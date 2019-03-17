Музыка

Определены главные претенденты на победу в «Евровидении-2019»Версия.Инфо вчера в 23:19

Испанские СМИ опубликовали список главных претендентов на победу в международном конкурсе «Евровидение-2019». Рейтинг наиболее вероятных лидеров «Евровидения-2019» среди участников международного конкурса эстрадной песни был опубликован в испанском издании «El Periodico».
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El Periodico включил Лазарева в число фаворитов «Евровидения-2019»

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Зарубежные СМИ назвали Лазарева одним из главных претендентов на победу в «Евровидении»

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ФАНвчера в 20:47

Назван вероятный победитель Евровидения‐2019

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РИА Новостивчера в 19:15
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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