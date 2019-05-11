Музыка
Сергей Лазарев пообещал представить русскоязычную версию песни ScreamТАСС 08:18
Российский певец Сергей Лазарев пообещал в скором времени представить русскоязычную версию песни Scream, с которой он выступит на международном конкурсе "Евровидение-2019" в Тель-Авиве, говорится в сообщении пресс-службы ВГТРК.
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Три дня до Евровидения-2019: репетиция Сергея Лазарева вызвала овацию среди иностранцев
Комсомольская правда08:45
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