: экипаж самолета ВВС Канады прекратил взлет из-за ослепления лазером

Экипаж военно-транспортного самолета канадских ВВС CC-130 Hercules был вынужден прекратить взлет, так как пилоты были ослеплены лазером.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Еще восьмерых участников акций протеста в Екатеринбурге арестовали

Суд арестовал еще восемь человек, участвовавших в акциях протеста в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 15:38
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Культура

Group-IB нашла уязвимость в системе голосования на шоу «Голос. Дети»

Глава Group-IB Илья Сачков считает систему, выбранную Первым каналом, непригодной для голосования.
Обновлено вчера в 14:19
Экономика

Большая часть российских семей не имеют сбережений

Средний объем сбережений россиян составляет 140-210 тысяч рублей. При этом половина семей имеет накоплений менее 56 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 04:10
Футбол

Роберто Карлос заявил, что готов помочь «Анжи»

Бывший защитник "Анжи" Роберто Карлос выразил готовность оказать помощь клубу.
Обновлено вчера в 17:59
Наука

В Японии показали поезд, развивающий скорость до 400 километров в час

В Японии специалисты начали проводить тесты поезда, развивающий скорость до 400 километров в час, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 15 мая в 11:16
Музыка

Букмекеры определили место Лазарева в турнирной таблице «Евровидения»

Букмекеры составили неофициальную турнирную таблицу финала «Евровидения-2019». Увы, Сергея Лазарева в победителях нет.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия

Суд заочно арестовал двух фигурантов дела о грязной нефти

Самарский районный суд заочно арестовал фигурантов дела о загрязнении трубопровода «Дружба» Романа Трушева и Романа Ружечко.
Обновлено 15 мая в 06:59
Армия и оружие

Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Идлибе

По данным центра, жители населенного пункта Серакаб сообщили, что террористы свозят в районе химические вещества и обломки российских авиационных фугасных бомб.
Обновлено вчера в 23:52
Политика

Посольство России заявило об ответных мерах на новые санкции США

Россия примет ответные меры в связи с новыми санкциями США, введенными на основании акта Магнитского.
Обновлено в 00:30
Музыка

Определены все финалисты Евровидения-2019

Обновлено вчера в 17:44
Технологии

Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет

Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено вчера в 12:46
Экономика

Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ

В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Общество

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

В пресс-службе мэрии Рязани опровергли отсутствие игровой площадки в парке, на которое Владимиру Путину пожаловалась местная журналистка, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:08
Экономика

Оператор заявил о возможном переносе запуска «Северного потока-2»

Сроки завершения строительства газопровода «Северный поток-2» могут быть перенесены. Об этом заявили в компании-операторе Nord Stream 2.
Обновлено в 02:33
Общество

Служебная проверка ждет главу Минобра Забайкалья

В Забайкальском крае начата служебная проверка в отношении министра образования региона Андрея Томских.
Обновлено в 01:27
Интернет

Павел Дуров: «диктаторы любят WhatsApp»

Основатель Telegram и ВКонтакте Павел Дуров 15 мая в своем блоге рассказал о проблемах приватности мессенджера WhatsApp, назвав его мессенджером для авторитарных правительств.
Обновлено вчера в 04:21
Экономика

Минприроды намеревается изменить схему расчета платы за вывоз мусора

Минприроды РФ планирует уже к июню создать основу для перевода оплаты вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) с расчета по нормативу на расчет по факту.
Обновлено вчера в 08:59
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Политика

Помпео назвал три точки сближения России и США

Говоря о сотрудничестве с Россией, Помпео назвал три сферы, где Вашингтон и Москва уже успешно взаимодействуют.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

Автомобиль наехал на мачту городского освещения на юге Москвы

На Нагатинской набережной в Москве автомобиль врезался в мачту городского освещения, сообщил в пятницу РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Истребитель F-16 врезался в склад в США

Истребитель F-16 потерпел крушение под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC7.
Обновлено в 00:42
Политика

В Минэнерго России удивлены предложениями Украины

Яновский счел «интересными» и вызывающими недоумение предложения Украины о фиксации объемов за определенный период времени.
Обновлено вчера в 09:28
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес

Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес в Архангельской области, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 12:10
Шоу-бизнес

Узкое место: Эшли Симпсон сделала очередную пластику носа

Еще в прошлом, 2018-м году нос Симпсон выглядел несколько иначе.
Обновлено вчера в 12:12
Общество

Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка

Узнайте, как владельцы питомника заботятся о здоровье щенков, какие прививки и когда делают.
Обновлено вчера в 20:29
Экономика

Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП

Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.
Обновлено в 00:01
Происшествия

Летевший из Ларнаки в Самару самолет вынужденно сел в Краснодаре

Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс № 5840 Ларнака — Самара, вынужденно сел в аэропорту Краснодара в ночь на 17 мая.
Обновлено в 02:10
Политика

Дмитрий Гордон заявил о завершении сотрудничества с каналом «112 Украина» из-за Медведчука

Журналист Дмитрий Гордон в эфире «112 Украина» заявил, что намерен прекратить сотрудничество с телеканалом.
Обновлено в 02:09
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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