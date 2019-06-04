Сергей Лавров предостерег Запад от фальсификации историиПолитРоссия 03:36

с чего всё началось

Мы свято чтим вклад в общую победу всех союзников в той войне, считаем постыдными попытки вбить клин между нами. Но как бы ни старались фальсификаторы истории, огонь правды не затушить. Именно народы Советского Союза сломали хребет Третьего рейха. Это факт.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Запад в попытках фальсификации истории Второй мировой войны. Цитату главы российского МИДа приводит информагентство «РИА Новости».

Происшествия На Украине суд арестовал подозреваемых в убийстве ребенка полицейских Голосеевский районный суд в Киеве арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка, без права внесения залога.

Культура Сарик Андреасян поддержал BadComedian Баженова уже поддержали Тина Канделаки, Ксения Собчак, Федор Бондарчук, Александр Роднянский и Юрий Дудь.

Политика США ужесточили санкции против Кубы США ужесточили санкции в отношении Кубы. Отныне американцам запрещены групповые поездки на остров.

Финансы Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.

Политика Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17 Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования катастрофы рейса малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.

Здоровье Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.

Шоу-бизнес Ани Лорак уволила всю свою команду Как стало известно SUPER, певица приняла решение проститься с многолетним бессменным концертным директором Михаилом Успенским, его супругой Екатериной, выполнявшей функции PR-менеджера, а также с помощником-администратором.

Технологии YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери Модель и актер находятся на грани расставания.

Политика Трамп пообещал Британии «феноменальную» торговую сделку Соединенные Штаты обязуются заключить "феноменальную" торговую сделку с Великобританией после ее выхода из Евросоюза, заявил президент США Дональд Трамп во вторник.

Футбол «Реал» объявил о трансфере Йовича Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.

Общество У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».

Общество Кейт Миддлтон одела тиару принцессы Дианы на встрече с президентом США На мероприятие супруга принца Уильяма одела тиару принцессы Дианы, покорив поклонников и публику.

Политика Мэра Одессы внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» Мэр Одессы Геннадий Труханов попал в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец».

Транспорт Участок Филевской линии московского метро закроют на два дня В выходные, 8 и 9 июня, будет закрыт участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская".

Культура Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу Певица Валерия заявила, что популярным артистам не следует продвигать своих детей в песенных конкурсах.

Общество Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.

Авто Новый кроссовер Haval F7 стартует на российском рынке Уже завтра, 5 июня, в России начнутся продажи нового кроссовера Haval F7.

Шоу-бизнес Дэвид Бекхэм выступил против романа сына с его девушкой Портал напоминает, что это далеко не первый скандал Бруклина и Ханны, попавший на всеобщее обозрение.

Политика Зеленский собрался на переговорах с ЕС обсудить давление на Россию Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ходе поездки в Брюссель обсудить с европейскими лидерами вопросы давления на Россию.