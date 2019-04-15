Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова»РИА Новости 07:05

Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова»

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