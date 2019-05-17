Музыка
Сергей Лазарев вышел в финал ЕвровиденияРИА Новости 16 мая в 17:14
Российский певец Сергей Лазарев прошел в финал Евровидения, передает корреспондент РИА Новости. Второй полуфинал конкурса состоялся в четверг. За путевку в финал боролись представители 18 стран.
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Политика
Йоханн Гуденус уходит из Австрийской партии свободы и складывает мандат депутата
Руководитель фракции Австрийской партии свободы в Национальном совете Австрии (нижняя палата парламента) Йоханн Гуденус объявил об уходе в отставку со своего поста и со всех должностей в партии.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В Башкирии инвалида без обеих ног оштрафовали за нескошенную траву
Как сообщает телеграм-канал Mash, сельсовет деревни Казанка оштрафовал 65-летнего Виктора Ананьева на 500 рублей за то, что трава в его огороде слишком высокая и создаёт пожароопасную ситуацию.
Обновлено вчера в 02:09
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым Украине
Обновлено в 07:01
Политика
Порошенко дал несколько советов Зеленскому
Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:17
Хоккей
Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею
Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 09:02
Футбол
ЦСКА — «Ахмат»: Сигурдссон, Влашич и Чалов сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы ЦСКА и грозненского «Ахмата» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 08:24
Футбол
«Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.
Обновлено в 06:35
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено вчера в 16:20
Футбол
Футболисты России предложили создать «Клуб Сергея Семака»
В России предложено создать "Клуб Сергея Семака", в который включат наставников клубов, выигравших чемпионат России в качестве футболиста и главного тренера.
Обновлено в 08:14
Кино
Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон снимутся в продолжении «Молодого папы»
Во втором сезоне снимутся голливудская актриса Шэрон Стоун и рок-певец Мэрилин Мэнсон.
Обновлено в 09:01
Наука
Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича
Обновлено 15 мая в 12:09
Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 17 человек
ДТП с участием маршрутки и грузовика произошло в Советском районе Волгограда.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Массовая драка произошла в поезде Новосибирск — Барнаул
Четырнадцать человек оказались вовлечены в массовую драку, которая произошла в поезде Новосибирск — Барнаул.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве
На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.
Обновлено в 07:58
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей
В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Технологии
ЦПК: отдача от российского сегмента МКС вырастет благодаря модулю «Наука»
Научная отдача от российского сегмента МКС резко вырастет после пристыковки к нему Многофункционального лабораторного модуля "Наука", сообщил в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.
Обновлено вчера в 18:11
Политика
Проевропейский марш «Польша в Европе» начался в Варшаве
По улицам Варшавы проходит проевропейский марш "Польша в Европе". Об этом в субботу, 18 мая, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Наука
20 мая изменится эталон измерения веса
В 1988 году британский физик Роберт Киббл создал устройство под названием «ватт-баланс», которое позволяет измерить вес через через константу Планка.
Обновлено в 08:01
Музыка
Клип Лазарева вошел в пятерку самых популярных на канале «Евровидения»
Обновлено вчера в 18:12
Общество
Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма
Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Возле Красной площади задержали участника пикета против преследований крымских татар
В Москве возле Красной площади задержали участника одиночного пикета Тимура Каримова, который держал плакат против преследований крымских татар.
Обновлено в 08:06
Авто
В России отзывают почти 500 кроссоверов Audi Q5
Обновлено вчера в 09:10
Футбол
Особое мнение: Арсений Веснин
Люди, которые выросли в Сибири, они меня поймут, потому что Сибирь - это особый российский регион.
Обновлено вчера в 04:10
Общество
Юлия Скрипаль выставила на продажу квартиру в Москве
Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что дочь разведчика Юлия "активно" продает свою квартиру в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 07:52
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Транспорт
В Минтрансе рассказали о степени готовности трассы «Таврида» в Крыму
Строящаяся трасса «Таврида», которая соединит Керчь, Симферополь и Севастополь, готова более чем на 60%.
Обновлено в 06:07