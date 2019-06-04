Политика
Сергей Лавров поставил под сомнение компетентность советников ТрампаРБК 09:00
Россия, по словам министра, никогда не скрывала, что в Венесуэле работают эксперты, которые «обслуживают технику, которая туда поставлена в соответствии с легитимными контрактами, подписанными еще много лет назад».
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с чего всё началось
Заявление президента США Дональда Трампа удивило главу российского МИДа.РБК09:00
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Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Обновлено в 07:09
Культура
Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании
Баженов ранее уже критиковал фильм "Танцы насмерть", снятый компанией Kinodanz.
Обновлено в 00:44
Политика
Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства
Эксперты охарактеризовали ситуацию в России как «инерционную открытость».
Обновлено в 17:00
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Общество
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования
Ранее РБК сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска», однако получила отказ.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Симоньян попросила Армению выдать России убийцу спецназовца ГРУ
Армения должна сделать все, чтобы поймать и выдать убийцу 24-летнего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, как когда-то Россия выдала Еревану убийцу армянской семьи в Гюмри, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера
Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено в 15:12
Общество
Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу
Обновлено в 13:59
Политика
Зеленский отказался встать на сторону Коломойского в деле Приватбанка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается быть на стороне бывших владельцев Приватбанка.
Обновлено в 18:19
Происшествия
Совладелец S7 публично поднял вопрос о безопасности SSJ100
Филев обратился к замглавы Минтранса Александру Юрчику с вопросом о расследовании аварии SSJ 100 авиакомпании «Якутия» в октябре 2018 года.
Обновлено в 09:26
Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено в 17:53
Экономика
В России хотят отменить НДС на инвестиции в золото
Законопроект, предлагающий не облагать инвестиции в золото налогом на добавленную стоимость (НДС), внесли в правительство РФ, сообщают "Известия" со ссылкой на Минфин.
Обновлено в 18:03
Финансы
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
Обновлено в 16:17
Авто
АвтоВАЗ отзовёт в России более 900 автомобилей Lada Xray
Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
Обновлено в 10:32
Футбол
«Лион» опроверг информацию о трансфере Менди в «Реал»
Французский «Лион» опроверг появившуюся ранее информацию о том, что футболист клуба Ферлан Менди близок к переходу в мадридский «Реал».
Обновлено в 16:36
Авто
Ян Каллум покинул пост главного дизайнера Jaguar
Компания Jaguar объявила об уходе главного дизайнера компании Яна Каллума, занимавшего этот пост последние 20 лет.
Обновлено в 09:55
Футбол
Аргентина не смогла выйти в 1/4 финала молодежного чемпионата мира, проиграв Мали
Сборная Аргентины проиграла Мали в 1/8 финала чемпионата мира для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 17:21
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC
Российский чемпион легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с промоушеном, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:16
Происшествия
На съемках бондианы произошел взрыв
Контролируемый взрыв на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде частично разрушил декорации и ранил одного из членов съемочной группы.
Обновлено в 16:58
Футбол
Игнашевич стал тренером «Торпедо»
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте команды.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
СК возбудил уголовное дело после обстрела мечети в Донецке
Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту обстрела мечети в городе Донецке, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 11:46
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 17:57
Политика
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Кино
«Чернобыль» стал самым рейтинговым сериалом всех времен на IMDb
Обновлено в 16:50
Кино
Чета Виторганов, семья Охлобыстиных и Елена Беркова с женихом встретились на премьере фильма «Донбасс. Окраина»
4 июня в столичном кинотеатре «Москва» прошла премьера киноленты.
Обновлено в 18:02
Гаджеты
Новая версия ноутбука Huawei MateBook 13 вышла в России
Обновлено в 06:06
Происшествия
В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд
Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 17:20
Здоровье
Названы недостающие в рационе россиян продукты
В рационе жителей России не достает овощей, фруктов и молочных продуктов.
Обновлено в 15:14