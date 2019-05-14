Музыка

Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения»Коммерсантъ 17:14

Еще пять стран — Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия — не принимали участие в отборе и сразу вышли в финал. Сергей Лазарев представляет Россию с песней «Scream» («Крик»). Финал состоится 18 мая, в этом году музыкальный конкурс проходит в Тель-Авиве.
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Сергей Лазарев прошел в финал конкурса «Евровидение»

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Евровидение-2019, второй полуфинал: Лазарев и его главные соперники, где смотреть

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Лазарев вышел в финал Евровидения

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Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
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Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге

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В рационе россиян отмечается недостаточное количество фруктов, овощей и молочных продуктов.
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Составлен рейтинг самых надежных автомобилей

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Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП

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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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