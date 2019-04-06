Музыка
Сергей Лазарев назвал главного соперника на ЕвровиденииОткрытый Нижний 05:53
Сергей Лазарев, представляющий Россию на очередном Евровидении, рассказал, как он готовится к конкурсу и кто станет его главным соперником.
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Главный мой соперник - это я сам в 2016 году. Самый главный мой соперник даже в лице многих зрителей, многие будут меня сравнивать, и мое выступление с тем выступлением.
— Сергей Лазарев, российский певецСусанин 02:53
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