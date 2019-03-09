Лазарев представил песню для «Евровидения»Lenta.ru 11:33

Время пришло: мы представим российскую песню для Евровидения в субботу, 9 марта, в 19:00. Я очень надеюсь, что вам всем понравится эта песня так же сильно, как и мне, когда я впервые её услышал.

Певец Сергей Лазарев представит Россию на конкурсе «Евровидение-2019» в Израиле с песней Scream («Крик»). Клип опубликован на YouTube-канале артиста.

Политика Сотрудник посольства США пытался пронести мину в Шереметьево В московском аэропорту Шереметьево сотрудник посольства США попытался провезти мину в багаже, сообщил российский МИД.

Происшествия В Петербурге почти 100 рыбаков спасли со льда Финского залива «Погодные условия сегодняшнего дня способствовали интенсивному разрушению ледового покрова, в связи с чем несколько десятков любителей зимней рыбалки оказались в опасном положении на льду Финского залива», — говорится в тексте.

Политика Порошенко заявил об освобождении Украины от «культурной оккупации» За несколько лет войны Украина избавилась от «культурной оккупации», а украинский язык закрепился в обществе, заявил президент Петр Порошенко.

Происшествия Уволенного со скандалом топ-менеджера «Росгеологии» арестовали Горринга уволили из госкомпании 29 января после того, как в сети появилось видео с его стрима, на котором он матерился, угрожал другим игрокам и рассказывал о сексуальных отношениях со своими сотрудницами.

Политика Чувашский чиновник объяснил маленькую зарплату бюджетников их ленью Трудолюбивые бюджетники получают хорошую зарплату, остальные просто мало работают, считает руководитель администрации Чувашии Юрий Васильев.

Армия и оружие Порошенко: Украине нужно высокоточное ракетное оружие Президент Украины Петр Порошенко считает, что страна испытывает необходимость в "высокоточном ракетном оружии", чтобы обороняться от "агрессора".

Происшествия Полиция Лондона: инцидент с подозрительным автомобилем исчерпан В лондонской полиции сообщили, что инцидент с подозрительным автомобилем, припаркованным на набережной Виктории в британской столице, исчерпан.

Общество В «карте сокровищ Гитлера» нашли массу нестыковок Из рукописи следует, что после того, как советские войска перешли в наступление в Великой Отечественной войне, фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер приказал СС спрятать в 11 местах на территории современной Польши 260 грузовиков с сокровищами — золотом и золотыми монетами, медалями, ювелирными изделиями и произведениями искусства.

Происшествия На улицы Франции вышли около семи тысяч «желтых жилетов» Отмечается, что на прошлой неделе по всей стране в это время протестовали 5600 человек, а в столице в акции протеста участвовали 1320 «желтых жилетов».

Происшествия СМИ сообщили о гибели восьми человек после взрыва мины в Пальмире В Пальмире в результате подрыва мины, которую заложили террористы «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в России), погибли не менее восьми человек.

Религия В РПЦ призвали не увлекаться СМС-извинениями в Прощеное воскресенье В канун Прощеного воскресенья в Русской православной церкви напомнили, что подлинное покаяние не бывает легким, и призвали не сводить его к веерной отправке СМС-сообщений.

Армия и оружие В ЛНР сбили беспилотник украинских военных Силы противовоздушной обороны народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Попасная в Донбассе.

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Политика Экс-глава МИД Германии допустил досрочную отставку Меркель Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью Augsburger Allgemeine предположил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может покинуть свой пост досрочно из-за растущего недовольства избирателей.