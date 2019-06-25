Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на БайкалВедомости 16:06

«Байкал вызывает все больше беспокойства», – признался спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Всероссийском водном конгрессе.

с чего всё началось

Ведь на другие особо охраняемые природные территории не пускают бесконтрольно людей, наверное, то же самое надо делать и с туристическим потоком на Байкал, предложил он. От туристов появляется самое заметное, но не самое сильное загрязнение, отмечает директор «Гринписа» по России Иван Блоков.

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