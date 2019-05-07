Музыка
Сергей Лазарев показал номер для «Евровидения-2019»StarHit.ru 13:00
Певец представит Россию на песенном конкурсе уже во второй раз, и в этом году исполнит композицию Scream. Вместе с артистом в Тель-Авив отправился Филипп Киркоров, который выступил в качестве продюсера. Сегодня Лазарев показал небольшой отрывок из номера, снятый на репетиции и за кулисами.
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