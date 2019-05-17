Музыка

Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения»Коммерсантъ 16 мая в 17:14

Еще пять стран — Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия — не принимали участия в отборе и сразу прошли в финал. Сергей Лазарев представляет Россию с песней «Scream» («Крик»). Финал состоится 18 мая, в этом году музыкальный конкурс проходит в Тель-Авиве.
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Стало известно, под каким номером Лазарев выступит в финале «Евровидения»

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Газета.Ruвчера в 06:15
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Хоккей

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Сборная России по хоккею обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии и досрочно вышла в плей-офф турнира.
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Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
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Музыка

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Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
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Доля безналичных платежей в России выросла до 49,4%

Тройка лидеров - Мурманская область, Карелия и Коми, где доля безналичных платежей составила порядка 58%.
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18 мая юной спортсменке исполнилось 17 лет. Алиев опубликовал совместную фотографию. Ковтун в комментариях обозвал Алиева "хайпожором".
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Политика

Володин предположил начало деменции у Зеленского

В ответ на заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что у избранного президента республики началась деменция.
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Футбол

«Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.
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Суд в Ереване освободил из-под ареста бывшего президента страны Роберта Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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О своей нелегкой жизни Полина рассказала в Instagram. По словам девушки, впервые за 10 лет она осталась дома без посторонних людей.
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Происшествия

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Черкалин, Фролов и Васильев – бывшие сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле.
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В ответ постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил коллеге помощь российских специалистов, передает РИА Новости.
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Страны Персидского залива согласились на размещение американских войск

Страны Залива, основываясь на двухсторонних соглашениях с Соединенными Штатами, дали свое согласие на размещение американских войск на своей территории.
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Турчинов подал в отставку с должности секретаря СНБО Украины

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Сделку ОПЕК+ о сокращении добычи, возможно, придется продлить после июня до достижения балансировки рынка, поскольку коммерческие запасы нефти в мире продолжают расти несмотря на работу соглашения.
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Финалист «Голос. Дети» высмеял итоги шоу в рекламе

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В Алеппо состоялся обмен девяти боевиков на 10 граждан Сирии

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Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича

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США заплатят другим странам за отказ от российского оружия

Стартовавшая в 2018 году Европейская программа стимулирования рекапитализации (ERIP) уже работает в шести европейских странах: США платят им деньги за отказ от имеющихся на вооружении БМП, БТР и вертолетов советского образца и покупке взамен техники американского производства.
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Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов высказался о предстоящем матче 29-го тура РПЛ против ЦСКА.
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Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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Папа Римский обратился к журналистам с просьбой быть смиренными

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Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о разочаровании в очередном возлюбленном.
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Сборная России по художественной гимнастике одержала победу на чемпионате Европы в Баку в командном турнире.
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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