Единоборства
Сергей Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксуРБК 15:41
Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании. Бой состоялся во Дворце спорта «Трактор» в Челябинске. В первых раундах в ринге была равная борьба.
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Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
По словом Пескова, российский лидер в ходе совещания сделал важное заявление и в самое ближайшее время оно будет опубликовано.
Обновлено вчера в 06:31
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Лидеры G7 обсудили возможность возвращения России
Лидеры "большой семерки" обсудили вопрос возвращения организации к формату G8 с участием России.
Обновлено в 20:38
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Музыка
Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
Обновлено в 11:10
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено в 15:02
Кино
Кинокомпания России подала иск на Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера
Обновлено вчера в 04:42
Культура
Олег Меньшиков экстренно доставлен в реанимацию
По сведениям телеканала, артиста экстренно доставили в одну из столичных больниц. Другими существенными подробностями СМИ не располагают.
Обновлено в 17:14
Авто
McLaren выпустила набор багажа по цене УАЗ «Патриот»
Комплект, состоящий из четырёх сумок, британская фирма оценила в 11 350 фунтов стерлингов или 920 тысяч рублей по текущему курсу — сравнимо со стоимостью ульяновского «Патриота» в средней комплектации.
Обновлено в 16:29
Происшествия
Шесть человек пострадали в США из-за удара молнии
Вблизи американского города Атланта (штат Джорджия) молния ударила в дерево на поле для гольфа, пострадали шесть человек.
Обновлено в 19:41
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
Обновлено вчера в 04:27
Общество
Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет
Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
В КНДР заявили об успешном испытании новой ракетной пусковой установки
КНДР провела 24 августа испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие
Генштаб ВС Сирии сообщил об освобождении Хан-Шейхуна
Как передает агентство SANA, Генштаб ВС Сирии также сообщил, что в освобожденных от террористов районах идут работы по очистке деревень и городов от самодельных взрывных устройств и мин, заложенных боевиками.
Обновлено вчера в 10:03
Единоборства
Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами
Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.
Обновлено в 10:31
Общество
Во Флориде в двух отелях открылись подводные библиотеки
Во Флориде два отеля на острове Ки-Уэст предлагают посетителям воспользоваться подводными библиотеками и читать водонепроницаемые книги прямо в бассейне, сообщает Travel and Leisure.
Обновлено в 16:05
Гаджеты
В Китае засветился бюджетный смартфон Honor KSA-AL10
Новинка проходит под каталожным номером KSA-AL10. Смартфон построен на однокристальной платформе с восьмиядерным CPU частотой 2,0 ГГц.
Обновлено в 00:33
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено в 15:37
Происшествия
В Астраханской области нашли потерявшегося в селе португальца
Потерявшийся в Астраханской области гражданин Португалии найден живым и не нуждается в медицинской помощи.
Обновлено в 18:56
Политика
В Кремле рассказали о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли
«Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности, профсоюзы», — приводит его слова «РИА Новости».
Обновлено в 10:11
Космос
NASA назвало дату повторной стыковки «Союза» с МКС
NASA назвало дату повторной попытки пристыковать корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 22:49
Космос
«Роскосмос» запатентовал «броню» для спутников
"Роскосмос" запатентовал устройство для защиты спутников от высокоскоростного воздействия ударов частиц космического мусора.
Обновлено в 21:33
Кино
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Южная Корея начала военные учения в районе спорных с Японией островов
Военные учения в районе спорных с Японией островов Токто проводят вооруженные силы Южной Кореи.
Обновлено в 22:48
Политика
Порошенко призвал Киев напомнить Европе об «угрозе» России
Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к нынешнем властям страны с призывом напомнить о «российской угрозе» мировым лидерам в ходе встречи в Польше, запланированной на 1 сентября.
Обновлено в 22:32
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
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Экономика
«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка
В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
В Подмосковье завершился демонтаж аварийно севшего A321
Обновлено в 10:37
Политика
Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным.
Обновлено в 18:56
Общество
Компания Трампа хочет снизить ставку ФРС, чтобы сэкономить
Американская компания Trump Organization, владельцем которой является президент США Дональд Трамп, может сэкономить несколько миллионов долларов по кредитным выплатам, в случае, если ФРС страны снизит процентную ставку.
Обновлено в 22:07