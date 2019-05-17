Музыка
Сергей Лазарев представит Россию в финале «Евровидения» в Тель-АвивеТАСС вчера в 17:01
Представитель России на международном конкурсе "Евровидение" Сергей Лазарев в субботу выступит в финале смотра в Израиле. По решению продюсеров шоу певец выйдет на сцену Выставочного центра Тель-Авива под пятым номером, сообщили в пресс-службе конкурса. Лазарев исполнит песню Scream ("Крик").
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Музыка
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