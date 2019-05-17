Сергей Лазарев вышел в финал ЕвровиденияРИА Новости 16 мая в 17:14

Российский певец Сергей Лазарев прошел в финал Евровидения, передает корреспондент РИА Новости. Второй полуфинал конкурса состоялся в четверг. За путевку в финал боролись представители 18 стран.

Политика Йоханн Гуденус уходит из Австрийской партии свободы и складывает мандат депутата Руководитель фракции Австрийской партии свободы в Национальном совете Австрии (нижняя палата парламента) Йоханн Гуденус объявил об уходе в отставку со своего поста и со всех должностей в партии.

Происшествия В Башкирии инвалида без обеих ног оштрафовали за нескошенную траву Как сообщает телеграм-канал Mash, сельсовет деревни Казанка оштрафовал 65-летнего Виктора Ананьева на 500 рублей за то, что трава в его огороде слишком высокая и создаёт пожароопасную ситуацию.

Политика Порошенко дал несколько советов Зеленскому Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.

Хоккей Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.

Футбол «Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.

Политика Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.

Футбол Футболисты России предложили создать «Клуб Сергея Семака» В России предложено создать "Клуб Сергея Семака", в который включат наставников клубов, выигравших чемпионат России в качестве футболиста и главного тренера.

Происшествия Массовая драка произошла в поезде Новосибирск — Барнаул Четырнадцать человек оказались вовлечены в массовую драку, которая произошла в поезде Новосибирск — Барнаул.

Происшествия Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.

Технологии ЦПК: отдача от российского сегмента МКС вырастет благодаря модулю «Наука» Научная отдача от российского сегмента МКС резко вырастет после пристыковки к нему Многофункционального лабораторного модуля "Наука", сообщил в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.

Политика Проевропейский марш «Польша в Европе» начался в Варшаве По улицам Варшавы проходит проевропейский марш "Польша в Европе". Об этом в субботу, 18 мая, сообщает РИА "Новости".

Наука 20 мая изменится эталон измерения веса В 1988 году британский физик Роберт Киббл создал устройство под названием «ватт-баланс», которое позволяет измерить вес через через константу Планка.

Общество Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.

Происшествия Возле Красной площади задержали участника пикета против преследований крымских татар В Москве возле Красной площади задержали участника одиночного пикета Тимура Каримова, который держал плакат против преследований крымских татар.

Футбол Особое мнение: Арсений Веснин Люди, которые выросли в Сибири, они меня поймут, потому что Сибирь - это особый российский регион.

Общество Юлия Скрипаль выставила на продажу квартиру в Москве Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что дочь разведчика Юлия "активно" продает свою квартиру в Москве, передает ТАСС.