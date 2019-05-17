Музыка

Лазарев выступил в полуфинале Евровидения-2019RT на русском 16:16

Российский певец Сергей Лазарев выступил в полуфинале международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
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Сергей Лазарев вышел в финал песенного конкурса «Евровидение»

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Сергей Лазарев выступит в финале «Евровидения» под номером пять

ТАСС20:02

Лидеры II полуфинала «Евровидения-2019» названы: Лазарев проходит в финал

Московский Комсомолец18:14

Лазарев пробился в финал Евровидения

РИА Новости18:10

Лазарев прошел в финал «Евровидения»

Национальная служба новостей17:24

Двойники Лазарева помогли России выйти в финал Евровидения

Телепрограмма18:24

Лазарев выступит в финале «Евровидения» под пятым номером

Москва 2420:11
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Музыка

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Голландская компания Talpa Media, которой принадлежат права на шоу «Голос» (The Voice), поддержала решение Первого канала отменить итоги голосования в финале шестого сезона детского конкурса, победу в котором одержала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова.
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Министерство транспорта России подготовило проект постановления об уменьшении квоты для приема на работу иностранных пилотов в качестве командиров воздушного судна (КВС) с 200 до 100 человек в год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.
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Минтруд поставит российскую ОС на 2500 ПК чиновников

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Первым научным аппаратом, созданным для исследования объектов пояса Койпера, стал зонд New Horizons.
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Как сообщает издание Granma, Институт гражданской авиации Кубы обнародовал отчет о возможных причинах катастрофы лайнера Boeing 737 в аэропорту Гаваны в мае 2018 года, разбившегося сразу после взлета.
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Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
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Происшествия

Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево

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США ввели санкции против чеченского спецназа

США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».
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Александр Овечкин спас Евгения Дадонова от попадания шайбы в лицо

Обновлено в 04:45
Происшествия

В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет

В аэропорту Дубая разбился небольшой винтовой самолет, два человека из четырех находившихся на борту погибли, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено в 13:53
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В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
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Зрители сочли, что победа Абрамовой была сфальсифицирована.
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Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
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Объединение Национальное движение Судана «Аль-Харак» объявило о себе на пресс-конференции в четверг, сообщает телеканал Al-Hadath.
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Анастасия Волочкова уже пять дней отдыхает на Мальдивах. Балерина не скупится на фото в купальниках для Instagram.
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Футбол

Голландия обыграла Испанию и вышла в финал чемпионата Европы U17

В полуфинале чемпионата Европы U17 сборная Голландии обыграла команду Испании (1:0). Единственный мяч на 89-й минуте забил Мохамед Таабуни.
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Составлен рейтинг самых надежных автомобилей

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Два эсминца ВМС США вошли в Персидский залив

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В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа

Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
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Если произойдет реальное военное столкновение между Россией и Украиной, то это приведет к "кровавой бойне", заявил украинский генерал Игорь Романенко.
Обновлено в 09:05
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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