Музыка

Сергей Лазарев рассказал о выводах из прошлого ЕвровиденияАМИТЕЛ 05:17

Сергей Лазарев дал интервью о своем предстоящем выступлении на Евровидении, сообщают "Известия". Один из вопросов касался уже второй попытки выиграть престижный европейский музыкальный конкурс. У исполнителя спросили, какой бы совет он дал сам себе исходя из опыта 2016 года.
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Сергей Лазарев
Я помню, как в 2016 году даже перед выступлением все ко мне подходили и говорили: Ты победитель — это точно на 100%. Я понял, что рано делать предположения и может произойти что угодно. И я был прав.
— Сергей Лазарев, российский певецНТВ 04:30

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Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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