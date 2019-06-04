Сергей Лавров поставил под сомнение компетентность советников ТрампаРБК 09:00

с чего всё началось

Россия, по словам министра, никогда не скрывала, что в Венесуэле работают эксперты, которые «обслуживают технику, которая туда поставлена в соответствии с легитимными контрактами, подписанными еще много лет назад».

Политика В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.

Гаджеты В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит» Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.

Общество «Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования Ранее РБК сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска», однако получила отказ.

Происшествия Симоньян попросила Армению выдать России убийцу спецназовца ГРУ Армения должна сделать все, чтобы поймать и выдать убийцу 24-летнего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, как когда-то Россия выдала Еревану убийцу армянской семьи в Гюмри, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Происшествия Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.

Политика Зеленский отказался встать на сторону Коломойского в деле Приватбанка Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается быть на стороне бывших владельцев Приватбанка.

Происшествия Совладелец S7 публично поднял вопрос о безопасности SSJ100 Филев обратился к замглавы Минтранса Александру Юрчику с вопросом о расследовании аварии SSJ 100 авиакомпании «Якутия» в октябре 2018 года.

Политика Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов «Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».

Экономика В России хотят отменить НДС на инвестиции в золото Законопроект, предлагающий не облагать инвестиции в золото налогом на добавленную стоимость (НДС), внесли в правительство РФ, сообщают "Известия" со ссылкой на Минфин.

Финансы Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.

Авто АвтоВАЗ отзовёт в России более 900 автомобилей Lada Xray Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.

Футбол «Лион» опроверг информацию о трансфере Менди в «Реал» Французский «Лион» опроверг появившуюся ранее информацию о том, что футболист клуба Ферлан Менди близок к переходу в мадридский «Реал».

Авто Ян Каллум покинул пост главного дизайнера Jaguar Компания Jaguar объявила об уходе главного дизайнера компании Яна Каллума, занимавшего этот пост последние 20 лет.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC Российский чемпион легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с промоушеном, сообщает "Советский спорт".

Происшествия На съемках бондианы произошел взрыв Контролируемый взрыв на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде частично разрушил декорации и ранил одного из членов съемочной группы.

Футбол Игнашевич стал тренером «Торпедо» Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте команды.

Армия и оружие СК возбудил уголовное дело после обстрела мечети в Донецке Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту обстрела мечети в городе Донецке, говорится на сайте ведомства.

Политика Зеленский выступил против «Северного потока-2» Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».

Политика Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.

Происшествия В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.