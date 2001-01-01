Футбол

Сергей Корниленко: «Приятно, когда тебе аплодирует весь стадион»Матч ТВ 04:08

Крылья Советов — ЦСКА
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
31′
Виктор Васин
Дмитрий Комбаров
38′
46′
Звонимир Шарлия
Александр Соболев
51′
Александр Соболев
58′
61′
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
Александр Анюков
Антон Терехов
66′
Пол Антон
Артем Тимофеев
71′
78′
Федор Чалов
78′
Звонимир Шарлия
Такума Нисимура
Александр Соболев
Деян Радоньич
84′
88′
Арнор Сигурдссон
Константин Марадишвили
1 фото
Корниленко выступал за клуб с 2011 по 2019 год, провел 205 матчей и забил 56 голов. Читайте также: Сергей Корниленко: «Я закончил карьеру футболиста» Корниленко завершит карьеру и войдет в тренерский штаб «Крыльев Советов»
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Сергей Корниленко: «Приятно, когда тебе аплодирует весь стадион»

Матч ТВ04:08

Сергей Корниленко: «Приятно, когда тебе аплодирует весь стадион»

Sportbox.RU04:08

Первый удар по мячу в матче «Крылья Советов» – ЦСКА нанёс Сергей Корниленко

НИА Самаравчера в 10:49
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 05:36, Вашингтон
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