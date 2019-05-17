Музыка

Сергей Лазарев представит Россию в финале «Евровидения» в Тель-АвивеТАСС вчера в 17:01

Представитель России на международном конкурсе "Евровидение" Сергей Лазарев в субботу выступит в финале смотра в Израиле. По решению продюсеров шоу певец выйдет на сцену Выставочного центра Тель-Авива под пятым номером, сообщили в пресс-службе конкурса. Лазарев исполнит песню Scream ("Крик").
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Сергей Лазарев выступит в финале «Евровидения»

Национальная служба новостейвчера в 17:10

Сергей Лазарев представит Россию в финале «Евровидения» в Тель-Авиве

ТАССвчера в 17:01

Киркоров назвал выход Лазарева в финал «Евровидения» своей заслугой

Газета.Ruвчера в 06:15

Стало известно, под каким номером Лазарев выступит в финале «Евровидения»

URA.Ruвчера в 05:41

Лазарев вышел в финал Евровидения

РИА Новостивчера в 05:02

В Израиле сегодня пройдёт финал песенного конкурса «Евровидение»

Эхо Москвывчера в 16:59

Сергей Лазарев прошёл в финал Евровидения

RT на русскомвчера в 01:24
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Музыка

Лазарев со своей песней на Евровидении вошёл в чарты 11 стран

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Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Обновлено 16 мая в 09:34
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Четыре человека погибли в пожаре в Ярославской области

В селе Покров Ярославской области пожар унес жизни четырех человек, следователи возбудили уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
Обновлено в 03:05
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Гаджеты

Unisoc готовится к производству 5G-модемов

Компания Unisoc (ранее — Spreadtrum) в ближайшее время организует производство 5G-модема для мобильных устройств нового поколения, о чём сообщает ресурс DigiTimes.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым

Обновлено в 04:12
Общество

Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»

По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено 16 мая в 07:40
Авто

Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам

В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.
Обновлено вчера в 04:52
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.
Обновлено в 02:47
Происшествия

На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист

В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

Учительница Кадырова погибла в ДТП

Школьная учительница главы Чечни Рамзана Кадырова Вера Дерябина погибла в ДТП на Кубани. Об этом сообщает «Комсомольская правда Кубань».
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

Мать в Забайкалье облила 1,5-годовалую девочку кипятком

В Забайкалье расследуют уголовное дело по факту гибели полуторагодовалой девочки, которую мать облила кипятком.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

Британских читателей возмутил перехват российских самолетов над Балтикой

Издание Daily Mail написало о сопровождении истребителями ВВС Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

Соловьев оценил коррупционный размах полковника ФСБ

Обвиненный в коррупции полковник ФСБ Кирилл Черкалин, возглавлявший банковский отдел управления «К» ФСБ России, хранил 12 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 15:33
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Ким Кардашьян и Канье Уэст раскрыли имя своего четвертого ребенка

Напомним, что 10 мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста родился четвертый ребенок. Мальчика родила суррогатная мама.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Транспорт

В Москве с начала года построено 20 км дорог

Порядка 20 км новых дорог в Москве было построено с начала года, сообщил журналистам первый замруководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.
Обновлено вчера в 08:35
Армия и оружие

Наблюдатель ОБСЕ объяснил неотвратимость войны в Донбассе

«Ситуация и до войны не была в розовых тонах, но война началась из того, что было», - отметил наблюдатель.
Обновлено в 01:46
Футбол

Необыкновенная история: ЦСКА одержал волевую победу над «Реалом»

Обновлено вчера в 18:44
Происшествия

В Перу два человека погибли при падении вертолета

Перуанский вертолет разбился на границе с Эквадором, два находившихся на борту человека погибли, еще двое пострадали, следует из пресс-релиза вооруженных сил Перу.
Обновлено в 03:24
Общество

Бурановские бабушки рассказали, как сложилась их жизнь после Евровидения

Солистки Граня Байсарова, Галина Конева и Екатерина Шкляева рассказали корреспонденту РИА Новости, как сложилась их жизнь спустя семь лет после участия в Евровидении, и оценили шансы Сергея Лазарева на победу в конкурсе.
Обновлено в 03:30
Происшествия

В Саратове пьяный сотрудник полиции насмерть сбил подростка на обочине

Обновлено в 01:23
Происшествия

В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек

В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию, узнал «Ъ»

Судебные приставы взыскивают с экс-командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки "Краснодар" капитана II ранга Дениса Сопина более 17 млн руб. за аварию с гражданским судном, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску

Обновлено вчера в 19:50
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Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича

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Американцы отказались от постоянного посла на Украине

Соединенные Штаты не собираются отправлять на Украину постоянного посла вместо покинувшей свой пост Мари Йованович.
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Обновлено в 03:26
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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