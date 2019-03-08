Музыка

Сергей Лазарев анонсировал премьеру песни для ЕвровиденияРИА Новости 03:32

Певец Сергей Лазарев в субботу представит песню, с которой выступит на международном песенном конкурсе Евровидение в Израиле.
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Сергей Лазарев
Момент наступил: мы представим российскую песню для Евровидения в субботу, 9 марта, в 16:00. Я надеюсь, вам всем понравится эта композиция так же сильно, как и мне, когда я впервые ее услышал. Для меня это новое путешествие, и я очень взволнован.
— Сергей Лазарев, российский певецРИА Новости 03:32

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Лазарев анонсировал премьеру песни для Евровидения

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российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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