Футбол

Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова»РИА Новости 07:05

Ростов — Спартак
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Александр Гацкан
13′
27′
Роман Зобнин
Сергей Паршивлюк
28′
38′
Зе Луиш
Софьян Ханни
Данил Глебов
45′+1′
Арсений Логашов
56′
Роман Еременко
61′
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
63′
64′
Сальваторе Боккетти
72′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
77′
Георгий Мелкадзе
Данил Глебов
Александр Зуев
77′
Ивелин Попов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
78′
Элдор Шомуродов
80′
81′
Денис Глушаков
Фернандо
Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
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