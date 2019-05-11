Музыка
Сергей Лазарев пообещал представить русскоязычную версию песни ScreamТАСС 08:18
Российский певец Сергей Лазарев пообещал в скором времени представить русскоязычную версию песни Scream, с которой он выступит на международном конкурсе "Евровидение-2019" в Тель-Авиве, говорится в сообщении пресс-службы ВГТРК.
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Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом в Петербурге
«В результате ДТП с участием трамвая, легкового автомобиля и микроавтобуса на Бухарестской улице пострадали шесть человек», — приводят её слова «Невские новости».
Обновлено в 14:48
Происшествия
В Ярославской области в ДТП погибли четыре человека
Четыре человека погибли в субботу вечером при столкновении легковых автомобилей на трассе в Ярославской области, еще четверо доставлены в больницу.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже
Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено в 04:57
Политика
В РПЦ не считают необходимостью обязательную службу в армии
Священнослужитель пояснил, что сам проходил службу в армии. Однако не считает это обязательным для всех. Его слова передает "Россия 24".
Обновлено в 11:40
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова отказалась от диеты во время отдыха на Мальдивах
Возможно, во время отдыха Волочкова решила расслабиться и отказаться от диеты. Балерина отправилась на Мальдивы.
Обновлено в 15:24
Политика
Назарбаев вручил орден Дружбы бизнесмену Усманову
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил бизнесмену Алишеру Усманову орден Достык (Дружбы), передает 11 мая ТАСС.
Обновлено в 06:46
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ
Стоит отметить, что еще два участника РПЛ определяться путем стыковых матчей 13-й и 14-й команд из первого дивизиона с третьим и четвертым клубами второго дивизиона.
Обновлено в 10:15
Транспорт
Составлен список самых бюджетных авианаправлений на лето
Специалисты сервиса Biletix проанализировали стоимость авиабилетов, забронированных на лето и составили список самых бюджетных авианаправлений для путешествий в жаркий сезон.
Обновлено в 16:24
Космос
Сверкающий алмазный НЛО попал на камеру в Аризоне
Сверкающий алмазный НЛО попал на камеру в Аризоне, о чем сообщил известный уфолог Скотт Уоринг.
Обновлено вчера в 01:40
Политика
Новый глава МИД Эстонии пожаловался на нехватку буквы «н»
Новый министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) возмутился, что за пределами Эстонии "Таллин" пишут с одной "Н", и решил навести порядок в правописании.
Обновлено в 14:35
Культура
Скончался актер Клемент фон Франкенштейн
Американский киноактер Клемент фон Франкенштейн скончался на 75-ом году жизни в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала гипоксия.
Обновлено в 14:25
Наука
Сахар может заменить комарам человеческую кровь
Итальянские ученые провели исследование, которое помогло понять, что может заменить комарам человеческую кровь.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Порошенко уволил замглавы своей администрации
Украинский лидер Пётр Порошенко уволил заместителя главы администрации президента Украины Алексея Филатова.
Обновлено в 15:23
Общество
Мэр Лондона пожаловался на сотни угроз в свой адрес
Лондонский мэр Садик Хан рассказал об угрозах, поступающих в его адрес.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поздравила младшего сына с днем рождения
Эстрадная певица, актриса театра и кино Кристина Орбакайте улетела в столицу Великобритании, едва закончились праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено в 15:02
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Ниму» в матче Лиги 1
«Монако» потерпел поражение от «Нима» в матче 36-го тура французской Лиги 1.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Россиянка попалась со 100 кг экстази на белорусской таможне
Белорусские таможенники обнаружили у гражданки России около 100 кг экстази, которые женщина пыталась перевезти в Польшу.
Обновлено в 12:17
Происшествия
У Максима Резника случился сердечный приступ
У депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника случился сердечный приступ.
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес
Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Политика
Адвокат Трампа отменил поездку на Украину
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше
По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.
Обновлено в 10:09
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету
Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено в 05:54
Музыка
Букмекеры пророчат Сергею Лазареву 2-е место на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 01:24
Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне
Обновлено в 12:56
Наука
Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии
Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.
Обновлено в 05:08
Экономика
Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода
Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.
Обновлено вчера в 08:34