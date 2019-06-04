Политика
Сергей Лавров предостерег Запад от фальсификации историиПолитРоссия 03:36
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Запад в попытках фальсификации истории Второй мировой войны. Цитату главы российского МИДа приводит информагентство «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить
Мы свято чтим вклад в общую победу всех союзников в той войне, считаем постыдными попытки вбить клин между нами. Но как бы ни старались фальсификаторы истории, огонь правды не затушить. Именно народы Советского Союза сломали хребет Третьего рейха. Это факт.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииЦарьград 06:12
с чего всё началось
Глава МИД Сергей Лавров написал для журнала Международная жизнь статью «О Дне Победы», в которой отметил, что западные страны пытаются принизить роль СССР в победе над фашизмом.Аргументы и Факты03:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 10:12, Ашберн
Происшествия
На Украине суд арестовал подозреваемых в убийстве ребенка полицейских
Голосеевский районный суд в Киеве арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка, без права внесения залога.
Обновлено в 08:36
Энергетика
«Роснефть» вызвалась помочь «Газпрому» заполнить «Силу Сибири»
"Роснефть" обладает значительными запасами газа и может помочь "Газпрому" в заполнении газопровода "Сила Сибири".
Обновлено в 08:42
Культура
Сарик Андреасян поддержал BadComedian
Баженова уже поддержали Тина Канделаки, Ксения Собчак, Федор Бондарчук, Александр Роднянский и Юрий Дудь.
Обновлено в 08:17
Политика
США ужесточили санкции против Кубы
США ужесточили санкции в отношении Кубы. Отныне американцам запрещены групповые поездки на остров.
Обновлено в 09:45
Финансы
Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС
Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Политика
Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17
Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования катастрофы рейса малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:33
Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено вчера в 10:52
Шоу-бизнес
Ани Лорак уволила всю свою команду
Как стало известно SUPER, певица приняла решение проститься с многолетним бессменным концертным директором Михаилом Успенским, его супругой Екатериной, выполнявшей функции PR-менеджера, а также с помощником-администратором.
Обновлено в 05:59
Кино
Вышел первый тизер сериала «Карнивал Роу» с Орландо Блумом
Обновлено в 06:22
Технологии
YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров
После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери
Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери Модель и актер находятся на грани расставания.
Обновлено в 03:30
Политика
Трамп пообещал Британии «феноменальную» торговую сделку
Соединенные Штаты обязуются заключить "феноменальную" торговую сделку с Великобританией после ее выхода из Евросоюза, заявил президент США Дональд Трамп во вторник.
Обновлено в 09:22
Футбол
«Реал» объявил о трансфере Йовича
Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Кейт Миддлтон одела тиару принцессы Дианы на встрече с президентом США
На мероприятие супруга принца Уильяма одела тиару принцессы Дианы, покорив поклонников и публику.
Обновлено в 05:32
Политика
Мэра Одессы внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»
Мэр Одессы Геннадий Труханов попал в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец».
Обновлено в 06:59
Транспорт
Участок Филевской линии московского метро закроют на два дня
В выходные, 8 и 9 июня, будет закрыт участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская".
Обновлено в 09:53
Культура
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Певица Валерия заявила, что популярным артистам не следует продвигать своих детей в песенных конкурсах.
Обновлено в 09:32
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Москве
Обновлено в 07:04
Авто
Новый кроссовер Haval F7 стартует на российском рынке
Уже завтра, 5 июня, в России начнутся продажи нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Дэвид Бекхэм выступил против романа сына с его девушкой
Портал напоминает, что это далеко не первый скандал Бруклина и Ханны, попавший на всеобщее обозрение.
Обновлено в 09:23
Политика
Зеленский собрался на переговорах с ЕС обсудить давление на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ходе поездки в Брюссель обсудить с европейскими лидерами вопросы давления на Россию.
Обновлено в 09:48
Общество
На пострадавшем от взрыва доме в Магнитогорске появится граффити
По согласованию с жильцами дома 164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске (Челябинская область) художники-граффитисты приступили к оформлению фасада, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу администрации.
Обновлено в 07:50