Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании. Бой состоялся во Дворце спорта «Трактор» в Челябинске. В первых раундах в ринге была равная борьба.

Сергей Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу

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