Музыка
Сергей Лазарев назвал имя главного соперника на «Евровидении-2019»NewInform 02:52
Российский певец Сергей Лазарев, который примет участие в «Евровидении-2019», рассказал о главном сопернике на международном конкурсе. По словам артиста, зрители будут оценивать номер певца, сравнивая его с выступлением на Евровидении в 2016 году.
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Главный мой соперник - это я сам в 2016 году. Самый главный мой соперник даже в лице многих зрителей, многие будут меня сравнивать, и мое выступление с тем выступлением.
— Сергей Лазарев, российский певецСусанин 02:53
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