Футбол

Сергей Карасев — о московском дерби: «На такие игры не нужно много времени для настроя»Спорт-Экспресс 13:35

Спартак — ЦСКА
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
22′
Дмитрий Ефремов
Такума Нисимура
Джордан Ларссон
36′
Самуэль Жиго
59′
68′
Марио Фернандес
71′
Хердюр Магнуссен
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
72′
Самуэль Жиго
79′
80′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
87′
Такума Нисимура
Яка Бийол
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
88′
90′+5′
Кирилл Набабкин
Главный арбитр матча «Спартак» — ЦСКА (2:1) Сергей Карасев в интервью «СЭ» рассказал, как успел подготовиться к дерби. Изначально главным арбитров встречи должен был быть Алексей Еськов, но незадолго до матча он получил травму.
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«Даже не видели, когда Ефремов получил травму». Судья Карасев — о дерби «Спартака» и ЦСКА

Sport24.ru15:45

Сергей Карасев — о московском дерби: «На такие игры не нужно много времени для настроя»

Спорт-Экспресс13:35
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