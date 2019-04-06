Сергей Лазарев назвал имя главного соперника на «Евровидении-2019»NewInform 02:52

Главный мой соперник - это я сам в 2016 году. Самый главный мой соперник даже в лице многих зрителей, многие будут меня сравнивать, и мое выступление с тем выступлением.

Российский певец Сергей Лазарев, который примет участие в «Евровидении-2019», рассказал о главном сопернике на международном конкурсе. По словам артиста, зрители будут оценивать номер певца, сравнивая его с выступлением на Евровидении в 2016 году.

Сергей Лазарев назвал имя главного соперника на «Евровидении-2019»

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