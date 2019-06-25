Путешествия
Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на БайкалВедомости 10:05
На Байкал приезжают миллионы туристов, среди них очень много так называемых диких, объяснил Иванов. К тому же прямо на берегу озера, «как грибы», строятся маленькие гостиницы, и ни одна из них, по словам Иванова, не строится с очистными сооружениями – «все идет в Байкал».
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с чего всё началось
«Тонны мусора валяются на берегу, волонтеры из года в год убирают мусор, но это похоже на сизифов труд», – сокрушался Иванов. Поэтому рано или поздно придется искусственно ограничивать приток туристов на Байкал, сказал Иванов.Ведомости10:05
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