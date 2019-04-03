Музыка

Сергей Лазарев назвал главного соперника на «Евровидении»Sibnet.ru 05:56

Исполнитель Сергей Лазарев, который представит Россию на конкурсе «Евровидении», назвал своего главного соперника на песенном конкурсе. «Главный мой соперник — это я сам в 2016 году», — цитирует Лазарева «Звезда».
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Сергей Лазарев
Главный мой соперник - это я сам в 2016 году. Самый главный мой соперник даже в лице многих зрителей, многие будут меня сравнивать, и мое выступление с тем выступлением.
— Сергей Лазарев, российский певецСусанин 02:53

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российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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