Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»Телеканал Санкт-Петербург 14:51
Видео репетиции опубликовано на странице музыкального конкурса в Instagram. Лазарев будет петь на сцене с установленными восемью зеркалами. Их будут использовать для демонстрации спецэффектов.
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