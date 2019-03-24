Музыка
Сергей Лазарев рассказал о выводах из прошлого ЕвровиденияАМИТЕЛ 05:17
Сергей Лазарев дал интервью о своем предстоящем выступлении на Евровидении, сообщают "Известия". Один из вопросов касался уже второй попытки выиграть престижный европейский музыкальный конкурс. У исполнителя спросили, какой бы совет он дал сам себе исходя из опыта 2016 года.
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Я помню, как в 2016 году даже перед выступлением все ко мне подходили и говорили: Ты победитель — это точно на 100%. Я понял, что рано делать предположения и может произойти что угодно. И я был прав.
— Сергей Лазарев, российский певецНТВ 04:30
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