Политика
Сергей Лавров в шутку попросил об изоляции РоссииРеальное время 00:07
В рамках Мюнхенской конференции глава МИД РФ Сергей Лавров в шутку высказался, что хотел бы некоторой изоляции Москвы, поскольку во время этого мероприятия у российской делегации оказалось слишком много переговоров, сообщает "РИА-Новости".
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Но, видимо, пока этого не произошло, им как-то приходится руководствоваться круговой порукой и следовать курсу, который закреплен в Евросоюзе под давлением агрессивного русофобского большинства.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииТелеканал 360° вчера в 14:21
с чего всё началось
Глава МИД Сергей Лавров пошутил, что хотел бы видеть некоторую изоляцию Москвы, так как на полях Мюнхенской конференции у российской делегации было слишком много переговоров.РИА Новостивчера в 13:05
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Лавров: Все партнеры заверили, что хотят нормализации отношений с Россией
Российская газетавчера в 14:08
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