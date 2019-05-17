Музыка

Сергей Лазарев вышел в финал ЕвровиденияРИА Новости 16 мая в 17:14

Российский певец Сергей Лазарев прошел в финал Евровидения, передает корреспондент РИА Новости. Второй полуфинал конкурса состоялся в четверг. За путевку в финал боролись представители 18 стран.
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Стало известно, под каким номером Лазарев выступит в финале «Евровидения»

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Сергей Лазарев представит Россию в финале «Евровидения» в Тель-Авиве

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«Бурановские бабушки»: Лазарева могут опять засудить в финале

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Лазарев вышел в финал Евровидения

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Киркоров назвал выход Лазарева в финал «Евровидения» своей заслугой

Газета.Ruвчера в 06:15

Сергей Лазарев прошёл в финал Евровидения

RT на русскомвчера в 01:24
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Политика

Йоханн Гуденус уходит из Австрийской партии свободы и складывает мандат депутата

Руководитель фракции Австрийской партии свободы в Национальном совете Австрии (нижняя палата парламента) Йоханн Гуденус объявил об уходе в отставку со своего поста и со всех должностей в партии.
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В Башкирии инвалида без обеих ног оштрафовали за нескошенную траву

Как сообщает телеграм-канал Mash, сельсовет деревни Казанка оштрафовал 65-летнего Виктора Ананьева на 500 рублей за то, что трава в его огороде слишком высокая и создаёт пожароопасную ситуацию.
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Зеленский пообещал вернуть Крым Украине

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Порошенко дал несколько советов Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:17
Хоккей

Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею

Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
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Газманову дорого обойдутся откровения на НТВ, заявила его жена

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Стали известны стартовые составы ЦСКА и грозненского «Ахмата» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
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Футбол

«Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.
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Шубенков стал третьим в беге на 110 метров на этапе Бриллиантовой лиги

Обновлено в 08:43
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
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Футбол

Футболисты России предложили создать «Клуб Сергея Семака»

В России предложено создать "Клуб Сергея Семака", в который включат наставников клубов, выигравших чемпионат России в качестве футболиста и главного тренера.
Обновлено в 08:14
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Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон снимутся в продолжении «Молодого папы»

Во втором сезоне снимутся голливудская актриса Шэрон Стоун и рок-певец Мэрилин Мэнсон.
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Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича

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Происшествия

В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 17 человек

ДТП с участием маршрутки и грузовика произошло в Советском районе Волгограда.
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Происшествия

Массовая драка произошла в поезде Новосибирск — Барнаул

Четырнадцать человек оказались вовлечены в массовую драку, которая произошла в поезде Новосибирск — Барнаул.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы

Обновлено вчера в 16:09
Происшествия

Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве

На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.
Обновлено в 07:58
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей

В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Технологии

ЦПК: отдача от российского сегмента МКС вырастет благодаря модулю «Наука»

Научная отдача от российского сегмента МКС резко вырастет после пристыковки к нему Многофункционального лабораторного модуля "Наука", сообщил в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.
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Проевропейский марш «Польша в Европе» начался в Варшаве

По улицам Варшавы проходит проевропейский марш "Польша в Европе". Об этом в субботу, 18 мая, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Наука

20 мая изменится эталон измерения веса

В 1988 году британский физик Роберт Киббл создал устройство под названием «ватт-баланс», которое позволяет измерить вес через через константу Планка.
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Клип Лазарева вошел в пятерку самых популярных на канале «Евровидения»

Обновлено вчера в 18:12
Общество

Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма

Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
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Возле Красной площади задержали участника пикета против преследований крымских татар

В Москве возле Красной площади задержали участника одиночного пикета Тимура Каримова, который держал плакат против преследований крымских татар.
Обновлено в 08:06
Музыка

Сергей Лазарев сделал откровенное селфи перед финалом Евровидения

Обновлено в 03:08
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В России отзывают почти 500 кроссоверов Audi Q5

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Особое мнение: Арсений Веснин

Люди, которые выросли в Сибири, они меня поймут, потому что Сибирь - это особый российский регион.
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Юлия Скрипаль выставила на продажу квартиру в Москве

Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что дочь разведчика Юлия "активно" продает свою квартиру в Москве, передает ТАСС.
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British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
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Транспорт

В Минтрансе рассказали о степени готовности трассы «Таврида» в Крыму

Строящаяся трасса «Таврида», которая соединит Керчь, Симферополь и Севастополь, готова более чем на 60%.
Обновлено в 06:07
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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