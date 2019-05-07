Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»Телеканал Санкт-Петербург 14:51

Видео репетиции опубликовано на странице музыкального конкурса в Instagram. Лазарев будет петь на сцене с установленными восемью зеркалами. Их будут использовать для демонстрации спецэффектов.
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Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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