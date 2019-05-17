Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения»Российская газета 17:27

Напомним Grand-Final конкурса "Евровидение" состоится в Тель-Авиве в субботу, 18 мая.

Общество Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети» В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Общество Стали известны подробности родов Алины Кабаевой В московском роддоме на время пребывания бывшей гимнастки Алины Кабаевой расселили целый этаж.

Политика Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».

Экономика «Левада-центр»: большинство российских семей не имеют накоплений Две трети российских семей (65%) признались, что не имеют никаких сбережений, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Наука Нестабильность льдов Западной Антарктики резко повысилась Наиболее быстрые изменения происходят в Западной Антарктиде, где таяние океана вызвало дисбаланс ледников.

Экономика Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров Минтруд опубликовал законопроект с едиными правилами расчета прожиточного минимума пенсионера в регионах.

Экономика Чистый отток капитала из России увеличился почти вдвое Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе—апреле 2019 года увеличился до $34,7 млрд, следует из данных на сайте ЦБ.

Происшествия Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Политика Пушков ответил на отказ Климкина от участия в заседании Совета Европы Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ министра иностранных дел Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы.

Футбол Президент «Урала» оценил инцидент с Ильиным в полуфинале Кубка России После ответного матча 1/2 финала Кубка России «Урал» — «Арсенал» между футболистами Владимиром Ильиным и Резиуаном Мирзовым произошёл конфликт.

Политика США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек» Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.

ЖКХ Плата за отопление изменится в России Авторы законопроекта уверяют, что он не повысит плату за ЖКХ.

Политика Владимир Путин встретится с участниками медифорума ОНФ в Сочи Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с участниками медиафорума ОНФ в Сочи 16 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался» Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.

Здоровье Эксперты рассказали, как снизить аллергенность продуктов Эксперты в области аллергологии назвали способы профилактики заболевания и снижения аллергических реакций, один из которых - отваривать продукты перед употреблением.

Происшествия Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.

Финансы Курс евро опустился ниже 72 рублей В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 29 апреля текущего года.

Игры Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет RiME С сегодняшнего дня и по 30 мая игроки могут бесплатно активировать сюжетный квест в ретростилистике Stories Untold, а уже через неделю после этого, 23 мая, начнётся раздача следующей игры — RiME.

Происшествия Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.

Политика В России вводятся новые правила техосмотра Госдума приняла во втором чтении законопроект о новых правилах техосмотра, передает корреспондент «Росбалта».

Политика Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.

Энергетика «Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа «Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.