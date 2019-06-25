Путешествия

Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на БайкалВедомости 16:06

Ведь на другие особо охраняемые природные территории не пускают бесконтрольно людей, наверное, то же самое надо делать и с туристическим потоком на Байкал, предложил он. От туристов появляется самое заметное, но не самое сильное загрязнение, отмечает директор «Гринписа» по России Иван Блоков.
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Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал

«Байкал вызывает все больше беспокойства», – признался спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Всероссийском водном конгрессе.
Ведомости16:06

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Туристам могут ограничить доступ на Байкал из-за ситуации с мусором

RT на русском07:10

Спецпредставитель президента по экологии Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал

Эхо Москвы11:31

Спецпредставитель президента анонсировал ограничение туризма на Байкале

РБК11:00

Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал

Ведомости16:06

Сергей Иванов призвал ограничить турпоток на Байкал для защиты озера от мусора

Интерфакс07:02

Доступ туристов на Байкал придется ограничить, заявил Иванов

РИА Новости06:58

Спецпредставитель президента по экологии выступил за ограничение туризма на Байкале

ТАСС06:50
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Происшествия

Жертвами московского отравителя стали десять человек

Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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"Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом", - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем фейсбуке.
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Происшествия

Мартин Кочесоко вышел из СИЗО под домашний арест

Мартин Кочесоко вышел из СИЗО под домашний арест Верховный суд Кабардино-Балкарии во вторник перевел активиста черкесской организации «Хабзэ» Мартина Кочесоко из-под стражи под домашний арест.
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Бари Алибасова подозревают в инсценировке отравления

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Глава фракции ЛДПР парламента Петербурга возглавил комитет Смольного

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Экономика

Орешкин предупредил о затяжном мировом кризисе

Следующий мировой экономический кризис может стать затяжным. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости.
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Политика

Российская делегация пропустит выборы генсека ПАСЕ

Ранее сообщалось, что выборы генсека ПАСЕ пройдут завтра утром, а вопрос о подтверждении полномочий российской делегации будет решаться в среду только во второй половине дня.
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Экономика

Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании

Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".
Обновлено в 11:58
Авто

Внедорожники УАЗ взобрались на Эльбрус

В прошлый четверг, 20 июня, три внедорожника – УАЗ «Хантер» Экспедиционный, УАЗ «Патриот» Экспедиционный и стандартный УАЗ «Патриот» – добрались до станции «Мир» (3500 м над уровнем моря) самой высокой горной вершины России и Европы.
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Производство спутников ГЛОНАСС заморозят из-за санкций

В российском правительстве собираются отказаться от серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К, из-за ограничения импорта иностранных комплектующих.
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СМИ узнали об интересе властей к данным о грузинских винах в магазинах

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Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян перед убийством отца

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Грабитель подмешивал своим жертвам наркотик в Испании

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Росреестр по Москве выявил схему мошенничества при аренде недвижимости

Управление Росреестра по Москве выявило схему мошенничества при аренде недвижимости. Об этом сообщается на сайте Росреестра.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

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С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
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Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos

Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.
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Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
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Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
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Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете

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Сергей Иванов
Советский и российский государственный, политический и военный деятель. Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации.
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