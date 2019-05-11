Музыка

Сергей Лазарев пообещал представить русскоязычную версию песни ScreamТАСС 08:18

Российский певец Сергей Лазарев пообещал в скором времени представить русскоязычную версию песни Scream, с которой он выступит на международном конкурсе "Евровидение-2019" в Тель-Авиве, говорится в сообщении пресс-службы ВГТРК.
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Как России готовят подставу на «Евровидении»

Газета.Ru13:58

Лазарев анонсировал русскоязычную версию песни Scream

РБК10:55

Сергей Лазарев анонсировал два новых ремикса на песню «Scream»

Актуальные Новостивчера в 03:27

Сергей Лазарев пообещал представить русскоязычную версию песни Scream

ТАСС08:18

Три дня до Евровидения-2019: репетиция Сергея Лазарева вызвала овацию среди иностранцев

Комсомольская правда08:45

Сергей Лазарев анонсировал два новых ремикса на написанную для «Евровидения-2019» песню «Scream»

Дни24вчера в 06:20

Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для Евровидения

РИА Новости10:40
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Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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