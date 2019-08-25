Единоборства

Сергей Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксуРБК 15:41

Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании. Бой состоялся во Дворце спорта «Трактор» в Челябинске. В первых раундах в ринге была равная борьба.
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