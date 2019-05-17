Музыка

Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения»Российская газета 17:27

Напомним Grand-Final конкурса "Евровидение" состоится в Тель-Авиве в субботу, 18 мая.
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Лазарев вышел в финал Евровидения

News.ru17:18

Лазарев прошел в финал «Евровидения»

Национальная служба новостей17:24

Двойники Лазарева помогли России выйти в финал Евровидения

Телепрограмма18:24

Лидеры II полуфинала «Евровидения-2019» названы: Лазарев проходит в финал

Московский Комсомолец18:14

Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»

ТАСС18:25

Сергей Лазарев вышел в финал песенного конкурса «Евровидение»

Эхо Москвы18:04

Евровидение-2019, второй полуфинал: Лазарев и его главные соперники, где смотреть

ФАН06:16
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 18:59, Ашберн
Общество

Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено в 07:00
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Стали известны подробности родов Алины Кабаевой

В московском роддоме на время пребывания бывшей гимнастки Алины Кабаевой расселили целый этаж.
Обновлено в 03:55
Политика

Об остатках грязной нефти в «Дружбе» рассказали в РФ

Обновлено в 14:17
Политика

Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь

Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Происшествия

Восстановлена полная картина катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 02:38
Экономика

«Левада-центр»: большинство российских семей не имеют накоплений

Две трети российских семей (65%) признались, что не имеют никаких сбережений, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».
Обновлено в 05:48
Политика

Трамп заработал в 2018 году более $479 млн

Президент США Дональд Трамп заработал в 2018 году $479 млн.
Обновлено в 15:44
Происшествия

Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике

Обновлено в 17:52
Гаджеты

Asus презентовала смартфон с поворотной камерой

Обновлено в 14:31
Наука

Нестабильность льдов Западной Антарктики резко повысилась

Наиболее быстрые изменения происходят в Западной Антарктиде, где таяние океана вызвало дисбаланс ледников.
Обновлено в 12:33
Экономика

Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров

Минтруд опубликовал законопроект с едиными правилами расчета прожиточного минимума пенсионера в регионах.
Обновлено в 13:06
Экономика

Чистый отток капитала из России увеличился почти вдвое

Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе—апреле 2019 года увеличился до $34,7 млрд, следует из данных на сайте ЦБ.
Обновлено в 15:35
Происшествия

Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево

Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
Политика

Пушков ответил на отказ Климкина от участия в заседании Совета Европы

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ министра иностранных дел Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы.
Обновлено в 18:38
Футбол

Президент «Урала» оценил инцидент с Ильиным в полуфинале Кубка России

После ответного матча 1/2 финала Кубка России «Урал» — «Арсенал» между футболистами Владимиром Ильиным и Резиуаном Мирзовым произошёл конфликт.
Обновлено в 15:41
Политика

США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»

Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 14:58
ЖКХ

Плата за отопление изменится в России

Авторы законопроекта уверяют, что он не повысит плату за ЖКХ.
Обновлено вчера в 10:46
Политика

Владимир Путин встретится с участниками медифорума ОНФ в Сочи

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с участниками медиафорума ОНФ в Сочи 16 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Футбол

Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»

Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30
Здоровье

Эксперты рассказали, как снизить аллергенность продуктов

Эксперты в области аллергологии назвали способы профилактики заболевания и снижения аллергических реакций, один из которых - отваривать продукты перед употреблением.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП

Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублей

В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 29 апреля текущего года.
Обновлено в 11:04
Игры

Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет RiME

С сегодняшнего дня и по 30 мая игроки могут бесплатно активировать сюжетный квест в ретростилистике Stories Untold, а уже через неделю после этого, 23 мая, начнётся раздача следующей игры — RiME.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч

Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Политика

В России вводятся новые правила техосмотра

Госдума приняла во втором чтении законопроект о новых правилах техосмотра, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 08:18
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге

Обновлено в 09:46
Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа

«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено в 12:05
Политика

Власти Венгрии призвали Зеленского пересмотреть закон о госязыке

Ранее США призвали Венгрию к ответственности в споре с Украиной из-за закона о языке.
Обновлено в 18:38
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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