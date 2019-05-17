Музыка
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения»Коммерсантъ 16 мая в 17:14
Еще пять стран — Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия — не принимали участия в отборе и сразу прошли в финал. Сергей Лазарев представляет Россию с песней «Scream» («Крик»). Финал состоится 18 мая, в этом году музыкальный конкурс проходит в Тель-Авиве.
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